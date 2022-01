Guillermo Redrado Salvatierra, vicepresidente de ATP Iluminación: su viaje preferido siempre es volver a casa

Guillermo Redrado Salvatierra (12-1-1979) ocupa la vicepresidencia de la empresa ATP Iluminación, ubicada en Arre y dedicada a fabricar lo que coloquialmente se conoce como farolas y técnicamente, luminarias. Con 70 trabajadores y una facturación de 9,5 millones de euros, exporta su producto a más de 80 países en el mundo. Esta es la razón de sus continuos viajes y lo que le lleva a valorar más el tiempo que puede pasar con su familia. Casado y con un hijo de dos años, se siente orgulloso de haber podido estudiar en la universidad mientras trabajaba. Ingeniero industrial y máster en Saca a colación Fustiñana , su pueblo, a la mínima ocasión. Acostumbrado a estar de aquí para allá por trabajo, si tiene que elegir un viaje, se queda sin dudar con el que le devuelve a su casa.(12-1-1979) ocupa la vicepresidencia de la empresa ATP Iluminación, ubicada en Arre y dedicada a fabricar lo que coloquialmente se conoce como farolas y técnicamente, luminarias. Con 70 trabajadores y una facturación de 9,5 millones de euros, exporta su producto a. Esta es la razón de sus continuos viajes y lo que le lleva a valorar más el tiempo que puede pasar con su familia. Casado y con un hijo de dos años, se siente orgulloso de haber podido estudiar en la universidad mientras trabajaba. Ingeniero industrial y máster en Energías Renovables , compagina hoy su trabajo con el doctorado en eficiencia energética.

Con la pandemia

¿Qué ha cambiado en su empresa?

La forma de comunicarnos, que es mucho más ágil y digitalizada.

La tarea pendiente sigue siendo…

De manera general, normalizar la nueva realidad. Aprender a convivir con la COVID19, sin perderle el respeto e intentando que merme lo mínimo posible nuestro día a día.

Hemos perdido una oportunidad para…

Unirnos más como sociedad y crecer juntos. La crispación, la ansiedad y el miedo se han apoderado de mucha gente, provocando enfrentamientos y restando libertades.

¿Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad, digital ...) le preocupa más?

La ecológica y la digital. La primera, por su peso vital para todo el mundo; la segunda, por lo imprescindible que es para la competitividad del sector empresarial.

¿Cómo están trabajando para el cambio desde su organización? Iniciativas que tienen previsto poner en marcha.

ATP siempre ha sido referente en el panorama ecológico y en el tecnológico. Fabricamos el producto más respetuoso con el medio ambiente del sector. Además, todos nuestros fabricados son 100% reciclables de manera ecológica, económica y sostenible. A nivel mundial somos la única empresa de alumbrado público y mobiliario urbano que cuenta con el sello ISSOP (Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada). Con todo esto quiero decir que esta preocupación es algo que forma parte de nuestra esencia. Por ello seguimos adelante con programas de concienciación, normativas internas y premios a la excelencia de nuestros trabajadores para generar hábitos adecuados y así tratar de trasladar a la sociedad lo que vivimos en nuestra empresa.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad de la empresa navarra

Históricamente Navarra ha sido un territorio propicio para la industria y, por tanto, para el empleo. Desde mi punto de vista, el carácter de los emprendedores y emprendedoras de esta tierra ha sido clave y una de sus principales fortalezas. Una de las debilidades puede ser la pérdida de confianza en que es posible mantener e incluso aumentar la competitividad fabricando aquí. Es una pena no dar valor al hecho de producir en nuestra tierra. Generar riqueza aquí, no solo económica, permitirá que Navarra siga siendo lo que hasta ahora ha sido, un ejemplo y, si se me permite decirlo, un lugar envidiable para vivir.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

Tristemente, en el sector han desaparecido todas las fábricas del país para llevárselas principalmente a China, convirtiéndose en meros importadores. Junto a eso, han aparecido múltiples empresas al ‘abrigo’ del ahorro económico que ofrece la mayor eficiencia de la tecnología LED, empresas que, sin ser expertas en un sector tan técnico, han aprovechado la coyuntura para vender soluciones que parecían ser la panacea y que, al cabo de unos meses, desaparecían porque no eran capaces de hacer frente a las garantías que prometían.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos debería asumir?

