Jorge Zubieta, CEO de Loycus: el campeón de golf que se lanzó a fidelizar clientes

A sus 30 años, Jorge Zubieta Laseca (Pamplona, 26 de septiembre de 1991), de Mutilva, puede presumir de haber logrado en tan sólo un lustro que miles de personas entren a diario en su aplicación cada vez que realizan una compra. Es el CEO y cofundador de Loycus, una plataforma con la que los clientes ganan “recompensas” por comprar en un determinado establecimiento y las empresas de cualquier tipo de negocio y sector consiguen fidelizarlos. La puso en marcha en 2017 después de haber trabajado en otras startups y de la mano de su padre, Gonzalo. Se trata de una herramienta que utiliza tecnología Fintech pero aplicada al marketing con la que convierten la tarjeta de crédito de más de 30 bancos en una de fidelización que devuelve al cliente una parte del importe de la compra realizada. La sede de la compañía está en Madrid donde Jorge reside desde que terminó, hace ocho años, sus estudios de Marketing en ESIC, pero parte del éxito de Loycus se lo debe a Pamplona, la ciudad que eligió como piloto para probar la herramienta y donde ya hay más de 200 negocios registrados que permiten ganar ‘recompensas’ en un millar de puntos de venta. Entre ellos, la cadena de restaurantes The Good Burger propiedad de sus hermanos. Hoy la plataforma cuenta con más de 50.000 usuarios y 20.000 de ellos son navarros que registran hasta 80.000 compras cada mes. La aventura emprendedora de este amante del golf que empezó a jugar por casualidad y llegó a ser campeón de Navarra no ha estado exenta de dificultades. “Cuando empecé pensaba que me iba a comer el mundo, pero la realidad te pone en tu sitio. El emprendimiento es lo más bonito, pero también lo más duro”. Su recomendación a los que se animen a seguir sus pasos es que antes de empezar analicen bien el mercado y sus necesidades y que "si tienen que fallar lo hagan rápido porque sale mucho más barato". Su primer pitch and putt lo jugó con 13 años en Berrioplano de la mano de su padre. Desde entonces no ha parado de jugar al golf. Su sueño es poder hacerlo algún día en el campo donde se juega el Masters de Augusta, uno de los cuatro torneos más importantes en el calendario masculino de golf y el primero que se celebra cada año desde 1934. “El de la chaqueta verde”, apostilla.

CON LA PANDEMIA

¿Qué ha cambiado en su empresa?

El teletrabajo, sin duda. Hemos pasado de estar 100% presencial, a un modelo de teletrabajo del 100%. Ahora tenemos empleados repartidos por todo el país. Algo impensable hace 2 años.

La tarea pendiente sigue siendo…

La gestión del equipo a distancia. Conseguir que tu equipo sienta el proyecto como propio es más complicado cuando solo nos vemos a través de la pantalla.

Hemos perdido una oportunidad para…

En nuestro caso, por suerte, las oportunidades que se han generado, las hemos aprovechado todas. La gente ahora paga todo con tarjeta, sin el turismo, los negocios se están dando cuenta de la importancia de fidelizar, y la digitalización se ha acelerado mucho en solo 2 años.

Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más.

En nuestro caso, la ciberseguridad y privacidad en internet. Es un ámbito donde ponemos el foco y donde invertimos mucho dinero. La confianza es lo más difícil de conseguir y al mismo tiempo, lo más fácil de perder.

LA EMPRESA NAVARRA

Principal fortaleza y principal debilidad.

Como fortaleza, haber conseguido la licencia del Banco de España. Esto supone una fuerte barrera de entrada que muy pocas empresas pueden alcanzar. Como debilidad, la complejidad técnica que tiene nuestra tecnología, que requiere de equipo muy cualificado y es difícil encontrar personal.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

En cuanto a la evolución del sector tecnológico y startup, ha madurado mucho, están entrando muchos fondos de inversión que ven en estas empresas una oportunidad para conseguir rentabilidades altas. Como consecuencia, los perfiles de IT están siendo muy demandados y la competencia por captar personal es muy fuerte. En el sector del retail, el gran cambio tras la pandemia está en el comercio online y sobre todo, el aumento del uso de las tarjetas de crédito.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

Actualmente estamos en Madrid, Barcelona y Pamplona, pero justo a partir de junio vamos a introducir comercios por todo el país gracias a acuerdos con grandes marcas. Esto conlleva una inversión y riesgo importante, pero los resultados que hemos obtenido hasta ahora han validado que Loycus puede convertirse en un referente a nivel nacional e internacional.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Que vuelvan las reuniones de oficina, las conversaciones de pasillo, o las cervezas afterwork… que conviva el teletrabajo con el presencial. Las relaciones a través solo de la pantalla no son lo mismo.

