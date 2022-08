Maialen Uriz cambió el deporte por los troqueles

Maialen Uriz Villaverde, pamplonesa de 29 años, tuvo que modificar su proyecto de vida tras la enfermedad que le diagnosticaron a su padre, Miguel Ángel Uriz, socio fundador de Troquelería Josa. La empresa de mecanizado había formado siempre parte de su vida, pero su pasión por los deportes de equipo, sobre todo por el baloncesto, le llevaron a seguir su propio camino. Hija de Miguel Ángel Uriz Sala y Mª del Carmen Villaverde Goñi, estudió en la ikastola Paz de Ziganda de Villava y luego realizó un grado superior de diseño gráfico y otro de animación sociocultural. Después, se trasladó a Burgos para cursar la carrera de CAFD (Ciencias de la Actividad Física y Deporte) mientras se sacaba un dinero trabajando en un parque infantil y en hostelería los fines de semana. Su ilusión era montar un centro deportivo privado con un equipo cohesionado. Pero aquel sueño se vio truncado tras la enfermedad que le diagnosticaron a su padre y el empeoramiento que sufrió a raíz de la pandemia de la covid que le terminaron llevando a tener que replantearse su futuro de manera inmediata.

Cuenta que entró en Troquelería Josa con dos intenciones: “Quería conocer con mayor profundidad a qué se dedicaba la empresa donde mi padre había sido socio fundador junto a otros dos socios y quien la había llevado solo en los últimos 8 años. También, aprender sobre el sector del mecanizado para poder apreciar, valorar, exigir, corregir y mejorar todo lo que estuviera en mi mano”.

La principal actividad de Troquelería Josa es la fabricación de moldes para inyección de plástico para diferentes sectores y la posterior fabricación de utillajes y repuestos para troquelería, principalmente para el sector de automoción. Desde sus orígenes ha sido una empresa innovadora en tecnología, siendo una de las primeras empresas que incorporó una máquina de corte por hilo en Navarra.

Maialen realizó varios cursos de diseño, administración y manejo de máquina por arranque de viruta. El equipo de Troquelería le ayudó en todo momento. Su hermano Arkaitz Uriz Villaverde, cuatro años mayor que ella, estudió electricidad y posteriormente el grado superior de Mecanizado y trabaja en la sección de producción.

Asegura que tras la enfermedad de su padre realizaron una asamblea familiar en la que decidieron que recayera en ella la representación de la familia Uriz en la dirección de la compañía.

Hoy, Maialen afronta con ilusión el reto de liderar una empresa de mecanizado en un sector en el que hasta el momento los mujeres no habían tenido cabida ni visibilidad. Busca encaminar la empresa hacia un objetivo más eficiente, acorde a la tendencia del mercado, y ser pioneros en sectores donde una empresa de mecanizado como Troquelería Josa, especializada en troqueles, no había trabajada nunca.

Entre sus aficiones están la escalada, el paddelsurf y el baloncesto y ahora también el crossfit. “No puedo dedicarle el tiempo que me gustaría, ya que el cambio de mi proyección laboral me ha absorbido más tiempo del deseado para poder lograr aprender y asimilar la información que desconocía de este sector”.

Asegura no tener miedo a los retos que tiene por delante. “La vida va cambiando y nunca se sabe lo que puede suceder pero siempre hay que estar preparado para afrontar las cosas como vienen. El esfuerzo, la constancia y el aprendizaje deben ser muy grandes pero las ganas de aprender son fundamentales”.

Con la pandemia

Qué ha cambiado en su empresa u organización

La crisis económica que estamos sufriendo nos ha hecho analizar la problemática que hemos sufrido con el aumento de las materias primas, los consumibles para buscar las mejores alternativas para ofrecer a nuestros clientes viendo que las fechas de entrega de ciertos materiales estaban siendo complicadas. Considero que uno de los temas pendientes que existe a nivel de España y Navarra es poder mejorar en servicios y generar una mayor explotación y consumo interno.

De forma interna en la empresa hemos cambiado procesos productivos para poder agilizar la producción ofreciendo un mejor servicio, así como generar unas comunicaciones interdepartamentales más eficientes, mejorando la eficacia del circuito interno.

La tarea pendiente sigue siendo…

La tarea pendiente es mejorar las tasas de paro, ya que en nuestro sector nos hemos visto con dificultades para poder lograr personal cualificado a la hora de las contrataciones por jubilaciones que han acontecido en nuestra empresa. Por ello creo que existe una incongruencia entre las tasas de paro, que han aumentado, con las necesidades de las empresas. La formación relacionada con el mercado actual debería ser más eficiente y modificar ciertos aspectos.

Hemos perdido una oportunidad para…

Considero que la pandemia nos ha mostrado las dos caras de las personas. Por una parte, el egoísmo propio ante una situación de alarma mundial y, por otro lado, el compromiso, humildad y profesionalidad de otras personas que han estado al pie del cañón ante esta pandemia.

Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más.

Creo que los cambios que estamos empezando a percibir son el inicio de la evolución de la sociedad y del mundo para intentar mejorar aspectos que hasta el momento han estado en un segundo plano. A nivel empresarial me preocupan los cambio que se van a ir dando, espero que puedan ser oportunidades de mejora y poder aprovechar las posibilidades para lograr una producción eficiente unida a las transformaciones. Además, me preocupa la situación económica, profesional y social que se vaya creando a lo largo de los años, ya que la tendencia global está cambiando bastante rápido y espero que no se borre el pasado del que se originaron los cambios.

