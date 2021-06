Miguel Iriberri, empresario y decano de los Ingenieros Industriales de Navarra: una curiosidad insaciable

Actualizada 12/06/2021 a las 06:00

Miguel Iriberri Vega (Estella, 19 de octubre de 1956) no tiene freno a la hora de promocionar su ciudad natal donde también sigue viviendo y tiene ubicada su empresa de ingeniería y arquitectura Contec. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y regresó a Estella nada más acabar el servicio militar para fundar en 1982 su propio negocio en el que, a día de hoy, también son socios su mujer, Elisa Romero Ayúcar, y sus dos hijos, Miguel (35 años) y Jorge (29 años).



Con un insaciable sentido de la curiosidad, Miguel Iriberri presume de aprender cosas nuevas todos los días tanto por su propia experiencia profesional como por la lectura de artículos en prensa y publicaciones especializadas. Defiende con vehemencia la necesidad de que las empresas cuenten con un "observador tecnológico" para estar al tanto de las nuevas tendencias y probarlas. Y sobre todo, sostiene que la mejor forma de afrontar la digitalización es digitalizándose.



CON LA PANDEMIA



- Un aprendizaje tras un año de pandemia.



- La compactación de los equipos de trabajo, es decir, la confianza entre todos sus miembros. Y, por supuesto, la necesidad de mantener las medidas de prevención de los contagios.



LAS DECISIONES



- La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional.



- Cuando nos golpeó tan duramente la crisis de 2007, cuando tuvimos que replantearnos seguir adelante o dejar el negocio.



- Un error del que es consciente ahora.



- Muchos. Tal vez, no haber tenido un conocimiento más profundo de las personas. Que alguien haya hecho algo y la incapacidad para comprender sus motivaciones.



- Un descubrimiento.



- Todo el apasionante mundo de la digitalización a los 64 años.



- Una meta por cumplir.



- Ser feliz a tope y trasladar todo mi conocimiento a los que vengan después para que tengan que hacer menos esfuerzo.



- En qué se fija en una entrevista de trabajo.



- Lo más imporante es la actitud. No me fijo mucho en el título, sino en su espírutu colaborativo, empatía y capacidad para formar parte de un equipo. Las ganas de comunicarse son importantes.



IDEAS Y CONSEJOS



- Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional.



- Siempre me ha gustado una definición de lo que es una crisis. Decía que es una situación en lo que lo antiguo no acaba por morir y lo nuevo no termina de nacer.



- El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo.



- La constancia es fundamental. Hay que tener un objetivo claro y mantenerlo sin dar bandazos.



LECTURAS



- Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.



- Números gordos, que explica que los técnicos en general, especialmente a los ingenieros, nos inyectan una enfermedad en la universidad que se llama la calculitis. Pensamos que todo se hace calculando, pero eso nos lleva a perder la visión de la realidad. La obsesión por los números muchas veces solo sirve para perder el tiempo.



- Otro que le haga relajarse.



- Leo mucho, sobre todo artículos, pero la verdad es que no soy aficionado a la lectura como forma de ocio. Un libro que me gusta mucho es la Biblia porque enseña mucho y es muy instructivo independientemente de su vertiente religiosa.



TECNOLOGÍA



- Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina.



- Es difícil de decir. Aquí en la oficina empleamos más de 200 programas distintos. Si tengo que elegir uno, diría que el Power Bussiness Inteligence and Bussiness Analitics.



- Y el que odia o no le gusta.



- No tengo ninguno en concreto. En cuanto un programa o aplicación me parece engorroso o poco intuitivo, lo desecho.



ESPACIOS



- Un lugar ideal para un encuentro de trabajo.



- Cualquier lugar que facilite un buen clima de trabajo. Muchas veces no es un espacio urbano, sino la naturaleza.



OCIO



- Una serie de TV.



- Veo pocas, la verdad. A ver, una que estén echando ahora, pues 'Servir y proteger', por decir algo.



- Y su lugar ideal para desconectar.



- Los Alpes para esquiar y Estella y sus alrededores para andar en bicicleta.



- El hobby que le hace desconectar.



- Esquiar y andar en bicicleta. Me gusta estudiar y leer sobre temas técnicos y también generales para estar en la pomada. No me puedo ir a la cama si hay algo que tengo en la cabeza sin resolver. Me gusta forjar mis propias ideas sin ser manejado por nada ni por nadie.