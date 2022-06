Adrián Subía: "La pandemia rompió nuestro ecosistema. Ahora nos toca recuperar"

director de producción del Grupo Zamora (con fábrica en Adrián Subía Sainz (12/09/1967) ha sido reelegido como presidente del Consejo Regulador para afrontar su cuarto mandato junto con el resto vocales electos presentados en una candidatura única. El(con fábrica en Dicastillo ),(12/09/1967) ha sidopara afrontar su cuarto mandato junto con el resto vocales electos presentados en una candidatura única.

El pacharán, además de ser una bebida arraigada a las señas de identidad gastronómica de Navarra, forma parte de todas las costumbres sociales que la pandemia nos ha arrebatado, como son las salidas a la hostelería. Por esta vía -a través de restaurantes, bares y cafeterías- se comercializa el 70% de todo el ‘Pacharán Navarro’ que se elabora bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP). De ahí que 2020 fuera un año para olvidar para esta bebida espirituosa. Las ventas conjuntas del sector, al cerrar ese fatídico año, cayeron en torno a un 40%. Ahora, las siete empresas elaboradoras están afanosas en la remontada. “Lo ideal sería recuperar los 3,2 millones de litros e incluso subir a 3,5 o 4 millones de litros", apunta.

Con la pandemia

Qué ha cambiado en su empresa u organización

Con los cierres de la hostelería perdimos nuestro ecosistema: sin ellos, no tenemos venta. Y, como ocurre en la naturaleza, recuperarlo está siendo muy lento.

La tarea pendiente sigue siendo…

Dar a conocer nuestro pacharán fuera. Europa se nos resiste.

Hemos perdido una oportunidad para…

Continuar creciendo: antes de la pandemia ya estábamos en números positivos en las ventas de pacharán, ahora hay que volver a trabajar mucho para recuperar.

Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más

La ecológica: estamos destruyendo nuesto planeta, lo vemos día a día... y no podemos parar de hacerlo.

Cómo están trabajando para el cambio desde su organización. Iniciativas que tienen previsto poner en marcha

Nuestra IG y nuestro Consejo se rejuvenece: jóvenes agricultores, elaboradores jóvenes se están incorporando. Demuestra que seguimos vigentes: la gente joven bebe pacharán, pero también cultiva endrinas y lo elabora.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad

Fortaleza, la agilidad que nos aporta trabajar en una estructura administrativa relativamente pequeña.

La debilidad, estar constituida por empresas pequeñas que no puedemos afrontar los retos de la internacionalzación.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

Hacemos pacharán, algo muy tradicional, y solemos decir que lo hacemos como hace 500 años. Y es así, pero ahora disponemos de estructuras muy profesionales y modernas, tanto en producción como en venta y comunicación.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

El corto plazo está marcado por la escasez de materias primas y su encarecimiento: para pequeñas empresas como las nuestras es difícil mantener los suministros y resulta imposible negociar precios. El riesgo que debemos asumir es lanzarnos a nuevos mercados: sólo con mayores ventas podemos asumir los mayores costes de producción.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Ahí me has pillado: no sabría por dónde empezar.

En primera persona

Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)

La pandemia me ha llevado a reducir el círculo de relaciones y ahora un grupo de 12 personas me parece un alboroto... así que afronto los Sanfermines casi con demofobia.

En la forma de trabajar, parece que ya no podemos trabajar sin videoconferencias, y aunque son prácticas concertándolas perdemos la inmediatez del teléfono, que cada vez suena menos.

La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué

Decidirme a opinar

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Vivo más mis errores que mis aciertos: me castigo mucho con ellos, quizás demasiado. Pero me animan a corregir el rumbo, a avanzar... nunca a abandonar.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Claro: mi padre. Mi pasión por el pacharán es heredada.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el usted daría ahora a los más jóvenes

No se consigue nada sin esfuerzo. Hay que recordárselo a los jóvenes porque muchos lo han tenido todo muy pronto y muy fácil, pero también tenemos que preocuparnos de que sean recompensados cuando se esfuerzan, y no sé si lo estamos haciendo suficientemente.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Tengo la suerte de contar con un gran equipo que auna juventuz y experiencia, un equipo que hemos desarrollado durante muchos años. Siempre estamos en búsqueda de nuevo talento, pero seguiremos incorporándolo desde la cantera, sin grandes fichajes.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Cuando empecé a trabajar no existía ni siquiera windows... Me he ido acostumbrando a los cambios, pero empiezo a pasar miedo cuando se cargan nuevas actualizaciones.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

Nunca he sido demasiado partidario de las nuevas herramientas de comunciación, pero durante la pandemia me permitió hasta hacer una cata desde mi casa con 16 catadores en sus casas en Mexico... y el caso es que funcionó y además fue divertido,

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

Prácticamente no las uso, no creo que nadie tenga interés en lo que opino o hago en mi tiempo libre, ni me interesa seguir lo que hace cualquiera. Para informarme y conocer otras opiniones sigo confiando en la prensa tradicional.

Ocio

Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué

Baztán, por todo: su paisaje, su gente.

Una comida que le apasione

El vino: no existe alimento con más variedad en el mundo.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

Soy muy poco mitómano, pero me parecería perfecto tomar un vino con cualquier cantante que suene en mi spotify o con el autor de la novela que esté leyendo. Enseguida vienen a tocar los Elefantes, unas cervezas con ellos después el concierto no estaría mal, no.