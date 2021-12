Raquel Gasco, directora de la planta de Schneider Electric en Puente la Reina: de becaria a directiva de una multinacional

Raquel Gasco Caro aterrizó en Schneider Electric en marzo de 2020, en los inicios de la aterrizó en Puente la Reina para dirigir la planta deen marzo de 2020, en los inicios de la pandemia , y pasó a tener bajo su responsabilidad a 300 trabajadores. Nacida en 1984 en Paterna, cerca de Valencia, estudió Ingeniería en la Universidad Politécnica de Valencia y se especializó en Electricidad y Electrónica. Es un ejemplo de persona que comenzó de prácticas en la empresa y ha llegado a la dirección de planta. Se confiesa una ‘freaky’ de la tecnología y, al mismo tiempo, amante de la naturaleza como destino ideal de sus vacaciones. Y si estuviera en su mano, contraría a Rafa Nadal, “por su tenacidad, capacidad de trabajo y esfuerzo”.

Con la pandemia

¿Qué ha cambiado en su empresa u organización?

Hemos acelerado la implementación de tecnologías que nos permiten operar los distintos sistemas de forma remota, algo que nos ha permitido ganar resiliencia y flexibilidad.

• La tarea pendiente sigue siendo…

Se trata de un reto más que de una tarea pendiente. Se trata de la integración de las cuatro generaciones de personas que actualmente trabajan en Schneider Electric y estamos trabajando para crear sinergias entre ellas.

• Hemos perdido una oportunidad para…

El intercambio natural de las relaciones presenciales de trabajo, entre equipos o con colaboradores. Es cierto que en remoto el trabajo funciona perfectamente, pero hay una parte de espontaneidad única en el cara a cara.

• ¿Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad, digital...) le preocupa más?

La transformación digital es la más urgente por su velocidad y las asimetrías que puede generar. Además, la digitalización nos va a ayudar a acelerar la descarbonización de la economía.

• ¿Cómo están trabajando para el cambio desde su organización? Iniciativas que tienen previsto poner en marcha.

A nivel propiamente de la planta, hemos acelerado la digitalización e integración de todos los procesos. Además, este año hemos ido un paso más allá en nuestro compromiso con la sostenibilidad, la planta de Puente la Reina es la primera industria en España en contar con una microgrid

La empresa navarra

• Principal fortaleza y principal debilidad de la empresa navarra.

El PIB industrial de Navarra es alrededor del 23%, mucho más que la media española del 16%. Eso hace que contemos con un tejido industrial muy competitivo. Pero al mismo tiempo crea mucha competitividad por captar el mejor talento del mercado. Otra fortaleza creo que es al alto nivel de universidades con el que contamos, tanto públicas como privadas, lo que favorece esa creación de talento y ayuda a atraer empresas.

• ¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

El sector Industrial sigue siendo muy masculinizado y queda camino por hacer, pero se ha avanzado mucho desde que empecé a trabajar en él. En este sentido, por ejemplo, Schneider Electric se ha comprometido a que las mujeres representen el 50% de sus nuevas contrataciones, el 40% de los directivos de primera línea y 30% de la alta dirección, para 2025.

Otro cambio importante del sector industrial ha sido la digitalización: la conectividad y los datos son más importantes. En el corto plazo nos permite ser más eficientes, tanto a nivel energético como operativo. A medio y largo plazo nos permitirá anticiparnos a nuevos modelos de uso como el pago por pieza, pago por uso…

• ¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos debería asumir?

Además de la digitalización, nuestras industrias deberán ser cada vez más sostenibles. Cada vez son más las que están optando por el consumo de energías 100% renovables, pero hay que ir más allá y trazar un plan de sostenibilidad. Ya estamos viendo cómo cada vez más empresas exigen a toda su cadena de valor unos altos estándares de sostenibilidad y cómo la financiación está cada vez más condicionada por tu huella ambiental.

• ¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Me gustaría que hubiera más igualdad en puestos directivos y que más mujeres optarán por desarrollar su carrera en sectores industriales y técnicos.

En primera persona

• ¿Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)?

La pandemia me ha hecho ser más consciente de las diferentes percepciones que pueden tener las personas sobre una misma circunstancia y me ha enseñado a empatizar con ellas, aunque sean diferentes a la mía, además de poner en valor la importancia de realizar un ejercicio de comunicación y transparencia como respuesta.

• La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué.

Dentro de mi recorrido profesional, diría que ha sido la decisión de mudarme a Barcelona, el salir de la zona de confort para perseguir mi objetivo de desarrollo profesional.

• El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Hace muchos años, en una reunión de trabajo en Italia a la que iba con un compañero, me di cuenta de que nuestros interlocutores le miraban solo a él, a pesar de que yo era la responsable del proyecto. En un momento determinado, mi compañero les llamó la atención, recordándoles que era yo quien estaba liderando el proyecto. En ese momento me dio rabia no haber sido yo la que cambiara esa dinámica equivocada. Me di cuenta de que era un recurso que no estaba en mi estilo de liderazgo, pero he aprendido a incorporarlo.

• ¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Una de ellas es Margarita Ortiz Cotro, a quien he tenido la oportunidad de conocer personalmente. Ella es co-fundadora de Create, una iniciativa que busca aportar al cambio hacia una economía más dinámica, competitiva y flexible despertando el espíritu emprendedor de los más jóvenes, y que también es fundadora de la asociación Family Meals, que nació para cubrir la necesidad de alimentar a 600 familias desfavorecidas de Madrid en plena pandemia.

• El consejo que más le ayudó en su carrera y el que usted daría ahora a los más jóvenes

Sé proactiva en tu carrera, trabaja en tu desarrollo y autoconocimiento, marca tus metas y haz tu propio plan de aprendizaje anual, personal y profesional. Otro consejo, que me dio un jefe hace años y que aún sigo, es: “Cometerás errores. Cuanto antes lo asumas y estés preparada para fallar, mejor.”

• ¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

¡Pues a Rafael Nadal! Lo quiero en mi equipo por su tenacidad, su capacidad de trabajo y de esfuerzo.

Tecnología

• ¿Cuál era la más habitual cuándo empezó a trabajar? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Como ingeniera a lo largo de estos 16 años he trabajado con distintas tecnologías, y aquí contar con un ecosistema de aprendizaje es una gran ayuda. Aún ahora, no deja de maravillarme de cómo todos somos capaces de reunirnos, independiente de nuestra ubicación, en una sala virtual, cientos de personas.

• ¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿Cuál eliminaría si pudiera?

En realidad, es al contrario, soy bastante freak de la tecnología y me sumo a todas las nuevas que van saliendo.

• ¿Qué opina sobre las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

Para lo personal uso Instagram, y LinkedIn para lo profesional, como una vía para aprender y compartir, y también como altavoz de algunas de las prácticas que llevamos a cabo en la fábrica y que pueden ayudar a compañeros.

Ocio

• ¿Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué?

Me encanta la naturaleza, así que escogería la Selva de Irati.

• Un viaje soñado que todavía tiene pendiente o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver

África. Hice un safari fotográfico hace unos años y me encantaría volver.

• Su comida preferida

No me hagáis elegir: me debato entre la paella valenciana y la chistorra navarra.

• ¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una conversación?

Con Jacinta Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, me encanta su estilo de liderazgo compasivo pero firme.