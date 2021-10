Danny Imízcoz Osés, CEO de Matukio: El ingeniero industrial de los eventos

El mundo de este Ingeniero Industrial en Organización de Empresas está estrechamente ligado a la comunicación y las relaciones públicas. Es la cara visible de Matukio que en swahili, un dialecto africano, significa eventos. Un proyecto que puso en marcha en diciembre de 2012 y que, confiesa, “me da vida”. Desde él aborda diferentes tipos de eventos e ideas innovadoras, todos perfectamente guionizados. “Nos gusta controlar todo. Somos los ingenieros industriales de los eventos, así que algo de cuadriculados teníamos que tener”, cuenta en su carta de presentación.

Danny Imízcoz es emprendedor por naturaleza y apasionado por definición. Cuando comenzó sus estudios en la Universidad Pública de Navarra ya tenía un programa de Radio en Trak Fm. Es Radio Deejay desde los 16 años y actualmente tiene una producción radiofónica que se llama ‘A por ellos’.

Con la pandemia

Qué ha cambiado en su empresa u organización

Hemos implementado en nuestros eventos el componente digital a través de las retransmisiones en Streaming de todos los eventos que hacemos en Matukio. No lo llamaría transformación digital porque ya estaba inventado antes de la pandemia.

La tarea pendiente sigue siendo…

La asistencia presencial a los eventos, tenemos que generar experiencias únicas y exclusivas, aportar un valor añadido de muy alta calidad a las personas que vienen a los eventos. Seguimos asistiendo a eventos sin alma, y nuestro objetivo es hacer que los eventos de Matukio tengan alma.

Hemos perdido una oportunidad para…

Salir reforzados socialmente. Este aislamiento debería haber generado muchas más sinergias colaborativas entre empresas para abordar nuevos retos, tengo la sensación que nos hemos dedicado más al sálvese quien pueda, que en el juntos somos más fuertes.

Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más.

No son preocupaciones, son realidades. Hay que estar preparados para todos los cambios a los que estamos sujetos hoy en día. El hecho de tener un dispositivo en nuestro bolsillo las 24 horas hace que nuestra vida gire en torno a la comunicación y a la Transformación Digital. Los grandes retos nos vienen dirigidos de la UE y tenemos que estar preparados para buscar oportunidades ante esos retos que son apasionantes.

Cómo están trabajando para el cambio desde su organización. Iniciativas que tienen previsto poner en marcha…

Estamos trabajando en Producciones/Eventos relacionadas con estos retos que vamos a abordar en los próximos años.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad

El tejido empresarial Navarro esta formado por sectores estratégicos referentes a nivel mundial como son la Automoción, Energías Renovables, Agroalimentario, Salud y eso hace de Navarra una región muy atractiva. Su debilidad es la fuga de empresas instaladas en Navarra. Debemos analizar el porqué e intentar retenerlas viendo qué hacen otras comunidades para atraerlas.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

Se ha profesionalizado mucho el sector de los eventos, hay grandes profesionales en Navarra que dignifican la profesión.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

La recuperación de la normalidad desde el sentido común. Estamos viviendo episodios violentos, tengo la sensación de que mucha gente está desatada. El riesgo de que hay que seguir viviendo y probablemente ésta no sea la única pandemia que vamos a vivir.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

El que todos los sectores sean imprescindibles para la economía, en cuanto alguien decide que un sector no es imprescindible, estás reconociendo que esas personas no son importantes en la sociedad, pero se les está exigiendo que paguen sus impuestos sin poder trabajar.

En primera persona

Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)

Muchas reuniones telemáticas grupales en relación al online, y muchas reuniones presenciales en espacios abiertos alejados de las oficinas cerradas.

La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué.

El haber organizado la Primera Feria Presencial de Navarra en tiempos covid, fuimos los primeros en tirarnos a la piscina (un poco inconscientes) y organizar Navarra Jobs, La Feria de Empleo de Navarra, y mostrar que realmente podíamos hacer eventos presenciales, con restricciones pero que se podía.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

No puedo hablar de fracasos, son aprendizajes, cuando empiezas algo desde cero, tienes que estar preparado para diferentes golpes que te van a sacudir a lo largo del camino, pero tú decides cuando te levantas.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Profesionalmente en Navarra a Carlos Mangado y a nivel nacional a Rafael González Lasso Productor de los Premios Forqué de Cine.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el usted daría ahora a los más jóvenes

Que luchen por sus sueños, que nunca es tarde para emprender, y que no hay nada más bonito que trabajar haciendo lo que te gusta.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

En Matukio trabajamos con todo tipo de profesionales, y fichamos a los mejores para cada proyecto, o al menos lo intentamos.

Tecnología

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo?

La nuevas tecnologías son parte de los eventos, muchas veces hacemos eventos para mostrarlas.

¿Qué opinión le merecen las redes sociales?

Las redes sociales forman parte de nuestras vidas profesionales y privadas, sino estás en redes sociales no existes, hay personas que no las necesitan y otros que no pueden vivir sin ellas, sin duda hay que alcanzar un equilibrio como todo en la vida.

¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

Sí. Utilizo Linkedin en el mundo profesional e instagram en modo ocio-diversión, hace un tiempo dejé de usar Facebook.

Ocio

Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué.

Callejear por el casco viejo de Pamplona, el caballo blanco es un lugar de inspiración para mí.

Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver

Japón es un viaje soñado y que haré algún día. Viajo mucho al sur de España, me encanta Andalucía. Chipiona es un sitio muy recomendable para desconectar del mundanal ruido.

Una comida que le apasione

Lomo con patatas fritas.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

Con Laura Pausini.