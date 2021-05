Álex Uriarte, director de Personas IED y presidente de AEDIPE Navarra: un 'friki' de la tecnología

Actualizada 23/05/2021 a las 06:00

Aunque nacido en Barcelona, Álex Uriarte (3 de marzo de 1970), siempre ha vivido en Pamplona. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Navarra y se especializó en Historia del Arte en la de Salamanca aunque los Recursos Humanos han terminado como protagonistas indiscutibles de su trayectoria profesional: primero en NTV Logística y luego (desde 2018) en IED Company, donde ocupa el cargo de director de Personas y Cultura, y que desde hace cinco años compatibiliza con la presidencia AEDIPE Navarra y La Rioja, una asociación de ámbito nacional con cuatro décadas de trayectoria en la Comunidad foral desde la que representa a los profesionales de los Recursos Humanos en ambas comunidades.

Se define como un entusiasta “en aprendizaje continuo”, al que le gusta compartir lo aprendido y las personas. Ha conocido a muchas “y buenas” corriendo, el hobby con el que se relaja y desconecta. Tanto, como “trasteando” con aplicaciones nuevas. “Soy un auténtico friki”, admite. Asegura que en gestión de personas no hay que dejarse condicionar ya que todo el mundo tiene “su once ideal”.

CON LA PANDEMIA

- Un aprendizaje tras un año de pandemia.

- La capacidad de cambio que tenemos, cuando nos lo proponemos … o cuando no nos queda más remedio somos capaces de evolucionar mucho y rápido.

LAS DECISIONES

- La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional.

- En mi anterior trabajo me tocó pasar por un concurso de acreedores, es ese momento fue muy difícil tener la responsabilidad del área de personas y asumir las decisiones correspondientes cuando también peligraba mi trabajo

- Un error del que es consciente ahora.

- No haberme puesto a estudiar inglés antes. Me hubiese gustado tener la experiencia de estudiar y trabajar en otro país

- Un descubrimiento

- La tecnología en general, sigo sorprendiéndome cada día con un mundo que nunca imaginé que llegaría a ver cuando era niño.

- Una meta por cumplir

- Algún día debería escribir ese libro que nunca acaba de llegar.

- En qué se fija en una entrevista de trabajo

- En los valores y en lo que se llaman “soft skills” o competencias blandas. Tiene que haber un encaje con la cultura de nuestra empresa.

IDEAS Y CONSEJOS

- Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional.

-“Cuando tienes una duda no tienes ninguna” aplicado a la selección de personas, termina siendo verdad.

-El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo.

-En gestión de personas no hay que dejarse condicionar, es el única área de la empresa sobre la que cualquiera tiene opinión. Esto es como el fútbol, todo el mundo tiene su once ideal.

LECTURAS

-Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.

- “RRelatos HHumanos” Es un libro de ficción escrito por profesionales de recursos humanos con grandes enseñanzas sobre la función.

- Otro que le haga relajarse.

- Siempre vuelvo a Landero y a Yourcenar, en concreto de esta última “Memorias de Adriano”, mi libro favorito.

TECNOLOGÍA

- Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina.

- En ese aspecto, soy un auténtico friki, siempre estoy trasteando con aplicaciones nuevas, pero mis básicos son Evernote y Nozbe, sin esas no soy nada

- Y el que odia o no le gusta

- Nunca aprendí Access, creo que no llegué a entenderlo

ESPACIOS

- Un lugar ideal para un encuentro de trabajo

- Debo ser la única persona del mundo que le gustan los hoteles y los aeropuertos, debe ser porque mi padre trabajó toda la vida en un hotel. Tengo la suerte de poder trabajar casi en cualquier sitio.

OCIO

- Una serie de TV

- “Los Soprano”

- Y su lugar ideal para desconectar

- La costa de l’Empordà, es el sitio donde nos perdemos cada verano. Por el mar, el paisaje, la historia y la gastronomía (muy importante)

- El hobby que le hace desconectar

- Correr. Me relaja, me da energía y gracias a ese deporte he conocido muy buena gente.

Confesiones profesionales con...