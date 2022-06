Gorka Lacunza, gerente de Atecna, una empresa que custodia los secretos mejor guardados de sus clientes

Desde hace 25 años dirige una empresa que se dedica a custodiar los secretos mejor guardados de sus clientes. Guarda bajo llave la documentación de empresas, instituciones y organismos que le confían lo más preciado: su información.

Gorka Lakuntza Vives (Aoiz, 1970) es el gerente de Atecna (Archivos Tecnológicos de Navarra) Impacto Documental desde su constitución, en 1997. Es cofundador de esta Sociedad Anónima Laboral (SAL), empresa de economía social en la que la mayoría de los trabajadores son socios.

La empresa empezó con 3 personas y estaba centrada en velar por la documentación en papel y digitalizarla. Hoy la plantilla es de 90 trabajadores y ha ampliado su actividad a la implantación de sistemas de gestión documental que automatizan y digitalizan procesos administrativos. Diseñan y desarrollan software propio. Acaban de estrena unas nuevas intalaciones en Barbatáin, que han sido premiadas por el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro.

Casado con Marisa Soteras y con una hija de 14 años, es diplomado en Empresariales por la Universidad Pública de Navarra, aunque él se define como emprendedor. En su LinkedIn recuerda su trabajo anterior como camarero y empleado de ETT. Y añade en la red social profesional sentirse por ello "agradecido". Para desconectar y dejar aparcada la 'soledad del gerente' que dice sentir en ocasiones toca la trompeta en la banda de su pueblo y practica la piragua, la bici de montaña y, a veces, el pádel.

Con la pandemia

¿Qué ha cambiado en su empresa u organización?

Somos más conscientes de nuestra fragilidad. Nos damos cuenta de que aquello que no controlas puede afectarte de una manera brutal, de que va en serio. Así que creo que también estamos relativizando más las preocupaciones.

La tarea pendiente sigue siendo…

Mejorar la comunicación interna. Siempre estamos trabajando en ello, de manera constante.

Hemos perdido una oportunidad para…

Creo que estamos aprovechando bien el material que nos ha 'caído' encima para analizar y aprender.

¿Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad, digital ...) le preocupa más?

Sin duda, la sostenibilidad. El resto de actividades deben estar supeditadas y condicionadas a la recuperación y conservación del medio ambiente. La forma en la que nos movemos, nos relacionamos, la digitalización... Todo debe ayudar a construir y a prestar servicios de una manera más respetuosa con el medio ambiente.

¿Cómo están trabajando para el cambio desde su organización?

Estamos en plena revisión de nuestro plan estratégico que mira a la Atecna de 2023 y que gira en torno a las personas, tecnología y marketing/comunicación. Llevamos 25 años trabajando y apostamos por otros 25. Para ello vivimos en un repensado constante, en un cambio estable. Tenemos puestas las miras puestas en escuchar al cliente y en aportarle valor desde la tecnología y desde las personas que formamos Atecna.

Iniciativas que tienen previsto poner en marcha

Afrontamos retos de crecimiento de mercado con un nuevo y ambicioso plan de comunicación y marketing, de desarrollo y consolidación de tecnología propia vinculando al 'atecnícola' a través de la formación, la información y el 'teambuilding'.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad de la empresa navarra.

Como fortaleza destacaría el elevado peso industrial que tiene Navarra con empresas punteras. Como debilidad señalaría la dependencia de empresas de sus centros de decisión en el extranjero, la externalización de determinados servicios a compañías ubicadas en China, India y otros países. Además, la capacitación digital de los navarros no es la ideal. Por otro lado, el exceso de normas para crear, desarrollar, montar un negocio... suponen un problema para la empresa.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

En la evolución que ha vivido Atecna se representa la evolución de nuestro sector. En 25 años hemos pasado de 3 a 90 personas. Hemos evolucionado de custodiar y digitalizar documentos a implantar sistemas de gestión documental que automatizan y digitalizan procesos administrativos. Diseñamos y desarrollamos software propio y nos integramos de manera orgánica en las compañías que nos contratan. La reducción del uso de papel también es evidente y, por supuesto, ya no es el elemento de conservación de información a largo plazo.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos debería asumir?

