Elena Alemán, directora de la Fundación Industrial de Navarra: "No me gusta la falta de valores de la política"

Pertenece a una profesión que apenas conoce el paro y, principalmente, masculina. Elena Alemán Álvarez (Pamplona, 29 de agosto de 1970), ingeniera industrial, especialidad mecánica, por la Universidad Pública de Navarra, empezó a trabajar en el último curso de carrera en la ingeniería Iturralde y Sagüés. Dice de sus dos jefes de entonces, Michel Iturralde y Rafa Sagüés, que son quienes le enseñaron prácticamente todo lo que hoy es como profesional. “Tuve que aprender mucho y muy rápido, y a no fallar porque los errores en el trabajo se pagan en euros. También es cierto que para eso los ingenieros industriales estamos muy bien entrenados”, recuerda de aquella etapa. Después de ocho años, tuvo la oportunidad de pasar a dirigir el Colegio de Ingenieros de Navarra (desde 2004) y la Fundación Industrial de Navarra (desde 2014). El primero cuenta con 1.120 ingenieros colegiados y la segunda, con 185 empresas asociadas que dan empleo a 32.707 personas y que suponen el 90% del PIB industrial de Navarra.

Considera una prioridad la transformación digital de las empresas y acercarla a los estudiantes es el objetivo principal de la Fundación LuzIA, de la que es presidenta. En su opinión, una de las debilidades de la empresa navarra es su tamaño y critica la presión fiscal y los trámites burocráticos que tiene que soportar. Madre de tres hijos (una de 20 y dos de 17), entre sus referentes incluye a su marido, Iñaki Brandrés, “quien siempre es capaz de ver el lado positivo de las cosas”. Le gusta dedicar su tiempo libre a jugar a golf y viajar, y confiesa su decepción de la política por ser una de las pocas cosas de donde no consigue aprender nada.

Con la pandemia

¿Qué ha cambiado en su empresa u organización?

Durante la pandemia se ha potenciado más aún si cabe el sentimiento de colaboración y ayuda entre nuestros asociados. A nivel más material, hemos adaptado nuestras instalaciones para posibilitar que nuestras actividades se desarrollen de manera natural en formato híbrido, con una inversión en tecnología importante. También hemos tenido que adaptar el contenido de nuestras 'mesas de trabajo' a las necesidades más urgentes de las empresas. Y hemos implantado una APP que permite un contacto permanente entre los miembros de nuestra comunidad.

La tarea pendiente sigue siendo…

Tras esta primera fase de digitalización, tenemos pendiente continuar con la transformación digital de nuestra entidad. Debemos predicar con el ejemplo.

Hemos perdido una oportunidad para…

No se me ocurre ninguna… Normalmente pecamos de aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan. Así que si hemos perdido alguna es porque no hemos sido capaces de identificarla.

¿Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad, digital ...) le preocupa más?

Todas ellas son importantes, pero por su impacto inmediato en los resultados quizá la más prioritaria sea la transformación digital. La Inteligencia Artificial, en concreto, es posiblemente la herramienta más poderosa de transformación de nuestras empresas que jamás hayamos tenido.

¿Cómo están trabajando para el cambio desde su organización? Iniciativas que tienen previsto poner en marcha.

La principal dificultad que tienen las pymes en cuanto a la transformación digital es que no saben cómo afrontarla para no caer en una mera digitalización que no esté integrada con la estrategia ni la transformación del modelo de negocio.

A nosotros nos ayuda mucho participar en el programa de transformación digital de la Fundación Industrial Navarra y, junto con otras pymes, estamos definiendo nuestro plan a través de la reflexión estratégica para afrontar tanto la transformación como la digitalización. Además, hemos realizado la evaluación de competencias digitales de nuestros empleados y establecido el programa personalizado de capacitación de las competencias digitales de cada uno de ellos.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad de la empresa navarra

La principal fortaleza de la empresa navarra son sus empleados, tanto por su preparación como por el carácter navarro. En general, se trabaja con entrega, honestidad, compromiso, humildad y esfuerzo. La principal debilidad es el tamaño de las empresas navarras. La presión fiscal y las exigencias burocráticas tampoco ayudan.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

En general, los Colegios Profesionales no han evolucionado mucho. Pienso que somos de los pocos Colegios que hemos sabido adaptarnos y hemos sido capaces de permeabilizar con nuestro entorno a través de la Fundación Industrial Navarra y ofrecer un servicio de valor para la sociedad, ayudando a los ingenieros y a las empresas a ser mejores y, por tanto, al desarrollo de nuestra Comunidad.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos debería asumir?

Continuar con la labor de ayudar a las empresas a ser más competitivas, a aprovechar las sinergias entre ellas, fomentar la innovación abierta y los proyectos colaborativos. El momento actual es especialmente complicado. Parecía imposible que tras la pandemia pudiera complicarse más y, sin embargo, el incremento de costes de la energía y las materias primas, la escasez de determinados componentes, la guerra, la dificultad del transporte… son factores que complican enormemente la labor de las empresas. A medio plazo, seguir impulsando la transformación digital y la sostenibilidad como factores claves de crecimiento. Como presidenta de la Fundación LuzIA, nuestro principal reto es acercar la Inteligencia Artificial a los estudiantes. A muy corto plazo implantar la Semana de la IA en todos los centros educativos de Navarra y a medio plazo que se integre en la malla curricular.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Facilitaría lo máximo posible que las empresas pudieran dedicarse a trabajar y crecer, dejando de poner tantas trabas y exigencias que les impide dedicarse a producir. Simplificaría los trámites administrativos para la puesta en marcha de actividades económicas hasta ser la región europea que más rápido, sencillo y seguro sea poner en marcha o ampliar una empresa. También reduciría la presión fiscal e incentivaría la innovación, clave para el crecimiento sostenido de las empresas.

