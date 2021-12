Marga Cervantes Munilla, fundadora de Naturalium Nutrición y Salud: la mecánica que terminó pasando consulta en Peralta

A Marga Cervantes Munilla (Gallur-Zaragoza- 17 de octubre de 1972) y a sus hermanas, sus padres, los dos autónomos y con negocios propios, les inculcaron desde muy pequeñas el valor del trabajo, la constancia y el sacrificio. Lecciones de vida que terminaron marcando su trayectoria profesional y que Marga recordaba agradecida en mayo tras convertirse en la ganadora territorial de la primera edición del Premio A Mujer Profesional Autónoma de CaixaBank.

Fue seleccionada entre las 40 candidaturas que se presentaron en la Dirección Territorial Ebro que engloba Navarra, Aragón y La Rioja “Se lo dedico a ella; le hubiera hecho mucha ilusión”, aseguró Marga nada más enterarse del galardón. 'Ella' es su madre, enferma de alzheimer desde hace cinco años y de quien aprendió, entre otras muchas cosas, que sin honestidad un negocio no puede funcionar.

Marga reside en Peralta desde hace 22 años. Antes, siguiendo los pasos de su padre, llegó a convertirse en la primera mujer en estudiar Mecánica Industrial en La Almunia de Doña Godina. “Llamaron a mis padres desde el centro para ver si estaban seguros”, recuerda. Pero un peraltés se terminó cruzando en su camino y Marga , a quien siempre le habían interesado los productos naturales, terminó apartándose del negocio familiar de talleres de automoción que habían montado su abuelo.

Asegura que se trasladó a Peralta “por amor”. Allí nacieron sus tres hijos Pilar (20) Gema (15) y José Mari (12) y allí, también, le “pico el gusanillo” por la farmacia y en especial por la rama de la dermocosmética y la fitoterapia que estudió a distancia antes de poner en marcha en 2011 Naturalium Nutrición y Salud, un centro multidisciplinar dedicado a la salud, con alto grado de innovación e impacto social. De la mano de sus dos hermanas, María Ángel (de 47 años y médico) y Lorena (de 37 años y nutricionista), hoy dan empleo a doce personas, seis de ellas en plantilla y otros seis como colaboradores autónomos. Juntas coordinan, gestionan y trabajan en un equipo que busca acompañar a sus clientes, algunos de lugares tan lejanos como Chile y Argentina, a que consigan sus objetivos de salud y calidad de vida con consultas de nutrición clínica, dermatología, medicina estética, psiconutrición y psiconeuroinmunología.

Asegura Marga que “Peralta es un lugar idóneo para que un negocie funcione”. Además de en Peralta, pasan consulta en el Boulevard de San Sebastián, en Cintruénigo y en Pedrola (Zaragoza), y además de navarros atienden a riojanos y aragoneses. “Hay que trabajar mucho, pero la gente responde. Aquí hay cultura de la salud, del deporte y de cuidarse. Ahora hay muchas ayudas a la digitalización, pero lo que necesitaría es un inversor para sacar adelanta todas las ideas que tengo”.

Siempre tuvieron claro que si montaban un negocio que aunara la medicina convencional con la terapia natural lo harían sobre una base sanitaria. Pese a lo novedoso de muchas de sus terapias “nunca hemos querido vender humo y nuestro valor principal es la honradez. Si algo no se puede hacer debemos ser honestos”. Ninguna ha dejado de formarse. Marga presentó poco después de ganar el premio su trabajo final del Grado de psicología. “Gema tiene autismo”, explica.

CON LA PANDEMIA

Qué ha cambiado en su empresa u organización

Ver con más claridad hacia donde debemos caminar, no te puedes estancar en lo que ahora funciona, o te subes al carro o te quedas en la cuneta.

La tarea pendiente sigue siendo

Digitalizar nuestro método de una forma que nos parezca completamente adecuada. Puede ser que seamos demasiado perfeccionistas.

Hemos perdido una oportunidad para

Dar luz a un proyecto en el cual llevábamos mucho tiempo construyendo y formando. El miedo al fracaso y la incertidumbre de la pandemia, nos hizo paralizarlo y hemos perdido un tiempo valioso, que será difícil recuperar.

Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha le preocupa más

La ecológica, sobre todo los actuales recursos energéticos, los no renovables, la gran dependencia que tenemos, pensarlo detenidamente me causa terror.

Cómo se está trabajando para el cambio desde su organización.

Estamos inmersos en un proceso de digitalización muy interesante. Somos muy estrictas con nuestro trabajo y nuestros servicios. En el mercado existen infoproductos, con contenido de dudosa veracidad, por ello, nuestros valores deben de prevalecer en todo lo que hagamos. También mediante canal físico nos estamos expandiendo por la capital navarra, parte de Aragón y La Rioja.

LA EMPRESA NAVARRA

Principal fortaleza y principal debilidad

Fortaleza: La facilidad para emprender y la calidad de sus productos.

Debilidad: Somos demasiado conservadores, y esto en parte, dificulta la transformación que necesitan muchas de las empresas navarras para poder adaptarse a los nuevos tiempos.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja usted desde que empezó?

De una forma vertiginosa. Pasamos de un sector donde el poder del saber experto era casi sectario, a que ahora nos dan lecciones de salud y calidad de vida, personas con los mínimos conocimientos del tema, pero que tienen un gran tirón en las redes.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

En el término medio está la clave, el conocimiento debe de estar al alcance de todos, pero no todo vale, muchas de las personas que están al otro lado del paciente o usuario no tienen las suficientes competencias suficientes para dar según qué informaciones, sin ética y sin rigor.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Dotaría a los centros de atención primaria de más profesionales sanitarios, como nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas… coadyuvarían y apoyarían en muchas patologías. No todo lo deben o mejor dicho “pueden” hacer el personal de medicina o enfermería.

EN PRIMERA PERSONA

Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia

He comprobado la vulnerabilidad del ser humano de una forma mucho más cercana. Mi trabajo debe de estar para para todo el que lo necesite, independientemente de donde se encuentre el que lo necesite.

La decisión de la que se siente más orgullosa

No dejarme influenciar por algunas tendencias y por según que personas, saber en todo momento lo que quiero para mis clientes y tenerlo claro: honestidad, claridad y rigor científico.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

No, nunca.

Tuvo o tiene algún referente

Sí, unos cuantos, alguno de ellos cuenta con bastantes detractores…jajaja

El consejo que más le ayudó en su carrera y el que usted daría ahora a los más jóvenes

Sigue adelante y solo mira hacia atrás para aprender, no para arrepentirte…

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Bernardo Ortín.

TECNOLOGÍA

¿Cuál era la más habitual cuando empezó?

Lo más habitual entonces eran los Software específicos en la actividad económica a la que te ibas a dedicar. Conté con el apoyo de un informático de Peralta (Informática Velasco), que me buscó el programa más adecuado, hasta debajo de las piedras, de lo poco que se podía encontrar en aquella época y con el de la CAN, que me dio el préstamo para poder pagar todo el coste del comienzo, incluido el tecnológico.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista?

Juegan un papel importante, pero no demasiado, ya que el boca a boca es lo que mejor nos ha funcionado (hasta ahora). Con el nuevo proyecto que estamos elaborando, las nuevas tecnologías tendrán un gran protagonismo en nuestra empresa.

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza?

Las redes sociales son una gran herramienta, pero hay que saber utilizarlas. Opino que es necesario tener un plan estratégico preparado, para que se conviertan en un gran aliado. No todo vale en la red. Las que más utilizamos son Facebook e Istagram. Comenzamos con Linkedin y vamos poco a poco… Tik Tok, no nos convence demasiado.

OCIO

¿Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre?

Con Peralta, me encanta el pueblo donde vivo, pasear por sus calles y sentarme en cualquier terraza a tomarme una cerveza bien fría, en invierno y en verano….

Pamplona, también me apasiona, sobre todo la parte vieja.

Un viaje soñado

Nueva Orleans (EEUU).

Una comida que le apasione

Unos pimientos del piquillo rellenos de bacalao, pero que sean de Lodosa o alrededores por favor!!!

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?