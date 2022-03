Nora Reta, socia directora de Montaner & Asociados Navarra, en la piel de los profesionales

Nora Reta, nacida en Montaner & Asociados Navarra, la marca insignia de Grup Montaner que ofrece servicios de consultoría en gestión del cambio en las organizaciones, captación de talento y selección Onboarding, , nacida en Pamplona el 10 de mayo de 1975, casada y con dos hijas, es desde diciembre de 2017 socia directora de, la marca insignia deque ofrece servicios de consultoría en gestión del cambio en las organizaciones, captación de talento y selección Onboarding,

Foro Europeo, trabajó en diferentes departamentos de Recursos Humanos y consultoría antes de incorporarse en 2006 a M&A como consultora senior. Desde 2018 es también profesora del máster en dirección de personas en las organizaciones de la Universidad de Navarra. Licenciada en Derecho por la UPNA en 1998 y con un Máster en Dirección de Recursos Humanos del, trabajó en diferentes departamentos de Recursos Humanos y consultoría antes de incorporarse en 2006 a M&A como consultora senior. Desde 2018 es también profesora del máster en dirección de personas en las organizaciones de la Universidad de Navarra.

Nora, que vive desde hace 20 años en Sangüesa , cuenta que sus primeros pasos en consultoría de recursos humanos fueron muy intensos. Estuvo en primera línea en las tres grandes áreas: selección de personal, formación y desarrollo y consultoría. “Aprendí haciendo desde el minuto uno, con la suerte de viajar por toda España conociendo multitud de empresas y sectores. A pesar de mi inexperiencia y juventud estuve al frente de proyectos importantes que realizaba por primera vez, y todavía a día de hoy tengo muy presentes todas las experiencias y aprendizajes”.

En lo profesional se considera afortunada. “Me apasiona mi trabajo; trabajar con personas me cuestiona constantemente, estoy en aprendizaje continuo y sobre todo me motiva la sensación de poder ayudar a las personas a ser mejores y más grandes profesionales. Soy feliz en mi trabajo y mi propósito es que las personas y empresas que trabajan conmigo también lo sean”.

En lo personal, uno de sus valores es la familia que tiene “la fortuna de tener cerca y ver muy a menudo (padres, hermanos y sobrinos)”. Disfruta realizando excursiones de montaña -"me da oxígeno", admite- y también le gusta salir en bicicleta con su marido, si el tiempo y la agenda lo permiten. “Mi otra gran pasión son los viajes, y compartirlos con familia y amigos; las experiencias en viajes compartidos se recuerdan toda la vida”.

Montaner & Asociados inauguró recientemente en Navarra su primer MontanerLabs, un encuentro exclusivo entre directivos de máxima responsabilidad en la gestión de equipos, donde se comparten los retos en liderazgo, gestión del cambio y búsqueda del propósito empresarial. Acogió a 15 altos representantes de empresas del entramado navarro de sectores de la automoción, start up renovables, industrial, tecnológico, educativo, semipúblico y fundaciones y en el que se detectaron sus tendencias clave en RRHH para este 2022.

Con la pandemia



Qué ha cambiado en su organización

La mirada que tenemos al trabajo, la facilidad con la que nos hemos adaptado a modelos híbridos y al teletrabajo. Sin duda nos hemos vuelto mucho más flexibles. Creo que ponemos en valor todavía más la importancia de las personas dentro de las organizaciones. De hecho, en Grup Montaner, holding al que pertenece Montaner&A, se diseñó un modelo de trabajo en remoto en el que participaron todos los empleados y cuya satisfacción llegó al 90% una vez implementado. De hecho, es un caso de éxito que ha sido premiado (Biz Barcelona) y compartido con organizaciones que plantean aplicárselo.

La tarea pendiente sigue siendo…

Quitarnos de encima la sensación de incertidumbre para la toma de decisiones valientes, necesitamos un poco de tiempo para separarnos emocionalmente de ciertos miedos.

Hemos perdido una oportunidad para…

En Montaner & Asociados identificamos y favorecemos oportunidades para personas y empresas, así que no veo oportunidad perdida, al revés, ganada o recuperada.

Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más

El cambio climático, porque es lo único a lo que no le veo una solución de consenso e inmediata, y sobre el que no tenemos marcha atrás.

Cómo están trabajando para el cambio desde su organización.

