David Delgado, presidente del Colegio de Graduados Sociales: un fanático de Mazinger Z aficionado al ciclismo

David Delgado Ramos (Pamplona, 16 de marzo de 1968) lleva cinco años como presidente del Colegio de Graduados Sociales, aunque acumula veinte en distintos puestos de su junta de gobierno. Compatibiliza este cargo con su trabajo en el despacho profesional en Pamplona que tiene junto con un socio (Pérez Delgado Asesores), responsabilidades que le consumen buena parte del tiempo a costa de su vida familiar. Es una persona locuaz y abierta, rasgos que combina con un acentuado sentido de la profesionalidad.

Sostiene sin vacilar que la formación continua es el secreto del éxito, un consejo que él mismo ha puesto en práctica en los últimos años. Así, se graduó en Derecho en la UNED de 2010 a 2016, formación que ha reforzado con un máster que cursó hasta 2019. Le gustan el humor de los Monty Python y no tiene pudor en confesarse como fanático de Mazinger Z, serie de anime que se emitió en TVE a finales de los años 70 y se sustituyó, con profundo disgusto para él, por Orzowei antes de que finalizara. Firme defensor del papel realizado por los graduados sociales en la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la pandemia, critica el intrusismo profesional de quienes carecen de la preparación adecuada para asesorar en cuestiones laborales., un consejo que él mismo ha puesto en práctica en los últimos años. Así, se graduó en Derecho en la UNED de 2010 a 2016, formación que ha reforzado con un máster que cursó hasta 2019.y no tiene pudor en confesarse como, serie de anime que se emitió en TVE a finales de los años 70 y se sustituyó, con profundo disgusto para él, por Orzowei antes de que finalizara.

CON LA PANDEMIA

Un aprendizaje tras un año de pandemia.

La profundización en el conocimiento de los ERTE de fuerza mayor y la rápida adaptación de los graduados sociales a la improvisación normativa fruto de la pandemia.

LAS DECISIONES

La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional.

Presentarme a presidente del Colegio de Graduados Sociales mientras lo compatibilizaba con mi vida profesional y laboral, así con mis estudios de postgrado en Derecho.

Un error del que es consciente ahora.

Aunque no me arrepiento de ningún error grave, sí que lamento no haber cursado Derecho tras terminar graduado social en 1992.

Un descubrimiento.

La importancia que han adquirido los graduados sociales durante la pandemia, que han demostrado tener una formación mucho más sólida frente al intrusismo de otros profesionales que prestan servicios similares.

Una meta por cumplir.

Introducirme en el mundo del derecho deportivo y de artistas.

En qué se fija al elegir un colaborador.

Personas con una trayectoria profesional dilatada y a las que conozco personalmente.

IDEAS Y CONSEJOS

Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional.

La formación es la mejor inversión.

El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo.

A quienes se ponen por su cuenta, que no comprometan una gran inversión de inicio y que vayan ganando clientes poco a poco. El secreto de éxito es la formación constante. Y también les animaría a acudir a los juicios como público, que es gratis y pueden extraer valiosísimas lecciones profesionales.

LECTURAS

Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.

'ERTE y la transición a los despidos por necesidades profesionales', de Carlos González, y 'Diseño e implementación de los planes de igualdad en las empresas', de Elisa Sierra, Ruth Vallejo y Sonia Pedrosa.

Otro que le haga relajarse.

'Yo, Julia', de Santiago Posteguillo.

TECNOLOGÍA

Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina.

Linkedin y Facebook para usos profesionales. También el teléfono inteligente.

Y el que odia o no le gusta.

Twitter.

ESPACIOS

Un lugar ideal para un encuentro de trabajo.

Un restaurante con una buena comida y un ambiente distendido.

OCIO

Una serie de TV.

Hay una serie turca, Mujer, a la que he estado enganchado un año. Y espero con ilusión la del Señor de los anillos.

Y su lugar ideal para descansar.

Noja.

El hobby que le hace desconectar.

El ciclismo, me gusta mucho andar en bicicleta.