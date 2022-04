Iñigo Fernández, CEO y cofundador de Weekup, el emprendedor saludable

Iñigo Fernández Zabala es el CEO y cofundador de Weekup, una startup navarra nacida en 2020 para ayudar a las empresas a cuidar de sus empleados con servicios para la oficina, fábrica y teletrabajo. Nació en Vitoria hace 31 años y desde allí se trasladó por estudios primero a Donosti (estudio en Tecnum) y luego a Pamplona (es ingeniero superior por la UNAV). Durante la carrera estuvo viviendo en Suecia y antes de lanzarse a crear su propia empresa trabajó durante siete años en el área de Operaciones de Siemens Gamesa, concretamente en proyectos de transformación digital.

Inspirándose en la gestión de las personas de los países del norte de Europa y de ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Valencia, donde la cultura del bienestar es una herramienta clave para captar y motivar, lanzó Weekup que comenzó su andadura bajo el nombre de FrutUp. Inicialmente solo llevaba cestas con fruta y otros snacks saludables como frutos secos o zumos a las oficinas y fábricas de manera semanal. Servicios que ha ido ampliando con charlas de bienestar emocional y deporte y desayunos y coffee breaks saludables.

Toca en un grupo de música y confiesa que le encanta el deporte, probar comida y conocer nuevas culturas. Ha visitado Brasil, India, Tailandia, Japón, EEUU, México y China. Este verano irá a Indonesia.

CON LA PANDEMIA

Qué ha cambiado en su empresa

Weekup nació en plena pandemia, abril de 2020, por lo que su modelo de negocio se concibió bajo este contexto. Es cierto que el Covid-19 ha frenado nuestro crecimiento, pero también ha puesto en valor la salud y el bienestar, así como la necesidad de fidelizar y mantener motivados a los empleados.

La tarea pendiente sigue siendo…

Poner a las personas en el centro. La promoción de la salud y el bienestar en el trabajo es una estrategia que varias empresas ya persiguen. Sin embargo, muchas otras aún no se han iniciado a pesar del malestar e incertidumbre que nos ha dejado la pandemia. Creo que dedicamos un gran esfuerzo para captar al mejor talento pero no ponemos tanto empeño cuando se trata de retenerlo.

Hemos perdido una oportunidad para…

La pandemia nos ha ayudado a ser conscientes de nuestras carencias y debilidades. Además, se está hablando, más que nunca, de la salud mental. Creo que es una oportunidad única de desarrollo personal y no debemos perderla.

Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más

Siempre he querido que mi trabajo tenga un impacto directo en la sociedad y el medio ambiente. De hecho, este es el germen de Weekup y el motivo por el que abandoné mi anterior trabajo.

Cómo están trabajando para el cambio desde su organización. Iniciativas que tienen previsto poner en marcha

En este momento, las acciones que desde Weekup impactan en la sociedad y el medio ambiente son la promoción de la salud en las organizaciones, la selección de proveedores de Navarra, el uso de packaging responsable con el medioambiente y el trabajo con asociaciones como AECC, ASPACE o el Banco de Alimentos.

A futuro, incorporar a personal de asociaciones como Gureak o ASPACE en nuestras operaciones diarias sería una iniciativa muy interesante.

LA EMPRESA NAVARRA

Principal fortaleza y principal debilidad

Tenemos empresas punteras, con una propuesta de valor que les permite competir a nivel internacional y un apoyo institucional destacable.

Por otro lado, nos falta “creérnoslo más”, tener más confianza para emprender, innovar y comunicar nuestros productos al exterior. Creo que somos capaces de desarrollar productos y tecnología al nivel de los grandes hubs de empresas, pero debemos confiar más en nosotros.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

En estos dos años, el interés por el bienestar de los empleados ha crecido exponencialmente, impulsado por la alta rotación y el malestar que nos ha dejado la pandemia. Por ello, creo que poco a poco surgirán más empresas como Weekup y el bienestar de los empleados será algo estratégico para cualquier empresa en unos años.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

Estamos viviendo algo histórico que cambiará las relaciones internacionales, la economía y, consecuentemente, determinará las estrategias de muchas empresas. Sin embargo, todo esto no debe eclipsar el problema de salud mental, desmotivación y renuncia que estamos sufriendo en las organizaciones. La sostenibilidad de una compañía depende directamente de las personas que la integran e invertir en ellas será siempre un acierto.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Promovería la sostenibilidad y el bienestar en las empresas navarras para convertir la región en un referente nacional que movilice al talento. Además, incentivaría la creación de un ecosistema emprendedor que esté al nivel de las grandes ciudades españolas con ayudas fiscales, más centros públicos de encuentro y coworking, aceleradoras, concursos y reconocimientos, etc.

