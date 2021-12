Alfonso Huici Mariscal, secretario general de la Asociación Pyme Metal Navarra (APMEN)

Tal vez haya escuchado su voz en alguna de las tertulias semanales sobre Osasuna de la cadena SER, pero la principal dedicación de Alfonso Huici Mariscal (Pamplona, 14 de septiembre de 1979) es pilotar el día a día de la Asociación Pyme Metal Navarra (APMEN) desde el cargo de secretario general. Aficionado al deporte, el teatro y la lectura, Alfonso Huici está casado y es padre de dos niños, Íñigo y Javier, de 7 y 4 años respectivamente. Tras estudiar en el colegio Jesuitas de Pamplona y licenciarse en Derecho por la Universidad de Navarra, en 2001 se trasladó a Madrid para completar sus estudios. Allí trabajó para un despacho de abogados y regresó a la capital navarra en 2008 para incorporarse a otro bufete. En 2013 asumió el puesto de secretario general de APMEN, cargo en el que permanece hasta la fecha. También es vocal del Tribunal Laboral de Navarra, y miembro de la junta directiva de CEN y Confemetal.

Con la pandemia

- ¿Qué ha cambiado en su empresa u organización?

- La pandemia ha supuesto cambios de gran calado en la sociedad en general y lógicamente esto también ha afectado a nuestra Asociación. Lo más destacado han sido dos cuestiones.

- La primera, que hemos tenido que reestructurar nuestros medios de trabajo, e incluso nuestros hábitos de vida, para poder dar respuesta e información inmediata a una demanda dinámica, en evolución continúa. Hemos tenido que adaptarnos a una legislación abundante, farragosa y cambiante, que afectaba de forma vital a las empresas, y sobre la que teníamos que informar en tiempo real, en cuestiones tan importantes como saber si podían abrir al día siguiente, y en qué condiciones.

- La segunda, es que curiosamente la pandemia nos ha permitido reforzar la relación con nuestras empresas asociadas, ya que la situación ha provocado que además del aspecto profesional, se haya trabajado mucho el aspecto humano. Quizás esto haya sido lo más gratificante, ya que ante una situación de gran incertidumbre nos hemos ayudado y escuchado recíprocamente, simplemente buscando el necesario desahogo o comprensión.

- La tarea pendiente sigue siendo…

- Crear grandes pactos de estado entorno a cuestiones básicas, como el trabajo, la educación y la sanidad. En cuanto al trabajo, debemos caminar hacia una protección integral de la empresa, como generadora de riqueza y empleo, y hacia una protección del trabajador, como elemento necesario para el funcionamiento de la empresa. Es hora de que todos nos demos cuenta de que sin empresas no hay empleo, y sin trabajadores, no hay empresas, así que unos y otros deben defenderse y apoyarse.

- Hemos perdido una oportunidad para...

- Se ha desperdiciado una oportunidad magnífica de evolucionar como individuos y como sociedad. El otro día me decía un gran amigo que no se puede permitir que en pleno siglo XXI todos los días muera gente de enfermedades comunes, incluso de hambre, y no le falta razón. Esto significa que el mundo no funciona como debería, y de alguna manera hay que tomar medidas para mejorarlo.

Lo mismo sucede con la pandemia, ya que nos estamos preocupando de vacunarnos nosotros aquí y no estamos pensando que mientras esas vacunas no lleguen a todo el planeta, la pandemia no acabará.

- ¿Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más?

- La transformación ecológica y la sostenibilidad son una preocupación colectiva, y no podemos mirar a otro lado. Es necesaria la implicación de la ciudadanía, gobierno y empresas para resolver uno de los problemas más importantes del planeta, que es frenar el cambio climático, y hacer un planeta sostenible. Seguramente sea el mayor reto que tengamos como sociedad.

Sin embargo el tema de la movilidad es más incierto y efectivamente va a afectar mucho a nuestro sector y a las empresas auxiliares vinculadas a la automoción. El coche eléctrico, las baterías, los combustibles limpios, los nuevos modelos de movilidad sostenible son grandes retos que se prevén, y no está claramente definido cuál es el mejor camino a seguir. Esto genera inestabilidad en el sector pero a la vez una conciencia de que el modelo actual no es sostenible y va a cambiar.

La transformación y el cambio es una constante en estos tiempos.

