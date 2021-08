Sandra Aguirre, directora del clúster agroalimentario, una amante de la natación y la fotografía

Sandra Aguirre Sainz (Pamplona, 21-julio-1978) dirige el Clúster Agroalimentario de Navarra. Ingeniera agrónoma por la UPNA y máster internacional en auditoría en el sector agroalimentario por la Asociación Española de Entidades de Certificación Agraria y Alimentación, de Madrid, cuenta con casi dos décadas de experiencia en la gestión alimentaria, consultoría, científica-técnica y formación.

CON LA PANDEMIA

Un aprendizaje tras un año de pandemia.

Destacaría la capacidad de adaptación de las personas y la superación de nuestros miedos ante escenarios excepcionales y situaciones de incertidumbre.

LAS DECISIONES

La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional. La que más le ha costado tomar.

A fecha de hoy, no siento que haya tenido que tomar aún ninguna decisión traumática o arriesgada en mi carrera profesional.

Un error del que es consciente ahora.

Soy más consciente ahora, de la importancia de valorar y exprimir nuestro tiempo. Quizás cuando eres joven no valoras lo suficiente tu tiempo y el de los demás. Hay una frase conocida que me gusta y lo resume bien: No cuentes los días, haz que los días cuenten.

Un descubrimiento.

La calma y seguridad que te da el ser capaz de relativizar y ver las cosas con perspectiva.

Una meta por cumplir.

Contribuir con mi trabajo en lo que pueda a desarrollar modelos alimentarios de consumo y de producción sostenibles, responsables con el medio ambiente y con los recursos del planeta. Que trabajemos unidos por un futuro más sostenible.

En qué se fija en una entrevista de trabajo.

Principalmente en su motivación, su capacidad de escucha y su actitud por seguir evolucionando y aprendiendo.

IDEAS Y CONSEJOS

Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional. Explique el por qué

Cuando comencé a trabajar en el clúster escuché una reflexión a un ponente en una charla en relación con el siguiente proverbio: ‘Si caminas solo, irás más rápido; si caminas acompañado, llegarás más lejos’. Él decía que si vas acompañado es probable que no sólo llegues más lejos, sino que llegues, sin embargo cuando vas sólo irás más rápido pero igual no llegas.

Estamos en una nueva era, la era de la cooperación. Apuesto por la cooperación para seguir avanzando.

El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo. Explíquelo.

Estar motivado y trabajar en equipo sin dejar de aprender de otras personas con más experiencia que tú. Por otro lado, también que trabajen la paciencia, las cosas tienen sus tiempos, no hay que dejar de formarse y abrirse al exterior.

LECTURAS

Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.

‘El dilema del innovador’ del académico y consultor estadounidense Clayton Christensen.

Otro que le haga relajarse (uno que le guste, el que este leyendo ahora).

Ahora me estoy volviendo a leer ‘El Principito’ de Antoine de Saint- Exupéry. Lo compré para mi hija y lo estamos leyendo las dos. En los últimos años he leído varios libros de novela negra, Stieg Larsson, Ana Bolox, Don Winslow.

TECNOLOGÍA

Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina.

En mi día a día, las aplicaciones del entorno Office 365, como Teams, OneNote, OneDrive, SharePoint etc. Además, el correo electrónico y la agenda de Outlook.

Y el que odia o no le gusta

Me convencen menos los dispositivos o herramientas que no son compatibles entre sí o no se interconectan, creo que es indispensable para ser más eficientes y ágiles.

ESPACIOS

Un lugar ideal para un encuentro de trabajo (un restaurante, un bar, un hotel).

Depende del encuentro que sea. Hay momentos donde el sitio ideal es el lugar de trabajo y otros donde es mejor lugares más informales (restaurantes, espacios de networking etc.).

OCIO

Una serie de TV

‘El ala oeste de la Casa Blanca’ y ‘Suits’.

Su lugar ideal para desconectar (un lugar, un hotel, una ciudad, etc). ¿Por qué es su preferido?

En este sentido soy muy inquieta, no iría siempre a los mismos sitios. Me gusta conocer lugares nuevos, me apasiona viajar. Si bien es cierto, que si tiene mar, gana puntos.

El hobby que le hace desconectar.

La natación, meterme en el agua, hacer una tanda de largos, logra que desconecte totalmente. También disfruto mucho con la fotografía y, por supuesto, pasando buenos ratos en compañía de mi familia y amigos.