EN PRIMERA PERSONA

Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)

En lo personal, no creo que nos haya cambiado tanto, sin embargo si que nos ha ayudado a darnos cuenta de la capacidad de adaptación que tenemos como sociedad. Hace poco más de 2 años hablar del teletrabajo 100% era impensable. Y de un día para otro todo cambio. Me obligó a mejorar como persona y como profesional. A cambiar los procesos, y sobre todo, a comunicar mucho más.

La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué.

Elegir Pamplona como una de las primeras ciudades donde introducir Loycus. Sabíamos el reto que suponía y lo difícil que iba a ser. Sin embargo, teníamos claro que si salía bien iba a ser un éxito. Además, ver a mi familia y amigos usando la plataforma e incluso a negocios referentes desde que era niño contratando el servicio, está siendo muy ilusionante.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Cuando empezamos, sufrimos el error que comete la mayoría de emprendedores con una idea de negocio. Desarrollar la idea con demasiadas funcionalidades, sin métricas claras y hablando poco con usuarios. Estuvimos durante 2 años desarrollando algo que luego la gente no usaba. Por suerte, este tiempo nos sirvió para conocer el sector, las necesidades de los negocios y de los clientes y pivotar para conseguir llegar a la empresa que tenemos hoy en día.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Para mi, cualquier persona que haya tenido una startup me ha servido como referente. Se puede aprender mucho de los errores y éxitos de otros compañeros. A nivel mundial, el referente sin duda es Elon Musk, es un ejemplo de empresario que tiene muy clara la visión de los negocios que gestiona, y acaba consiguiendo todo lo que se propone.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el usted daría ahora a los más jóvenes.

Crea productos mínimos, valídalos en el mercado, escucha a tus clientes y luego hazlos crecer. Para conseguir 100.000 clientes primero tienes que conseguir el primero, luego 100, después 1.000… Así que céntrate en enamorar a tus primeros clientes y no obsesionarte en conseguir los 100.000

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Queremos gente que quiera comerse el mundo, crecer como persona y profesional, viva Loycus como algo suyo y que sean los mayores embajadores de la empresa. Eso es lo que necesitamos ahora mismo.

TECNOLOGÍA

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Realmente yo no soy un perfil técnico. Estudié marketing y gestión comercial pero siempre me ha llamado la atención la tecnología. Por suerte, al inicio conté con un socio tecnológico que nos ayudó mucho. Ahora, nuestra tecnología ha cambiado mucho, hay mucha más lógica por detrás y somos mucho más escalables.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

En nuestro día a día la tecnología lo es todo, pero por suerte tenemos un equipazo detrás que son los expertos en ello. Por mi parte, los DataStudios y las hojas de cálculo son lo que más uso.

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

Mi preferida es LinkedIn sin duda. Es una fuente de información que te ayuda a descubrir tendencias, formas de trabajar que tienen otros profesionales y sobre todo, es la mejor forma de crear contactos.

OCIO

Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué.

Mi tiempo libre lo dedico para mi pasión. El golf. Soy socio de Gorraiz desde pequeño e incluso he sido campeón navarro. Cada vez que puedo, paso mi tiempo en el campo.

Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver.

Para mi un sueño sería jugar en el campo donde se juega el Masters de Augusta, el de la chaqueta verde.

Una comida que le apasione

Las hamburguesas… además mis hermanos son los dueños de los restaurantes The Good Burger de Pamplona, así que es algo que viene de familia.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

Me gustaría conocer a Rafa Nadal. Creo que es un ejemplo de mentalidad, esfuerzo y constancia.