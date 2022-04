Jesús María Calvo Caballero, un negociante nato al frente de una inmobiliaria en Mallorca

Jesús María Calvo Caballero (Lesaka, 1967) lleva los negocios en las venas. Hijo de comerciantes, desde muy pequeño dedicó buena parte de su tiempo libre a trabajar en la tienda de alimentación "en la plaza del pueblo junto al ayuntamiento". Fueron muchas horas robadas al ocio y a otras distracciones propias de la infancia, pero aquella experiencia le sirvió para forjar carácter y aprender los fundamentos de una profesión que, sea cual sea el sector elegido, sigue basándose en crear confianza con el cliente. A Jesús María le gusta recordar a su padre como un visionario que se dedicaba a llevar hasta el cliente aquellos productos de primera necesidad, "como lo hace hoy en día Amazon". Empleaba un camión con el que, a modo de supermercado rodante, recorría los pueblos de la zona. De él aprendió la constancia que ahora aplica en su actual negocio de Mallorca, a donde se trasladó en 1996 para "empezar de cero" y, desde 1999, poner en marcha una empresa inmobiliaria tras probar fortuna en múltiples sectores como la hostelería y la climatización.

Con la pandemia

¿Qué ha cambiado en su empresa u organización?

Creo que han cambiado las necesidades de nuestros clientes y la manera de consumir. Son cambios que, aunque ya estaban gestándose, se han acelerado con la pandemia. La tendencia es una vuelta a la naturaleza y disfrutar mucho del tiempo libre en viviendas con espacios abiertos, terrazas, jardín y, sobre todo, supercómodas y fácilmente adaptables. Ahí se nota el efecto negativo del confinamiento y la necesidad de tener ese contacto con la naturaleza. En ese nuevo escenario Mallorca tiene de todo y ofrece un catálogo de primer nivel que se une a unas conexiones aéreas fenomenales con las principales ciudades europeas. La tecnología ha cogido un gran protagonismo y en Balearhouse estamos en constante formación para dominar todas las tendencias digitales que marcan los tiempos. Eso sí, sin descuidar en ningún momento el trato humano y personalizado que nos caracteriza.

La tarea pendiente sigue siendo…

Poder mostrar más viviendas y cerrar más acuerdos por vía telemática. En este sector el teletrabajo es una opción válida pero lo cierto es que el trabajo presencial todavía forma parte intrínseca de la actividad inmobiliaria por el grado de confianza que se genera y que se requiere en nuestra profesión. Ahí nosotros queremos dar ese plus que haga que el cliente se decida por Balearhouse.

Hemos perdido una oportunidad para…

A pesar del parón debido a la pandemia, el nuestro es un sector que se ha recuperado muy rápidamente y en Balearhouse retomamos nuestra actividad con más fuerza y ganas que nunca. Mucha gente tras la pandemia ha puesto su vivienda en venta o alquiler y eso, lejos de haber supuesto una pérdida, ha generado nuevas oportunidades para nosotros.

¿Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más?

En un negocio como el nuestro en el que se realiza una inversión muy importante, los encuentros presenciales cara a cara ayudan a generar, tal y como he mencionado anteriormente, la confianza necesaria que busca el cliente que quiere comprar o vender su vivienda. Esta relación es crucial para que las operaciones tengan éxito y en este sentido la pandemia ha forzado a reducir estos encuentros entre la empresa y el cliente. Esta reducción puede llevar consigo un mayor riesgo a la hora de cerrar una operación al no haber creado el nivel de confianza que se genera cuando te conoces en persona. Sin embargo, el trabajo remoto es cada vez más una necesidad para muchas personas y hemos tenido que desarrollar capacidades para hacer todo el trabajo de la forma más efectiva. Ahí, confluyen el factor tecnológico y el humano y entender que pueden ser grandes aliados.

¿Cómo están trabajando para el cambio desde su organización? Iniciativas que tienen previsto poner en marcha

En una época de continuos cambios sociales y económicos, vemos que la pretensión de comprar una nueva vivienda es elevada. Dentro de este contexto, en Balearhouse seguimos esforzándonos día a día para mejorar y prestar un servicio cada vez más personalizado a nuestros clientes hasta llegar a ver su sueño cumplido, siempre con la profesionalidad y responsabilidad que nos caracteriza y adaptándonos a los cambios. Esto significa centrarnos tanto en la tecnología como en la sostenibilidad, concepto éste último que también está ganando mucho protagonismo y gracias al cual estamos conquistando a nuevos clientes que demandan propiedades con características específicas que contribuyan a un futuro mejor. Hay que ser cada vez más flexibles para adaptarse a las nuevas herramientas que faciliten los procesos de compraventa, pero siempre desde el compromiso de fidelidad, cercanía y transparencia absoluta hacia el cliente, rasgos de calidad que nos distinguen y que son la base de la excelencia profesional. Gracias a estos valores que son nuestro ADN, Balearhouse recibió el pasado mes de enero el premio a la “Excelencia Empresarial 2022” por parte del diario La Razón, galardón del que estamos orgullosos ya que es un reconocimiento al esfuerzo y trabajo diario de todo el equipo.

