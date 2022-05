Íñigo Gomariz Díaz, cuando el becario llega a director general en una multinacional

Llegó a la planta de Noáin como becario. Era 1995 y llevaba bajo el brazo el título de Ciencias Económicas de la Universidad de Navarra. Había visto un anuncio en el periódico en el que solicitaban un economista para el departamento financiero de la planta que entonces se llamaba Nissan Forklift. Hoy es el director general de Mitsubishi Logisnext Europa (MLE) y de él depende una fábrica que cuenta con 300 trabajadores, que produce 8.000 carretillas elevadoras al año y que factura 150 millones de euros.

Íñigo Gomariz Díaz (Pamplona, 3 de abril de 1970) puede decir que empezó desde abajo. Y que, desde sus tiempos de prácticas, ha ido evolucionando con la empresa, en la que ha pasado por diferentes puestos, la mayor parte de ellos relacionados con el área financiera, además de estar involucrado en diferentes proyectos empresariales. Ha sido responsable de tesorería, controller de la empresa y director financiero. Desde 2017 es el máximo responsable de esta planta que tiene sus orígenes en 1958 en la empresa Motorización Agrícola y que desde 2016 pertenece al grupo japonés Mitsubishi.

Casado con Silvia Sagüés González y padre de dos hijos (de 15 y 18 años), este directivo tiene claros sus referentes: su padre, Emilio Gomariz, por ser un “sensacional empresario”, y su madre, María Jesús Díaz, “por su capacidad de superación ante las situaciones adversas”. Quizá por eso dice hoy que lo fundamental en la empresa es la capacidad de resiliencia, la adaptación y la flexibilidad. Y a la hora de elucubrar sobre posibles fichajes para su empresa se queda con la actual plantilla. “La mayor riqueza de una empresa reside en sus trabajadores y, en mi caso, es un lujo trabajar y aprender de ellos”, asegura.

CON LA PANDEMIA

¿Qué ha cambiado en su empresa u organización?

Esta crisis sanitaria ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación y respuesta ante una situación tan severa. Hemos sido capaces de adaptarnos y dar una respuesta muy rápida ante las amenazas que se han ido produciendo y cuyos efectos seguirán en el tiempo.

La tarea pendiente sigue siendo…

Agilizar procesos y toma de decisiones para minimizar el impacto de los continuos cambios. La capacidad de resiliencia es fundamental en los tiempos actuales. Adaptación y flexibilidad deben caracterizar a las organizaciones para trabajar en diferentes escenarios y buscar soluciones a situaciones novedosas

Hemos perdido una oportunidad para…

Los tiempos difíciles son siempre oportunidades para superarnos y salir fortalecidos, pero tengo la sensación de que una pandemia como la vivida debería habernos enseñado a relativizar las cosas y a trabajar con humildad porque en cualquier momento nuestra situación puede cambiar.

¿Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad, digital ...) le preocupa más?

Todas son importantes y relevantes, pero en el mercado adquieren cada vez más importancia factores medioambientales y factores relacionados con el compromiso social, que se vuelven determinantes en la carrera por una posición competitiva.

¿Cómo están trabajando para el cambio desde su organización? Iniciativas que tienen previsto poner en marcha.

En este sentido, Mitsubishi Logisnext tiene establecido como objetivo la renovación y transformación de la gama de productos y se centra en la producción de carretillas eléctricas y de LPG. Nuestra empresa tiene desarrolladas políticas y sistemas para favorecer estrategias de cambio climático, así como la gestión de la cadena de suministro y las relaciones con la comunidad. Desde el punto de vista social, la empresa ha desarrollado e implantado un Plan de Igualdad, así como diversos procedimientos y políticas internas relacionadas con el compromiso social. La digitalización de nuestros procesos y áreas a la Industria 4.0 requerirá perfiles profesionales orientados a las nuevas tecnologías y su adaptación en la industria.

LA EMPRESA NAVARRA

Principal fortaleza y debilidad de la empresa navarra.

