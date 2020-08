Todas las elecciones de la historia de Estados Unidos, en 58 reportajes

Actualizada 24/08/2020 a las 23:44

Del 15 de diciembre de 1788 al 10 de enero de 1789 se celebraron las primeras elecciones presidenciales en Estados Unidos. Solo hubo un candidato, el general y héroe de la Guerra de Independencia George Washington, pero ni la ausencia de partidos políticos ni de una pugna democrática real restó una ápice de trascendencia al evento. No en vano, en aquellos días echó a andar el sistema político que, quizá, más ha influido al resto de Occidente en la Historia Contemporánea.

Las elecciones presidenciales, desde entonces, han sido los miliarios de referencia para la política estadounidense. Además, una vez convertido ese país en la primera potencia mundial, han atraído la atención del resto del mundo y los candidatos se han convertido en figuras de indiscutible referencia internacional.

Un repaso cronológico de las citas electorales permite trazar un recorrido a través de la historia, no sólo de Estados Unidos, sino de Occidente y del mundo, con toda la panoplia de cambios sociales, políticos y tecnológicos acaecidos a lo largo de las últimas dos centurias y media.

A modo de introducción se incluirá una radiografía breve de las elecciones en la que aparecerán los principales datos de referencia: la fecha del evento, los nombres de los candidatos y sus partidos, el número de estados y de votantes llamados a participar y, por supuesto, los resultados.

El grueso de los 58 reportajes constará de un resumen descriptivo de los entresijos de cada una de las elecciones. El lector se familiarizará en él con los personajes destacados, el contexto de la época y los hechos principales que ocurrieron en el periodo. Así, desfilarán nombres que permanecen en el imaginario de Occidente, las anécdotas más conocidas y otras que quizá no solo sean tanto, y tomará forma, en paralelo a las citas con las urnas, la rica y viva historia de los Estados Unidos desde su independencia hasta hoy.

En esta sección se enumerarán los principales hitos del devenir de Estados Unidos y del resto del mundo, década a década.

Dentro de cada uno de los reportajes habrá espacio para analizar en detalle aquellos asuntos históricos que en la época tuvieron especial relevancia e incidencia en las elecciones. Con esto se pretende brindar al lector la oportunidad de adentrarse en el contexto que acompañó a la pugna política y que, en muchas ocasiones, la condicionó decisivamente. Para complementar esta información, los más relevantes de estos episodios históricos serán tratados con mayor profundidad en formato podcast mediante episodios de entre 5 y 10 minutos.

Con la idea de que se convierta en una referencia útil para comprender la actualidad política de EE UU en tiempo de comicios, se explicarán en detalle cerca de un centenar de conceptos que forman parte de la rica y particular terminología asociada a las elecciones estadounidenses.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, Javier Iborra entró en el año 2000 en el Grupo La Información (cuyo estandarte es Diario de Navarra), donde ha ocupado desde entonces diferentes puestos de redacción. A partir de 2011, se integró en la edición digital de la citada cabecera, puesto en el que permanece en la actualidad.

Tras cursar Historia en la UNED, Iborra ha compaginado su actividad laboral periodística con la divulgación de los temas del pasado. Así, se ha convertido en un colaborador recurrente en Cope Navarra a través de su sección quincenal sobre historia de la Comunidad foral, participa con asiduidad hablando de historia y cine en el podcast Luces en el horizonte (dirigido por el corellano Luis Martínez Vallés) y ha ofrecido charlas para la Asociación Cultural Experiencias sobre dos navarros ilustres, Pedro Navarro y Jerónimo de Ayanz, acompañado por el ingeniero Patxi Rodríguez.

Junto a los temas navarros, se ha especializado en la historia de América del norte y la ha desgranado en diferentes podcasts: entre estos episodios cabe destacar los dedicados a la 'Exploración y conquista de Norteamérica' en Pequeñas Narraciones, el monográfico sobre 'La Guerra Franco-india (1754-1763) realizado con Antena Historia y la aproximación al mito de los Rangers de Rogers para el podcast especializado en juegos de mesa Jugando Solo.