Desde Montaner&A Navarra nos diferenciamos por acompañar en el cambio a personas y empresas. Por ejemplo, en 2021 hemos acompañado a más de 300 directivos para alinear su propósito con la estrategia de la empresa. En este mes de febrero, hemos celebrado el primer montanerLabs con directivos y directivas de Navarra, en el que se habló sobre liderazgo y cómo adaptarlo en los momentos de incertidumbre para potenciar y motivar a los equipos. Además, trabajamos con el enfoque FOAR, con metodología apreciativa y dirigido a la acción basado en fortalezas, aspiraciones y oportunidades.

Iniciativas que tienen previsto poner en marcha

Estamos trabajando en nuevas metodologías que ayuden a nuestros clientes a generar una óptima experiencia de sus empleados, que favorezcan empleados felices, y el talento llame al talento.

La empresa navarra



Principal fortaleza y principal debilidad

Fortaleza: autenticidad

Debilidad: necesitamos mayor agilidad para la gestión del cambio

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

La denominación entonces era “Recursos humanos”, un concepto incompatible entre sí, un humano no es un recurso. Preferimos hablar de personas, ponerlas siempre en el centro y trabajar con la grandeza de acompañarlas a ser mejores y más grandes profesionales.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

Los retos claramente son tres:

1. Atraer nuevo talento y fidelizar al que tenemos

2. Avanzar en modelos de flexibilidad: tiempo (jornada laboral), lugar (teletrabajo y modelos híbridos), organización y equipos transversales, así como el liderazgo que todo ello necesita.

3. Apostar por estructuras organizativas y modelo de equipos diferentes que favorezcan la rápida incorporación del cambio

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

La desigualdad y la presencia de la mujer en puestos de decisión.

En primera persona



Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)

Relativizo la presión, el peso de la responsabilidad, intento poner foco en lo importante, y trato de distribuir el tiempo tanto en calidad como en cantidad.

La decisión de la que se siente más orgullosa y por qué.

Decir “sí" a la dirección de Montaner&A: por el momento, por la experiencia y el bagaje profesional que ya tenía tras 17 años en consultoría y gestión del cambio, y por todo el recorrido a futuro que prometía. Fue una gran oportunidad.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Creo que vivimos en continuo aprendizaje y eso me resulta todo un reto, intento trabajar con humildad, y esto requiere aceptar fracasos. Me vienen a la mente determinados “no” a proyectos en los que me he volcado y me he involucrado especialmente y que no he llegado a entender la negativa en su momento. Pasado el tiempo, les he dado la vuelta y los he visto como aliados, incluso.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

En lo profesional, tras muchos años trabajando juntas y compartiendo visión y valores, mi referente es mi socia Genoveva Capdet. Para mí, un camino a seguir. En lo personal (que trasciende a quién soy profesionalmente), mi guía es, sin duda, mi padre, Julio, que me transmite día a día el sentido de la integridad y la responsabilidad.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el que usted daría ahora a los más jóvenes

Un profesor del Máster de Dirección de RRHH nos dijo una vez: “Allí donde vayas, hazte imprescindible”. Ahora se lo recomiendo yo a mis propios alumnos del Máster de Dirección de Personas de la Universidad de Navarra, donde soy profesora.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Simon Sinek y Xavier Marcet, los ficharía a los dos. Grandes visionarios y referentes en management transformacional y personas.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Cuando comencé a trabajar en consultoría, internet todavía iba “ a pedales”. La tecnología no me ha costado especialmente, porque la entiendo como una aliada imprescindible

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo?

Todo, un papel fundamental. La situación vivida estos últimos años ha acelerado el cambio que ya veníamos viendo. No cabe duda que la tecnología ha cambiado radicalmente la comunicación interpersonal, la gestión del tiempo, el trabajo en equipo, los procesos de selección… pero siempre vista como un apoyo, nunca como un sustitutivo del cara a cara. Soy firme defensora de la presencialidad, lo siento...

¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

No especialmente

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

Las redes sociales tienen que estar al servicio de la persona, no al revés. Las utilizo, a veces más de lo que quisiera o me gustaría. Profesionalmente, de manera activa tengo que estar en Linkedin y personalmente todavía estoy más ligada a Facebook y Twitter que a Instagram, no de forma activa pero si como fuente de información.

Ocio

Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué

Tengo que ser embajadora de mi tierra y sin duda alguna, me quedo con Sangüesa y toda la oferta cultural, turística, natural y gastronómica que ofrece.

Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver.

Nueva York lo tengo pendiente, y espero algún día viajar a Jerusalén. Aunque he estado ya varias veces, a Roma siempre espero volver.

Una comida que le apasione

Invitar a un buen plato de migas y txuletón a familia o amigos

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

Para una buena conversación, me tomaría una caña en un debate abierto con Jordi Évole y el papa Francisco, los tres.