EN PRIMERA PERSONA

Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)

En lo personal, me ha ayudado a ser consciente de mis prioridades y gestionar mi semana de acuerdo a estas. Dicho de otra forma, había descuidado algunas cosas que eran muy importantes para mí.

En el trabajo, el cambio ha sido radical puesto que he pasado a no tener jefes, convivir con el estrés de lanzar una startup y compartir una casa 24/7 con mi pareja, ya que hemos estado teletrabajando durante mucho tiempo.

La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué.

Emprender había sido un sueño para mi desde que empecé la carrera y se había convertido en una quimera hasta que un día dije: “ahora o nunca”, y me lancé. Desde entonces, he perdido el miedo a cambiar, aventurarme y fallar. Estoy tan orgulloso de ello que no hay día que no anime a alguien a retarse y mejorar, sea cual sea la ilusión que tiene en la cabeza: opositar, empezar un hobby nuevo, tener un hijo, etc.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Creo que es importante empezar nuevos retos con las expectativas ajustadas. Si mi mente no es capaz de imaginar que puede haber clientes descontentos, servicios mal ejecutados o inversiones erróneas, mi camino estará marcado por los fracasos y el malestar continuo. Por el contrario, si asumo que puedo fallar e incluso que el proyecto puede fracasar en un momento dado, entonces me llevaré aprendizajes y afrontaré mejor las situaciones negativas.

Nunca he pensado en abandonar pero he tenido semanas malas, por supuesto. Todas ellas, me han hecho aprender algo que ha reforzado mi personalidad y el proyecto.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Los inicios de Weekup estuvieron marcados por muy buenos mentores que, además, son reconocidos emprendedores navarros como Ciro Larrañeta, Jon Navarlaz o Adrián Miranda.

Además, he aprendido mucho de mi familia, pareja y amigos. De repente, te das cuenta de lo mucho que se preocupan por ti y, además, aportan puntos de vista que me han ayudado con los problemas más complejos.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el que usted daría ahora a los más jóvenes

Les recomendaría que viajaran y vivieran fuera de casa lo antes posible, incluso en el extranjero si tienen la oportunidad.

Una vez acabados los estudios, les diría que no tengan miedo para perseguir lo que les gusta y cambiar de proyectos para vivir diferentes experiencias.

En general, es importante ser proactivo e ir buscando tu propio camino en vez del que te marca tu entorno.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Me encantaría volver a trabajar con personas con las que he compartido proyectos en el pasado. En general, me gusta la gente comprometida y que tenga ilusión por seguir aprendiendo. Por supuesto, tendría que ser alguien con ganas de impactar en la sociedad que le rodea.

TECNOLOGÍA

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Tengo la suerte de haber crecido en medio de la tecnología… ¡soy aún joven! Sin embargo, es cierto que estamos en plena revolución de la inteligencia artificial, el blockchain, los NFTs, etc. y tengo que seguir varios podcasts para no quedarme obsoleto, jajaja.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

A pesar de no aplicar tecnología muy complicada, Weekup nace en un ambiente digital: teletrabajo, relaciones y comunicaciones en remoto y, además, tenemos servicios en online como los desayunos virtuales o las charlas y talleres de alimentación saludable, actividad física y salud mental.

Sin embargo, una de nuestras tareas pendientes es la incorporación de tecnología que aporte valor a lo que hacemos y a nuestros clientes. Esto es algo que ronda mi cabeza desde hace tiempo, pero considero que aún es pronto para implementarlo.

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

Las redes sociales son una herramienta muy útil pero, por el momento, no existen muchas leyes o un código ético que las regule. Por ello, dependen de la responsabilidad personal de cada individuo y esto puede ser muy peligroso.

En nuestro caso, usamos LinkedIn para publicar trabajos que vamos haciendo y artículos relacionados con los recursos humanos, la gestión del talento o la sostenibilidad. Todo esto lo hacemos a través de nuestra página @weekup.

En menor medida, también usamos Instagram.

OCIO

Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué.

En Pamplona, me encanta la vuelta a las murallas y si salimos de la ciudad, me quedo con Isaba y, en general, con el Pirineo.

Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver

Estoy deseando coger un coche y hacer una ruta por los parques nacionales de Estados Unidos.

En España, siempre me encanta volver a las islas Baleares y, por supuesto, las Islas Canarias, donde viven mi hermano y mi cuñada.

Una comida que le apasione

En casa, siempre levantamos un mal día con una caña y unas bravas. También llevamos unos años enamorados del ramen y, por supuesto, me gusta todo lo que se haya cocinado en un horno de leña.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

Los Obama, Pepe Mujica o Kilian Jornet son personas que me parecen muy interesantes y, sin duda, tendría conversación para rato durante una cena con cualquiera de ellos.