En primera persona

¿Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)?

La pandemia nos ha afectado a todos, bien en la salud física, en la mental e incluso en ambas. Por experiencias anteriormente vividas siempre he sabido que la salud es con mayúsculas lo más importante y básico. Hemos recordado cómo puede cambiar radicalmente la vida en un momento. Hemos aprendido a hacer más visible el aspecto humano de las personas y la solidaridad, y a convivir con la inestabilidad, a aprovechar los buenos momentos y a superar los malos. En el plano laboral, como todos, hemos trabajado el doble o triple para conseguir un mismo objetivo; y hemos tenido que contar con un plan A, B y C por si fallaban todos los anteriores. La sociedad crece gracias a la lucha diaria de los empresarios y de sus empleados para seguir empujando, por hacer la cosas de manera excelente. Me siento muy orgullosa de los valores de los navarros, comprometidos, luchadores, trabajadores y sí, también cabezones. La expresión “imposible”, lejos de ser un freno, es un acicate en nuestra sociedad.

¿Cuál es la decisión de la que se siente más orgulloso y por qué?

A nivel profesional, abandonar la posición de comodidad desde el Colegio de Ingenieros Industriales y crear la Fundación Industrial Navarra para poder ayudar a las empresas a ser más competitivas y a crear una comunidad de colaboración entre ellas en la que compartan experiencias y conocimientos que les permitan no estar continuamente inventado la rueda. La ayuda que se prestan unas a otras de manera altruista supone una gran riqueza y nos genera una gran satisfacción. Aunque también saber aprovechar todo el potencial que ofrece esta actitud de colaboración nos supone una gran responsabilidad.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

No recuerdo nada que no haya podido superar o que no me haya servido para avanzar. Me decepciona bastante la política en general y no me gusta su ambiente por la falta de valores y palabra. Es de las pocas cosas donde no aprendo nada.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Muchos. Tengo el lujo de tratar cada día con empresarios y directivos que son un ejemplo de superación y de dedicación, que creen en sus proyectos y en sus personas por encima de la lógica. Trabajan cada día por hacer el bien, por ayudar a los demás. Admiro a las personas que no dan nada por perdido, valientes, luchadores, que se comprometen y arriesgan por otros. Por poner algún nombre, mencionaré al decano del Colegio, Miguel Iriberri, y a nivel personal, a mi marido (Iñaki Bandrés), quien siempre es capaz de ver el lado positivo por muy negativa que sea la situación. No conoce la palabra miedo o, al menos, no lo demuestra.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el que usted daría ahora a los más jóvenes.

Si trabajas bien, con pasión y eres constante, tarde o temprano las cosas salen bien. Y otra reflexión más reciente que me ha interesado la he escuchado de Xesco Espar, en el Foro de Empresas de la Fundación de este año: El fracaso no es lo contrario al éxito. El fracaso es parte del camino al éxito.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Tengo el privilegio de contar con una gran equipo, muy preparado, comprometido y exigente con su trabajo. En estos momentos necesitamos incorporar un par de profesionales técnicos que tengan este perfil.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó a trabajar? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Cuando yo empecé a trabajar, ya se utilizaban los ordenadores como herramienta de trabajo habitual. Por lo tanto, no ha sido un problema ir utilizando las diferentes tecnologías que han ido evolucionando.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿Cuál eliminaría si pudiera?

Las nuevas tecnologías juegan un papel importantísimo en nuestra empresa. Nos permiten ser mucho más rápidos y eficaces, automatizar trabajos repetitivos que no aportan valor y nos dan mucha información que nos permite tomar decisiones acertadas. No eliminaría ninguna, con no utilizarla es suficiente…

¿Qué opina sobre las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

Mi opinión sobre las redes sociales es un poco bipolar. Por un lado, son tremendamente útiles en cuanto a la capacidad de comunicar y conectar a las personas. Sin embargo, esto mismo es lo que las hace peligrosas por la gran cantidad de información y datos que exponen y el alcance que tiene lo que en ellas se comunica. Tampoco me gusta el nivel de dependencia y de exigencia que se traslada a la gente joven. La que principalmente utilizo es Linkedin.

Ocio

¿Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué?

El valle de la Ulzama. Me encanta la naturaleza. El paisaje es precioso y se respira tranquilidad y tradición. Es perfecto para relajarse, jugar a golf, disfrutar de una buena comida… ¡Qué más se puede pedir!

Un viaje soñado que todavía tiene pendiente o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver

Viajar es mi mayor afición, por no decir la única. Cualquier destino es bienvenido por lo que supone de descubrir nuevas culturas, formas de vida, paisajes, gastronomía… Italia es un destino al que vamos cada año y, sin embargo, nunca defrauda. Recientemente destacaría un crucero en catamarán por las islas griegas por la belleza de los paisajes, la tranquilidad y la total desconexión. Este año intentaremos un velero por la costa dálmata.

Su comida preferida

Una chuleta a la brasa en buena compañía

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una conversación?

Con Putin, para decirle cuatro cosas. Es difícil hacer razonar a quien no razona, pero al menos lo habría intentado.