Como fortalezas yo destacaría el nivel de industrialización de nuestra región, así como la experiencia, formación y carácter de los profesionales que forman dicha empresa. Las debilidades pueden estar relacionadas con el tamaño de las empresas y con la creciente pérdida en infraestructuras y fiscalidad en comparación con otras comunidades.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

El sector de las carretillas elevadoras está en continua evolución buscando los máximos niveles de calidad e incorporando los últimos avances. El nivel tecnológico es muy alto, mejorando cada vez más en materias como la seguridad y el confort. Esto implica un alto grado de perfeccionamiento y un esfuerzo importante a la hora de conseguir diferenciar competitivamente el producto. El mercado europeo ya no se conforma con modelos adaptados a las necesidades de carga y de buen rendimiento, sino que cada vez adquieren más importancia factores medioambientales, que se vuelven determinantes en la carrera por una posición competitiva.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos debería asumir?

Mitsubishi Logisnext ha conseguido adaptarse a la nueva realidad, garantizando la integridad y trazabilidad de nuestros procesos. Hemos trabajado en el análisis de los riesgos que puedan afectar a la gestión para superar los difíciles y convulsos escenarios que se auguran.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

La actual inestabilidad e inseguridad producida por, entre otras causas, los fuertes incrementos en el precio de las materias primas y los costos energéticos, así como la falta de materiales y el retraso en su entrega, han desestabilizado las cadenas de suministro. Se necesita estabilidad en las empresas.

EN PRIMERA PERSONA

¿Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)?

Tanto en la parte personal como en la profesional, la pandemia me ha enseñado a relativizar los problemas, y a saber valorar y apreciar lo que tengo. Intento que el ritmo de vida actual no me haga olvidar las cosas que realmente tienen importancia en la vida.

La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué.

Estudiar y trabajar durante un tiempo en otro país hizo que mi mente se abriera y se ampliara los horizontes que tenía. Salir de casa me permitió conocer otras culturas y me enseñó a resolver múltiples problemas cotidianos que me ayudaron a superarme día a día.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Durante la crisis financiera y económica del 2008, la demanda de carretillas elevadoras cayó bruscamente y nuestra fábrica de Noain atravesó una época muy complicada. Durante este tiempo hubo que tomar decisiones muy difíciles, pero también aprendí mucho.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Mi padre, Emilio Gomariz, que fue un sensacional empresario (Industrias Gomariz) y todavía mejor persona, y mi madre (María Jesús Díaz), que ha sabido trasladarme los valores personales y la capacidad de superación ante situaciones adversas.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el que usted daría ahora a los más jóvenes.

La perseverancia, constancia, trabajo y esfuerzo son claves para alcanzar el éxito en lo personal y profesional.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Estoy muy orgulloso de todas las personas que componen la plantilla de Mitsubishi Logisnext Europe. Considero que la mayor riqueza de una empresa reside en sus trabajadores, y, en mi caso, es un lujo trabajar y aprender con ellos.

TECNOLOGÍA

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó a trabajar? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Desde el comienzo he visto la tecnología como un medio para conseguir optimizar las tareas que se realizan. Intento actualizar mis conocimientos y busco la formación necesaria.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿Cuál eliminaría si pudiera?

Los avances en tecnología se suceden a velocidad de vértigo. La empresa debe confiar en una combinación de las nuevas tecnologías para resolver problemas de negocios, crear nuevas oportunidades y alcanzar los objetivos.

¿Qué opina sobre las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, ¿cuál es su preferida?

Actualmente, las redes sociales se han convertido en una de las principales fuentes de información. Nos permiten interactuar con otras personas, crear contenidos, compartirlos y mantenernos informados en todo momento.

OCIO

¿Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué?

Me gusta desconectar caminando por Paseo del río Arga. Me parece que es una maravilla tener en Pamplona un recorrido acondicionado tan bonito.

Un viaje soñado que todavía tiene pendiente o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver.

He tenido la suerte de viajar varias veces a Japón y me gustaría volver con mi familia para conocer y aprender más de la cultura y tradiciones japonesas.

Su comida preferida.

Tengo la suerte de que me gusta y disfruto con todo tipo de comida, pero si tengo que elegir una me quedo con un buen rodaballo a la brasa.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una conversación?

No sabría decir una en concreto. Hay personas muy interesantes que me aportarían muchísimo compartiendo una conversación.