El reto del sector es volver a producir en España, con la calidad que se tenía antes. El riesgo, invertir en conseguirlo, ser consecuentes con lo que implica y perseverar hasta lograrlo.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Me gustaría, desde un punto de vista técnico, que todas las ‘farolas’ que existen en las calles, plazas y parques del mundo fueran Clase II por ley. Digo esto porque otorgan un plus de seguridad que todo ser vivo del planeta se merece. Son datos que la gente en general desconoce, pero son miles los perros que pierden la vida al año por descargas eléctricas de las citadas ‘farolas’, además de las personas que también mueren todos los años por el mismo motivo. Es una desgracia que técnicamente se podría solucionar de manera sencilla y que nosotros eliminamos desde el primer día por las características de fabricación de nuestros productos. Uno de los mayores peligros de la electricidad es que no se ve y por eso el riesgo debería ser eliminado por ley.

En primera persona

¿Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)?

Valoro mucho más el tiempo que paso con mi familia, de los que estuve separado tanto tiempo. Con mis amigos me pasa lo mismo, pero, por desgracia, no he tenido la oportunidad de estar con ellos todo lo que quisiera y espero con ilusión el día que todo esto termine de una vez. En el trabajo, para mí ha sido un punto positivo poder encontrar momentos donde centrarme en lo que tienes que hacer, a veces difícil de conseguir con los problemas del día a día. Además, no perder tiempo en desplazamientos gracias a las reuniones online mejora mucho el rendimiento.

La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué.

Haber empezado la universidad y haber terminado la carrera. Cuando lo hice era “mayor” para ese proceso, tenía trabajo y muchas dudas de empezar. Sin embargo, ahora estoy muy orgulloso por haberlo conseguido y siempre que conozco a alguien en una situación similar le animo a dar el paso.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

En un trabajo como el mío, donde cada día tienes que negociar decenas de proyectos con clientes de todo el mundo, hay muchas oportunidades de aprender porque no siempre se gana. Recuerdo varios casos de proyectos que me produjeron más amargura por el trabajo que hubo detrás y que, finalmente, se perdieron. Pero, desde luego, de todos se aprende y se consigue experiencia. En cuanto a abandonar, gracias a mi vida personal me ha tocado tener vivencias de las que he aprendido muchísimo y desde que soy adulto no recuerdo haberme rendido nunca y no voy a cambiar eso jamás.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Mi madre, María Salvatierra, y mi hermana, María José Redrado, dos luchadoras natas.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el que usted daría ahora a los más jóvenes.

He recibido muchos y muy buenos, nombrar solo uno sería injusto. Como la carrera profesional es una parte de la vida, recomiendo un video sobre consejos muy buenos que me gustaba mucho ver: “Wear sunscreen (Usa protector solar)”

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Con quien más me gustaría contar es con dos personas que han dejado de trabajar en la empresa debido a una merecidísima jubilación. Sabía que las echaría de menos y ahora que ya no están lo veo más claro por el vacío que han dejado a nivel personal y laboral. Por suerte, hemos encontrado un buen relevo que tiene toda nuestra confianza y que día a día demuestra que hace muy bien su trabajo.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó a trabajar? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Siempre he sido una persona muy tecnológica, es un ámbito en el que me muevo bien y no me cuesta aprender y adaptarme. No tengo especial recuerdo de ningún cambio que me costase o necesitase ayuda, al menos a día a de hoy.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿Cuál eliminaría si pudiera?

Me aportan muchísimo, dado el carácter internacional de la empresa. He de confesar que, a veces, especialmente en tiempo de descanso, me gustaría que el teléfono fuese solo eso, un teléfono, para emitir y recibir llamadas nada más.

¿Qué opina sobre las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

No soy partidario de ellas por lo que han afectado en los comportamientos de las personas. Creo firmemente que es necesaria la privacidad digital. Saber gestionar eso, respetarlo y darle el valor que tiene es un “debe” en la cultura actual. También lo es volver a interactuar entre las personas sin que haya una pantalla de por medio. Es muy triste ver a unos cuantos jóvenes en un banco mirando cada uno su móvil o en una comida familiar en la que cada uno está pendiente de su dispositivo y no de las personas que tiene a su alrededor.

Ocio

¿Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué?

Navarra está llena de riquezas y se puede disfrutar en cualquier parte. Me encanta todo de nuestra tierra, pero si tengo que elegir mí lugar favorito diría Fustiñana, que es y será mi pueblo, donde están mi familia, mis amigos… En resumen, mi sitio.

Un viaje soñado que todavía tiene pendiente o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver

Gracias a mi trabajo conozco muchísimos países y lugares especiales del mundo, así que cuando sueño con viajar suele ser con volver a casa.

Su comida preferida

Cualquiera que comparta con mi familia.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una conversación?

Con el doctor Pedro Cavadas, aunque no me importaría echar unas buenas risas con Julio Iglesias.