1. 1789: George Washington

2. 1792: George Washington

3. 1796: Thomas Jefferson-John Adams

4. 1800: Thomas Jefferson-John Adams

5. 1804: Thomas Jefferson-Charles Pinckney

6. 1808: James Madison-Charles Pinckney

7. 1812: James Madison-De Witt Clinton

8. 1816: James Monroe-Rufus King

9. 1820: James Monroe

10. 1824: Andrew Jackson-John Quincy Adams-Henry Clay-William H. Crawford

11. 1828: Andrew Jackson-John Quincy Adams

12. 1832: Andrew Jackson-Henry Clay-William Wirt

13. 1836: William Henry Harrison-Martin Van Buren-Hugh Lawson White-Daniel Webster-Willie P. Mangum

14. 1840: William Henry Harrison-Martin Van Buren

15. 1844: Henry Clay-James K. Polk

16. 1848: Zachary Taylor-Lewis Cass

17. 1852: Winfield Scott-Franklin Pierce

18. 1856: John C. Fremont-James Buchanan-Millard Fillmore

19. 1860: Abraham Lincoln-John C. Breckinridge-John C. Bell-Stephen A. Douglas

20. 1864: Abraham Lincoln-George B. McClellan

21. 1868: Ullyses S. Grant-Horatio Seymour

22. 1872: Ullyses S. Grant -Horace Greeley

23. 1876: Rutherford B. Hayes-Samuel J. Tilden

24. 1880: James A. Garfield-Winfield S. Hancock

25. 1884: James G. Blaine-Grover Cleveland

26. 1888: Benjamin Harrison-Grover Cleveland

27. 1892: Benjamin Harrison-Grover Cleveland-James B. Weaver

28. 1896: William McKinley-William Jennings Bryan

29. 1900: William McKinley-William Jennings Bryan

30. 1904: Theodore Roosevelt-Alton B. Parker

31. 1908: William Howard Taft-William Jennings Bryan

32. 1912: William Howard Taft-Woodrow Wilson-Theodore Roosevelt

33. 1916: Charles Evans Hughes-Woodrow Wilson

34. 1920: Warren G. Harding-James M. Cox

35. 1924: Calvin Coolidge-John W. David-Robert M. La Follette

36. 1928: Herbert Hoover-Al Smith

37. 1932: Herbert Hoover-Franklin D. Roosevelt

38. 1936: Alf Landon-Franklin D. Roosevelt

39. 1940: Wendell Willkie-Franklin D. Roosevelt

40. 1944: Thomas E. Dewey-Franklin D. Roosevelt

41. 1948: Thomas E. Dewey-Harry S. Truman-Strom Thurmond

42. 1952: Dwight D. Eisenhower-Adlai Stevenson

43. 1956: Dwight D. Eisenhower-Adlai Stevenson

44. 1960: Richard Nixon-John F. Kennedy

45. 1964: Barry Goldwater-Lyndon B. Johnson

46. 1968: Richard Nixon-Hubert Humprhrey-George Wallace

47. 1972: Richard Nixon-George McGovern

48. 1976: Gerald Ford-Jimmy Carter

49. 1980: Ronald Regan-Jimmy Carter

50. 1984: Ronald Regan-Walter Mondale

51. 1988: George H.W. Bush-Michael Dukakis

52. 1992: George H.W. Bush-Bill Clinton-Ross Perot

53. 1996: Bob Dole-Bill Clinton-Ross Perot

54. 2000: George W. Bush-Al Gore

55. 2004: George W. Bush-John Kerry

56. 2008: John McCain-Barack Obama

57. 2012: Mitt Romney-Barack Obama

58. 2016: Donald Trump-Hillary Clinton