Cómo están trabajando para el cambio desde su organización. Iniciativas que tienen previsto poner en marcha

Estamos iniciando ciertos proyectos con sectores como la construcción donde hasta el momento ninguna empresa de nuestras características había participado.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad.

La trayectoria empresarial de 33 años así como nuestro personal cualificado y profesional hace que hayamos podido resistir mejor hasta el momento. Tener una cartera de clientes poco diversificada puede ser una debilidad, por ello nosotros procuramos ampliar tanto la cartera como los sectores en los que trabajamos.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

Las empresas de mecanizado en los inicios no eran abundantes, con el paso del tiempo han ido aumentando en el sector y en la actualidad existe competencia, por ello considero que cada una de las empresas tiene su potencial en algún producto mas especifico aunque puedan abarcar más gamas de trabajos.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

Estamos realizando mejoras internas de procesos, así como inversiones en maquinaria que proporcionen nuevas alternativas de trabajo para poder ofrecer mejoras, para lograr el mejor resultado para las iniciativas en las que estamos empezando. Los riesgos están intrínsecos en las formas de trabajo que estamos teniendo después de la pandemia, las urgencias en trabajos así como las prisas mas aceleradas crean riesgos para la empresa y debemos ser conscientes que están y estarán hay. Por ello debemos buscar las mejores alternativas para intentar prevenirlos o solucionarlos de la mejor manera posible.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Buscaría formas de fomentar nuestra comunidad con elementos innovadores y sostenibles para mejorar la competitividad de Navarra y ser un atractivo para empresas que generasen empleo mejorando la economía y productividad. Así intentar ser una comunidad más autosuficiente y contribuir con el medioambiente.

En primera persona

Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar).

Creo que tanto el personal como la forma de trabajar se han visto afectadas por la pandemia. Tuve que modificar mi proyecto de vida debido a la enfermedad que le detectaron a mi padre y la pandemia del covid que estaba paralizando el mundo. Asumí estar al frente de esta empresa dejando de lado mi profesión que no tenía nada que ver con el sector siderometalúrgico. Además, creo que hemos aprendido a ser más eficientes y resolutivos ante situaciones de emergencia. A pesar de que siempre se puede mejorar, nos ha servido para ver que, ante las dificultades, unidos como equipo podemos hacer todo lo posible por resolverlos.

La decisión de la que se siente más orgullosa y por qué.

La decisión que me hace sentir orgullosa es haber podido ser la representante de mi familia como relevo de mi padre en la empresa. Es un sueño compartido con la familia poder seguir adelante con la empresa procurando avanzar y evolucionar con los nuevos tiempos.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años.

No los llamaría fracasos ni decepciones. He aprendido que la vida tiene reveses preparados y no los podemos predecir, en el momento en el que sucede algo debemos intentar aceptarlos, sobreponernos y aprender de ello tirando hacia adelante y haciendo las cosas lo mejor que se puede o se sabe.

¿Alguna vez pensó en abandonar?

La verdad es que nunca me he planteado abandonar. Desde que decidí asumir los acontecimientos que venían, siempre he pensado en seguir hacia adelante. Por mi forma de ser, creo que probaría todas las alternativas existentes antes de optar por abandonar.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Si, para mí el mayor referente en mi vida ha sido mi padre Miguel Angel Uriz, que falleció en septiembre del 2020. Tanto a nivel personal como profesional creo que era un ejemplo: humilde, trabajador, solidario y carismático.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el que usted daría ahora a los más jóvenes.

Consejos he escuchado muchos pero algo que comparto con mi padre y define bastante mi forma de trabajar, es no dejar nada que puedas hacer hoy para mañana. Además, creo que todos debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

El equipo que forma nuestra empresa, creo que es muy bueno, pero si tuviera que añadir a alguien más en la plantilla, probablemente buscaría mujeres cualificadas de este sector bien para operarias de maquina como para ingeniería.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Inicialmente, en la empresa tenían tecnología básica para los diseños de las piezas y posteriormente introdujeron programas más avanzados a la vez que mejoraban las tecnologías, así como ERP para la gestión. Esto facilito mucho el proceso pudiendo llevar un control más exhaustivo así como comparativo y gráficas de la evolución que iba teniendo la empresa.

Posteriormente hemos tenido cambios de programas de diseño, de programas para programación de máquina e incluso el ERP interno, el cambio tiene un proceso de adaptación pero con buena actitud todo es posible.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

Creo que son imprescindibles para el desarrollo de esta y de cualquier empresa, para mejorar los procesos internos y poder dar más visibilidad a la entidad. Siempre que se haga un uso adecuado de las mismas.

A mí personalmente los que por el momento se me resisten son los programas de diseño y programación de máquina, pero espero poder cambiar esta situación. No eliminaría ninguna pero creo que podrían mejorarse algunas.

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

Creo que actualmente se pasa mucho tiempo metido en las redes sociales y si las utilizamos de forma adecuada son una herramienta muy valiosa. A nivel personal y profesional utilizo varias redes sociales como instagram, facebook, twitter, linkedin...

Ocio

Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué.

Me quedo con el valle de Izagaondoa, es una zona tranquila a la que he ido desde pequeña con mi familia y me resulta un lugar tranquilo para poder relajarme y desconectar.

Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver.

El viaje soñado que no he podido cumplir junto a mi padre y mi hermano es viajar al Machupichu y a Capadocia, pero espero poder cumplirlos junto a mi hermano.

Una comida que le apasione.

La tortilla de patata es una de mis comidas preferidas, aunque parezca un plato sencillo de hacer, considero que la mano del cocinero puede marcar una gran diferencia en el sabor.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

Me encantaría poder tener una velada con Bill Gates, Mark Zuckerberg o Mary Barra.