- ¿Cómo están trabajando para el cambio desde su organización?

Ya llevamos trabajando un cambio como organización desde hace más de un año dirigido a la modernización e innovación del sector y de la asociación. Ser una organización que pueda ayudar a las pymes en estos momentos de incertidumbre proporcionando información, asesoramiento, apoyo público, desarrollo de iniciativas sectoriales, generando alianzas entre empresas, con proveedores... Las empresas agradecen tener una entidad que les apoye en lo que puedan necesitar y les intente ayudar a resolver los problemas. Igualmente saben que la asociación mira por ellos y va a defender sus intereses.

De las acciones que más orgullosos estamos son del Programa sectorial NEXTMetal, que recoge las líneas estratégicas que deben implementarse en Navarra para su desarrollo en los próximos años y el Proyecto RedMetal, apoyado por Sodena, para dar visibilidad a las capacidades del sector y generar colaboraciones entre pymes, Sinergias con proveedores y otras entidades, para dar más valor añadido a los servicios para las empresas asociadas en temas de PRL, RR HH, conocimiento, etc.

La empresa navarra

- Principal fortaleza y principal debilidad.

- El potencial de la empresa navarra es enorme y con gran tradición. Somos una de las comunidades más industrializadas de España, con sectores como la automoción, las energías renovables y la industria agroalimentaria, que son un referente a nivel estatal.

Nuestras principales debilidades son, por un lado, el tamaño de las empresas, que les impide adoptar medidas de innovación, crecimiento y exportación, entre otras, pero que desde Asociaciones como APMEN, estamos intentando paliar, mediante la creación de sinergias, y alianzas estratégicas, y por otro lado, el desaprovechamiento que estamos haciendo de nuestro régimen fiscal propio, que debería servir para atraer inversión, y mantener a las empresas implantadas, lo cual no está sucediendo.

- ¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

- El sector industrial y concretamente el siderometalúrgico, está en constante evolución, porque así lo requiere el mercado. Estamos viendo la evolución hacia una industria 4.0, donde la robotización y la digitalización cada día están más presentes, y hacen que las empresas cada vez sean más productivas. Esto ha conllevado que los trabajadores se hayan tenido que adaptar, y formarse en estos ámbitos, pero tenemos la suerte de contar con trabajadores con una cualificación alta, que ha hecho más fácil la transición.

- ¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

- Como Asociación, tenemos el reto de iniciar la negociación del convenio colectivo del Metal de Navarra, que afecta aproximadamente a 36.000 trabajadores. Tenemos la suerte de contar para esta negociación con otra Asociación empresarial, como es ANEM, con quienes, a pesar de las dificultades, siempre hemos conseguido sacar adelante convenios que han ayudado al progreso de la industria Navarra.

La negociación que ahora nos toca comenzar va a estar marcada por la gran incertidumbre que existe actualmente en todos los ámbitos, pero estoy convencido de que alcanzaremos un gran acuerdo con aquellos sindicatos que realmente defienden la estabilidad de Navarra, y que será bueno para las empresas y para los trabajadores.

- ¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

- Con mi espíritu crítico, demasiadas cosas. Creo que ahora mismo es necesario aprovechar nuestro régimen fiscal propio, para atraer inversiones, y ser pioneros en innovación y conocimiento, ya que eso nos asegurará seguir siendo un referente industrial durante muchos años, pero para ello tiene que haber un gran pacto político entre quienes de verdad quieren el progreso de Navarra.

En primera persona

- ¿Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia?

- En lo personal es inevitable que una pandemia global, con tantos fallecidos y personas que han sufrido muchísimo, no te haga reflexionar y cambiar. Estas circunstancias hacen plantearse muchas cosas, como lo importante que es disfrutar de la vida, aprovechando cada momento al máximo, y huyendo de esa rutina en la que muchas veces nos vemos inmersos. Lo mismo sucede con la familia y amigos, de quien no sólo hay que disfrutar, sino hacerles saber tu afecto y cariño, ya que te das cuenta que igual llega un momento en que no se lo vas a poder decir, y es importante que lo sepan.

