Carlos Albillo, un gestor de comercio apasionado de la ciencia ficción

Carlos Albillo Torres (Pamplona, 10 de noviembre de 1963) comenzó como responsable de comunicación de la , 10 de noviembre de 1963) comenzó como responsable de comunicación de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo de Pamplona que en 1985 daba sus primeros pasos. Quién le iba a decir que una década más tarde se haría con la gerencia de la asociación decana del comercio en Navarra. Este año cumple sus bodas de plata en el cargo, lo que le convierte en una de las voces más veteranas del sector.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra (1986), colaboró muy activamente con el entonces naciente Ateneo Navarro (1987-1989); trabajó en prensa escrita (Gaur Expres. 1989); en la organización de grandes eventos como las Jornadas ‘Europa antes y después del Muro de Berlín’ para la Catedra Europea de la UPNA Jean Monet (1991) o para la Coral de Cámara de Pamplona en su vasto programa del cincuentenario (1996). Paralelamente, trabajó también en el campo audiovisual, como por ejemplo en productores estadounidenses del género documental como Edmund Penney (en ‘The song of the basques’ (1995) o ‘Todd Mattox’ (en Voices of Cuba, 1996). Ha realizado, además, a lo largo de los años diferentes trabajos de investigación histórica, tanto en el ámbito del periodismo como fuera de él. Es el coautor del único libro editado hasta el momento sobre la ‘Historia de la Radio en Navarra’ (1995). Bloguero desde hace algunos años, mantiene activos hoy dos blogs: ‘Fringemanía’ y ‘Memorias del Viejo Pamplona’.

CON LA PANDEMIA

- Un aprendizaje tras un año de pandemia

Uno no, varios. Entre ellos, la capacidad de resistencia y adaptación que hemos demostrado ante un embate como éste y, sobre todo, el hecho de que, en circunstancias como las que estamos viviendo, tenemos que priorizar determinadas cuestiones, tanto en la vida personal como en la profesional y relativizar o dejar de lado aquellas cosas que no merecen la pena.

LAS DECISIONES

- La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional. La que más le ha costado tomar.

- No he tenido que tomar decisiones difíciles o arriesgadas en mi vida profesional, aunque está claro que algunas de las decisiones que tomamos o que no tomamos en la vida nos abren caminos muy diferentes en nuestro devenir.

- Un error del que es consciente ahora.

- En lo personal, volcarme en exceso en el trabajo durante mucho tiempo aunque con los años he ido aprendiendo…

- Un descubrimiento.

- Que por encima de ideologías, objetivos económicos o empresariales, lo realmente importante son las personas. Las personas son las que marcan la diferencia en todos los ámbitos de la vida, son el alma de las empresas, de los proyectos, los equipos, etc.

- Una meta por cumplir.

- Avanzar en más altas cotas de cooperación empresarial y público-privada como son las áreas de promoción económicas, para la revitalización del Casco Antiguo y su mix.

- ¿En qué se fija en una entrevista de trabajo?

- En si la persona tiene una actitud proactiva y de implicación y en si es capaz de integrarse en nuestra particular cultura empresarial.

IDEAS Y CONSEJOS

- Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional. Explique el por qué.

- Me quedo con dos frases: “La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces” y “Los errores pueden ser tan buenos profesores como el éxito”. Solo si realmente te apasiona lo que haces y aprendes de tus errores, con esfuerzo, perseverancia y confianza en ti mismo puedes llegar a las más altas metas.

- El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo. Explíquelo.

-En coherencia con la respuesta anterior creo que hay que tener un espíritu de permanente revisión y autocrítica ante lo que hacemos, pues a veces podemos cometer errores y es humano, aunque es bastante infrecuente, reconocerlos. Nunca debemos caer en la autocomplacencia. Es la única manera de seguir mejorando como profesionales y como personas.

LECTURAS

- Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.

- En mi trabajo no hay un libro profesional que pueda recomendar ya que manejamos todo tipo de libros: marketing, urbanismo comercial, psicología, economía, planificación estratégica, etc.

- Otro que le haga relajarse (uno que le guste, el que este leyendo ahora).

- Desde niño siempre he sido un voraz lector, pero la ciencia ficción, en general, me ha apasionado desde muy joven. Me parece que es un género que nos permite hacer presente el futuro, un futuro probable o improbable, la actual pandemia por lo súbita, aterradora e impredecible pareciera haber salido de dicho género. Al final, la ciencia ficción se hace las eternas preguntas que se ha hecho siempre la humanidad: quienes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Un libro que sigue teniendo para mí mucha vigencia es ‘La Tierra permanece’ de George R.Steward, una obra imperecedera que nos incita a reflexionar sobre la felicidad, la civilización y la evolución de la humanidad. Todo un clásico que supera las fronteras del género.

TECNOLOGÍA

- Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina. Por qué. (app, trello, ofimática, etc.)

- El móvil, el whatsApp, y el correo electrónico me permiten estar en contacto diariamente con las empresas asociadas, proveedores y multitud de personas. En los últimos tiempos hemos tenido que utilizar la videoconferencia con demasiada frecuencia pero prefiero el contacto personal y las reuniones presenciales. Son más auténticas.

- Y el que odia o no le gusta.

- A nivel personal no suelo utilizar las redes sociales. No me acaban de convencer. Sé que a nivel empresarial son fundamentales y las utilizamos diariamente pero, y es mi opinión personal, me parece excesiva la exposición que de su vida hacen en las redes sociales muchas personas.

ESPACIOS

- Un lugar ideal para un encuentro de trabajo (un restaurante, un bar, un hotel). Por qué.

- Por lo general, la oficina,para conocer mejor a esa persona o personas y, para rubricar algún acuerdo, un restaurante o un bar pueden estar bien.

OCIO

- Una serie de TV

- Al igual que de libros soy un gran devorador de series y películas. Entre las series que más huella me han dejado citaría dos: “Fringe” y “Black Mirror”.

- Y su lugar ideal para desconectar (un lugar, un hotel, una ciudad, etc) por qué es su preferido.

- No tengo un lugar ideal para desconectar. Depende del momento y la compañía.

-El hobby que le hace desconectar.

- Escribir entradas en mi blog “Memorias del viejo Pamplona”. Me apasiona la pequeña historia de mi ciudad e intento reflejar algo de esa pequeña historia en los artículos que escribo.