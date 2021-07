Alfredo Arbeloa, un defensor del mundo rural y aficionado al ajedrez

Alfredo Arbeloa Baztán (Pamplona, 2 de agosto de 1966) se fue a Madrid a estudiar Ciencias Políticas (especialidad de Relaciones Internacionales) en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, a los 18 años, Arbeloa no sabía que su destino sería el campo navarro, el cooperativismo y todos los valores que encierra el mundo rural. Complementó su formación con el Máster de Dirección Económica y Financiera del Centro de Estudios Financieros de Madrid, además del Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid, entre otros estudios.

Arbeloa ha desarrollado toda su carrera profesional en el cooperativismo agrario, al que llegó en 1992 como gerente de la cooperativa cerealista Ezkibel de Allo. En 2014 fue nombrado director financiero y subdirector general Grupo AN. Desde enero del 2018 desempeña el cargo de director general.

Conservas Dantza, Diquesí, Coc&Coc y Piensos Caceco. Su facturación alcanzó en 2019 los 1.457 millones. El Grupo AN , nacido en Navarra en 1910, es una cooperativa agroalimentaria que está formada en la actualidad por más de 160 cooperativas socias repartidas por toda España y que engloban a más de 41.000 agricultores y ganaderos. Los sectores en los que trabaja el Grupo AN son: cereales, frutas y hortalizas, aves, porcino, piensos, carburantes, suministros agrarios, carburantes y seguros. Comercializa las producciones de sus socios a través de marcas como. Su facturación alcanzó en 2019 los 1.457 millones.

CON LA PANDEMIA

- Un aprendizaje tras un año de pandemia

- La capacidad de adaptación y superación que tenemos las personas cuando se dan circunstancias impredecibles.

LAS DECISIONES

- La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional. La que más le ha costado tomar.

- Hasta el momento no tengo la sensación de haber tenido que tomar decisiones traumáticas o arriesgadas.

- Un error del que es consciente ahora.

- No saber aprovechar los buenos momentos que nos ofrece la vida todos los días, no lo valoramos hasta que nos faltan: el pasear, el salir a tomar algo… es algo que lo hemos visto con la pandemia.

- Un descubrimiento.

- Que el sentido del humor es necesario para enfrentarse a los retos de la vida, incluso a los más difíciles.

- Una meta por cumplir.

- Ayudar en lo posible a desarrollar el medio rural y mantener nuestros pueblos vivos. Es necesario invertir y crear actividad en el medio rural.

- ¿En qué se fija en una entrevista de trabajo?

- Me fijo en si tiene una actitud positiva, si trasmite ilusión por el proyecto y ganas por aprender.

IDEAS Y CONSEJOS

- Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional. Explique el por qué.

- La idea que procuro seguir a la hora de gestionar se basa en las “4 haches”: Humanidad, humildad, humor y honestidad. Es algo que he aprendido en cursos sobre gestión y me parece muy importante aplicar.

- El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo. Explíquelo.

-Todo lleva su tiempo, hay que tener paciencia. Estamos en una sociedad donde se va muy rápido, pero hay que ser consciente de que todo tiene su ritmo y sus tiempos.

LECTURAS

- Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.

- “X teams”, de Deborah Ancona y Henrik Bresman, una reflexión sobre cómo crear equipos de trabajo eficaces.

- Otro que le haga relajarse (uno que le guste, el que este leyendo ahora).

- Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar.

TECNOLOGÍA

- Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina. Por qué. (app, trello, ofimática, etc.)

- El correo electrónico. Es imprescindible porque a través de él llega toda la información importante hoy en día.

- Y el que odia o no le gusta.

- En general utilizo muy poco las redes sociales.

ESPACIOS

- Un lugar ideal para un encuentro de trabajo (un restaurante, un bar, un hotel). Por qué.

- Según las circunstancias: puede ser desde el mismo lugar de trabajo a un encuentro en una comida en un restaurante.

OCIO

- Una serie de TV

- La verdad que no soy muy aficionado a las series de televisión. De las actuales no sigo ninguna. Me gusta más el cine.

-Y su lugar ideal para desconectar (un lugar, un hotel, una ciudad, etc) por qué es su preferido.

- No tengo un lugar concreto. A mí me relaja cualquier viaje, descubrir lugares nuevos. Todos los sitios tienen encanto.

-El hobby que le hace desconectar.

- El ajedrez, aunque juego mucho menos de lo que me gustaría.