La forma de trabajar ha cambiado por la pandemia, y muchos de esos cambios van a permanecer. Sin infravalorar la importancia del “cara a cara” para las cuestiones verdaderamente importantes, otro tipo de reuniones que antes estábamos acostumbrados a tener, se van a sustituir gracias a la cantidad de posibilidades tecnológicas con que contamos en la actualidad, y que gran parte de la gente ha empezado a valorar y explotar con la pandemia. Este cambio, utilizado con inteligencia, hará que seamos más productivos y optimicemos recursos.

- La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué.

- Haber colaborado en conseguir materializar la transición de una Asociación empresarial como la nuestra al S. XXI, implantando nuevos servicios, digitalizando procesos, y concediendo nuevas oportunidades a nuestras empresas asociadas.

- El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

- No, la verdad es que nunca he pensado en abandonar. Creo que es importante asumir que siempre va a haber pequeños fracasos o malas decisiones, pero lo importante es afrontarlas, dar la cara, pedir disculpas si es necesario, y aprender de ellas para que no vuelvan a ocurrir.

- ¿Tuvo (o tiene) algún referente?

- Mis padres. He tenido la suerte de que ambos tuvieran unas fuertes convicciones morales, y de sacrificio y honestidad.

Siempre me han enseñado que ambas cuestiones, el sacrificio y la honestidad, no eran negociables, ya que dar el máximo en cada cosa que hicieras, y hacerlo con ética y honestidad era el camino, no sólo para el éxito, que también, sino para sentirte bien contigo mismo, y que los demás se sientan bien contigo.

Especialmente quiero destacar la figura de mi madre, que es un auténtico referente de vida, ya que la ha dedicado fundamentalmente a cuidar y hacer feliz a la gente que le ha rodeado, y lo ha hecho con mucho sacrificio, humildad, generosidad, tolerancia y amor.

- El consejo que más le ayudó en su carrera y el usted daría ahora a los más jóvenes.

- Un día me dijo mi padre que en nuestra profesión, la ética y el prestigio profesional tardas toda la vida en ganarlo, y un segundo en perderlo. No puede ser más cierto, así que nunca hay que desviarse del camino correcto.

- ¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Creo que no se puede mejorar, así que me conformo con mantener lo que tengo.

Además, tenemos la suerte de haber contado con grandes Presidentes, cuyo legado está muy presente y tener un Consejo Rector bien preparado y con grandes conocimientos.

Tecnología

- ¿Cuál era la más habitual cuándo empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

- Soy de una generación semi tecnológica. Desde los inicios de mi vida profesional ya se utilizaba la tecnología, por lo que no ha sido tan duro este proceso de adaptación. Las generaciones anteriores sí que han tenido más mérito. La tecnología avanza muy rápido y hay que aprovechar todo lo que nos aporta en cuanto a herramientas para ganar eficiencia y agilidad.

- ¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

- La oferta tecnológica es muy amplia y hay que saber qué herramientas pueden ser más útiles. El trabajo en red y en la nube ha permitido no depender de la oficina ni de los espacios físicos y esto me parece un gran cambio.

Eliminar no eliminaría ninguna, porque seguro que es interesante para alguien. Si hay alguna que no me gusta, simplemente no la usaría.

- ¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

- Tengo un gran respeto por todas las redes sociales, siempre que se les dé un uso adecuado. Tengo hijos pequeños, así que creo que es preciso enseñarles cómo deben utilizarse. No soy propenso a compartir mi vida privada en redes sociales.

Por eso, mi red social preferida sin duda es LinkedIN ya que permite conectar con personas y empresas interesantes profesionalmente, así como estar al día de lo que ocurre en el ámbito jurídico, económico y empresarial.

Ocio

- ¿Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué?

- Navarra es tan bonita y tiene tal diversidad, que disfruto habitualmente de hacer rutas de senderismo con la familia, y cada sitio tiene su encanto.

También, tengo que quedarme con una de mis pasiones, que es acudir a El Sadar, donde comparto magníficos momentos con mis hijos y mis amigos.

- Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver

- Me gusta muchísimo viajar y todavía no he tenido la oportunidad de ir a Japón, que es una de mis grandes ilusiones, Creo que conocer una cultura tan diferente, sólo puede aportar conocimiento y cosas buenas.

- Una comida que le apasione.

- El arroz y un buen chuletón.

- ¿Con quién le gustaría compartir una velada?

- Por la lección de vida que está dando me encantaría coincidir, con Juan Carlos Unzué. Su mensaje es muy motivador y considero que es un gran ejemplo.