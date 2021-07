Carlos Sagüés Saldive (Pamplona, 2 de enero de 1964) es el presidente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos (ANTRV), entidad que agrupa a más de 500 de las 700 empresas del sector que abarca desde los pequeños negocios de barrio a los grandes concesionarios. Él mismo es propietario de una extensa red en la Comunidad foral de marcas como Volkswagen, Audi, Skoda, Opel o KIA. Firme defensor de las empresas familiares por su arraigo y compromiso con Navarra, apunta que la experiencia en la vida le ha convertido en una persona más reflexiva y presume de las enseñanzas que le han transmitido sus padres.

CON LA PANDEMIA

- Un aprendizaje tras un año de pandemia.

- La fortaleza que han demostrado las empresas familiares.

LAS DECISIONES

- La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional. La que más le ha costado tomar.

- Cerrar el 14 de marzo de 2020. El día anterior había ido a comer a Funes con mi padre y un amigo suyo que es como un tío para mí. Cuando volvíamos a Pamplona les confesé que tenía que cerrar la empresa y que no sabía si iba a volverla a abrir. Fue un salto al vacío porque los gastos fijos nos llevaban al cierre en una semana.

- Un error del que es consciente ahora.

- Haber crecido en el grupo Stellantis a través de Opel.

- Un descubrimiento.

- Todos los días descubres algo. Si tuviera que destacar algo, he aprendido a ser más reflexivo.

- Una meta por cumplir.

- Que mi empresa sobreviva a mi generación.

- En qué se fija en una entrevista de trabajo.

- No me implico en las incorporaciones. Se encarga el departamento de Recursos Humanos y el responsable directo para el que va a trabajar. Una vez se ha incorporado alguien, sí me gusta acercarme y conocer sus apellidos para ubicarle.

IDEAS Y CONSEJOS

- Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional.

- Al empezar, mi padre me dijo que no hay que hacer muchas cosas extraordinarias, sino pocas extraordinariamente bien.

- El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo.

- Hay que fijarse en todo lo que no es habitual y preguntar. Son pequeños detalles de que algo pasa para bien o para mal.

LECTURAS

- Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.

- Solo tengo tiempo para leer correos electrónicos, las multiconferencias y los webminars.

- Otro que le haga relajarse (uno que le guste, el que este leyendo ahora).

- Me gustan las novelas Ken Follet y Dan Brown.

TECNOLOGÍA

- Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina.

- El Excel. Mi éxito profesional tuvo mucho que ver con el dominio de las hojas de cálculo.

- Y el que odia o no le gusta.

- Ninguna en concreto.

ESPACIOS

- Un lugar ideal para un encuentro de trabajo.

- La oficina siempre, que es donde se trabaja. Después de la reunión, podemos ir a comer y cenar.

OCIO

- Una serie de TV

- La Casa de Papel. También veo el Sálvame para poder hablar de marujeos con mi madre y mi tía.

- Y su lugar ideal para desconectar.

- No tengo ningún lugar concreto.

- El hobby que le hace desconectar.

- Soy adicto a la mountain bike. En otoño y primavera, voy por la cuenca de Pamplona hasta el Perdón y en verano hacia Imoz y Plazaola. También el paddle y jugar a mus con mi madre los domingos.