Eduardo López, un ingeniero reconvertido que quiere combatir la Fake Food

Eduardo López Milagro, consejero delegado de The Real (Gvtarra)

Actualizada 05/06/2021 a las 06:00

Eduardo López Milagro (3 de septiembre de 1975) es desde finales de 2015 consejero delegado del grupo alimentario vegetal Riberebro, hoy The Real, y uno de los nombres clave del sector agroalimentario de Navarra. Los esfuerzos de este directivo de 45 años y padre de una niña de 9 años, Martina, se centran en combatir a través de su proyecto la Fake Food (alimentos falsos) y potenciar los hábitos de vida socialmente sostenibles.

Es aficionado al básquet y a ir de compras con su hija y no le gustan las redes sociales “tal y como están establecidas, por ser intrusivas”. Su remanso de paz navarro en entretiempo está en el Café Vienés: “Su tranquilidad te permite pensar, sentir y transmitir de manera diferente”, cuenta.

Ingeniero industrial mecánico por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y con estudios de ADE por la UNED, cuenta con el MBA por el Instituto de Empresa, donde fue el primero de su promoción y el máster de ADECA (Alta Dirección Empresas de la Cadena Alimentaria), además del OPM (Owners, Presidents, Managers Program) de Harvard para empresarios. Ha sido profesor en Foro Europeo y en la Universidad de Navarra y actualmente imparte clases de finanzas en el Instituto de Empresa.

Hasta recalar en The Real, había desarrollado su actividad profesional en el capital inversión, en CAN y Criteria, y fue miembro del Consejo de Administración y Comisiones Ejecutivas de más de 35 sociedades entre las que destacan las cotizadas Fluidra y GAM; y las no cotizadas Ikusi, Congelados de Navarra, Kider, Señorío de Sarria, Amma Gerogestion, Oesia, Isolux, Grupo Recoletos y Clave Mayor. En enero de 2020, inició una nueva etapa tras tomar el control accionarial del grupo comprando a La Caixa y a socios minoritarios el 100% del capital de la compañía.



CON LA PANDEMIA

Un aprendizaje tras un año de pandemia.

Que es poco útil intentar prever el futuro en base a los acontecimientos del pasado.





LAS DECISIONES

La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional.

Aún está por llegar. No siento haber tenido ni traumas ni grandes problemas en las decisiones que he ido tomando con mis equipos.

Un error del que es consciente ahora.

La preponderancia que todos hemos atribuido a los números y a la técnica, muy por encima de las personas, de la sociedad, de la creatividad. Sistemáticamente hemos marginado las humanidades. Y esto te lo dice un ingeniero reconvertido.

Un descubrimiento

Te doy dos:

1. Se vive más y mejor siendo positivo.

2. La autogestión de uno mismo es previa y necesaria para poder gestionar a terceros de manera eficiente y humana.

Una meta por cumplir.

Aportar lo máximo para que nuestra sociedad retome, se rija y se mida por actitudes socialmente sostenibles. En esa línea estamos con el proyecto The Real (lo verdadero) en el mundo vegetal.

En qué se fija en una entrevista de trabajo.

No solo en una entrevista, en cualquier interacción social... en los pequeños detalles y en la energía que se transmite. Me encanta la gente que es capaz de ilusionarse y de ilusionar. Son y atraen vida.

IDEAS Y CONSEJOS

Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional.

En el discurso inaugural del mandato de Bill Clinton en enero de 1993, en el contexto de la profunda renovación que EEUU necesitaba, Clinton instó a su pueblo a “convertir el cambio en nuestro amigo, no en nuestro enemigo”. Sin cambio no hay desarrollo y no hay prosperidad, y es nuestra responsabilidad hacer que suceda en tiempo y en forma.Como idea o reflexión, apuntar a la Educación como pilar clave, irrenunciable, que pauta e influye en el desarrollo pleno de una persona.

Y como consejo, creo que todos debemos tomarnos muy en serio la salud mental (no solo la física) en todas las etapas de nuestras vidas. En un entorno de crisis y de cierta decadencia de Occidente, necesitamos reasentarnos y remover nuestros pilares sobre los que hemos ido transitando las últimas décadas.

El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo.

Todo empieza por la actitud. Trabajar la actitud (posibilista, respetuosa, ambiciosa, honesta) de uno mismo es una disciplina que redunda en enormes beneficios.

LECTURAS

Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.

'Instabrain' (Anders Hansen). Explica y marca los límites del impacto de la tecnología y de las redes sociales en nuestros jóvenes. Clave.

Otro que le haga relajarse (uno que le guste, el que esté leyendo ahora).

'Hiperespacio', de Michiu Kaku. Te saca de este mundo y te ayuda a pensar en vías y caminos imposibles bajo los estándares tradicionales de pensamiento.



TECNOLOGÍA

Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina.

Simplemente, un móvil.

Y el que odia o no le gusta.

No me gustan las redes sociales tal y como están establecidas ahora mismo por ser intrusivas, alejar el contacto físico y tener influencia perniciosa en el equilibrio mental de la sociedad. Queremos trabajar en una línea muy responsable en éste ámbito.

ESPACIOS

Un lugar ideal para un encuentro de trabajo.

En entretiempo, me gusta el Vienés porque su tranquilidad te permite pensar, sentir y transmitir de manera diferente.

OCIO

Una serie de TV.

Te doy dos de Netflix. 'Mesías' y 'El último baile' (Michael Jordan).

Y su lugar ideal para desconectar.

Nueva York… por ser una fuente inagotable de inspiración, novedades y energía.

El hobby que le hace desconectar.

Pasear leyendo (o leer paseando!), jugar al básquet e ir de compras con mi hija Martina.