El reto de competir con empresas de todo el mundo. Debemos aportar más valor, con más y mejor tecnología, con un equipo muy cualificado y con la cercanía. Ofrecemos el contacto estrecho, la colaboración con nuestros clientes para desarrollar soluciones a medida que otras empresas no pueden proporcionar.

En primera persona

¿Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)?

Creo que nos hemos distanciado un poco. La pandemia ha dejado una huella silenciosa pero que está ahí, que se percibe. Poco a poco iremos recuperando lo perdido, pero va a costar. Sí que ha contribuido a relativizar los problemas. No sabemos por dónde va a venir la siguiente dificultad, el catálogo posible es inabarcable.

La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué.

La construcción de La Factoría, nuestra nueva sede. Ha sido una apuesta valiente en un momento complicado. Este proyecto ha sido un reto que hemos superado a pesar de las muchas dificultades. Ha sido posible gracias a los 'atecnícolas' que han rendido a un gran nivel.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Abandonar no, pero hemos vivido momentos bajos motivados por la covid y por algún proyecto que no ha salido, a lo que debemos sumar la construcción y el traslado a las nuevas instalaciones. Los últimos tres años han sido duros y agotadores, he vivido lo que llaman 'la soledad del gerente', pero nunca he pensado en abandonar.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Conozco a muchos empresarios del mundo de la Economía Social que sacan proyectos increíbles adelante con una cultura basada en personas a las que me gustaría parecerme. No cito a ninguno porque me dejaría muchos fuera.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el que usted daría ahora a los más jóvenes.

Lo recibí en una charla de emprendimiento en la UPNA cuando era estudiante: "Sal, busca, observa qué pasa, qué funciona en otros lugares, emprende, lánzate, no te arrepientas de no haber hecho".

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Cualquier persona que, además de formada, tenga pasión, ilusión y libertad de pensamiento para crear. Estoy muy orgulloso del equipo que formamos.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó a trabajar? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

En 1997 utilizábamos los móviles e internet estaba empezando. No existían redes sociales. El fax funcionaba a las mil maravillas… Hemos ido incorporando la tecnología sin problemas. De hecho, ahora ayudamos a las empresas a mejorar sus procesos con tecnología puntera y creada por nosotros. Para ello nos hemos apoyado en los centros de formación.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿Cuál eliminaría si pudiera?

Su papel es fundamental. La tecnología es uno de los pilares de Atecna, junto con las personas. Con ellas, investigamos, las usamos, hacemos desarrollamos, las implementamos… Se me resiste el blockchain…. Y mucho. Eliminaría de las redes sociales la parte frívola, inútil, esparcidora de bulos y desinformación.

¿Qué opina sobre las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, ¿cuál es su preferida?

Son un buen medio de difusión, de relación, donde compartir. Pero tienen un lado perverso que las hace peligrosas y, en cierto modo, indeseables. Utilizo LinkedIn habitualmente e Instagram, de manera esporádica. Tuve cuenta en Facebook y Twitter y las abandoné hace tiempo. Lo hice sin dolor.

Ocio

¿Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué?

Irati, cualquier tramo, sobre todo en Aoiz. Es el lugar donde me crié y viví la mayor parte de mi juventud. Ahí están los míos, mis recuerdos y lugares.

Un viaje soñado que todavía tiene pendiente o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver

La vuelta al mundo en autocaravana. Vuelvo recurrentemente al Irati, sobre todo el valle de Artze.

Su comida preferida

La croqueta de jamón. Sigo buscando la mejor y receta insuperable. Me gusta cocinar y hacer experimentos. La tortilla de patata poco cuajada, con cebolla, recién hecha y a media mañana.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una conversación?

Juan José Millás, Nieves Concostrina, José Carlos Ruiz, Miguel Induráin, Ridley Scott, Stephen King, Tyrion Lannister, Joaquín Reyes, …… Ahí va un poco de todo, la lista sería interminable.