En primera persona

¿Cómo y en qué ha cambiado la pandemia en lo personal y en su forma de trabajar?

Al final, la pandemia ha supuesto un replanteamiento de muchas cosas y como cada crisis, supone leer entre líneas que factores pueden ser clave para el desarrollo de tu negocio. Como he comentado, son muchos los clientes que buscan propiedades que convivan con la naturaleza y que contribuyan al desarrollo del planeta. Ahí es muy importante captar el momento y las necesidades, empezando por las de uno mismo, para empatizar con el cliente y ganar una confianza que es clave en nuestra idea de empresa.

La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué

La mejor decisión es la propia fundación de Balearhouse en 1999 debido a que este trabajo me apasiona y lo disfruto con pasión. Cada día me levanto con la ilusión del qué nos deparará la nueva jornada de trabajo. Ese es el auténtico motor vital de Balearhouse, que yo mismo sea el primero en sentir esa voluntad y transmitirla tanto al equipo de trabajo como a los clientes que llaman a nuestra puerta para cumplir con sus proyectos vitales o adquirir la casa de sus vidas. Ahí es muy importante que ellos capten nuestra ilusión, que seamos un elemento activo en esa búsqueda y eliminar todos los obstáculos que puedan aparecer.

El fracaso o la decepción de la que más has aprendido en estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Cuando arrancas un proyecto personal te marcas una hoja de ruta y, como es lógico, no todo es un camino de rosas. En este trayecto claro que ha habido alguna decepción pero todas ellas han servido para mejorar a Balearhouse y a mí al frente de la empresa. Cada piedra en el camino o cada obstáculo ha tenido su consecuente reflexión, su parte de protagonismo en la hoja de ruta marcada para así aprender de todo ello y llegar a ser una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado inmobiliario de las Islas Baleares.

¿Tiene algún referente?

Sin duda, los grandes referentes en mi vida y el espejo donde mirarme son mis padres, Mª Carmen y Casimiro. Tanto para mi hermana Estrella como para mí han sido un ejemplo vivo de esfuerzo, dedicación diaria y sacrificio, transmitiéndonos que el trabajo es una oportunidad de progresar, de abrirnos las puertas a un futuro mejor y que la honradez forma parte del patrimonio de cada familia. Han pertenecido a esa generación en la que sabían que el esfuerzo tenía recompensa y todos esos valores son los que hemos mamado mi hermana y yo desde pequeñitos. Ellos han sido emprendedores. Tenían una tienda de comestibles en el corazón de Lesaka, junto a la plaza del pueblo y el Ayuntamiento, y más tarde en San Sebastián, todo muy familiar. Para ellos no existían los fines de semana ni los días festivos. Mari Carmen, mi madre, una mujer perseverante, entregada y ejemplar que cada día de la semana sin excepción estaba en la tienda al pie del cañón, planificando y organizando, a la vez que atendiendo y educándonos a mi hermana y a mí. Y mi padre, Casimiro, que de forma casi visionaria, ya en aquellos tiempos (hablamos de hace más de 50 años) tuvo la voluntad y el talento para “emprender”, comprando un camión, llenándolo con productos que vendían en la tienda y llevándolos directamente a cada cliente, a cada caserío y a cada vivienda, allí donde estuviera, ya fuera en Lesaka o en las Cinco Villas, todo para ayudar a dar un mejor servicio y facilitar a las personas la compra de lo que necesitaban, ¡tal cual hace Amazon hoy! Mis padres como empresarios de un negocio familiar siempre han querido que la gente viva mejor, algo que he trasladado literalmente a Balearhouse.

Tecnología

¿Cuál era el más habitual cuando empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

La evolución de la tecnología siempre ha sido importante y hemos intentando ir a la última. Al final, se debe hablar el mismo idioma que el cliente y el sector y es importante ofrecer soluciones tecnológicas, siempre asesorados por profesionales del sector. Con la tecnología de nuestro lado y el trato humano que queremos dispensar al cliente, se puede formar una sociedad muy importante en el día a día de la empresa.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

Hay que estar a la última para que el cliente pueda tomar un primer contacto con nosotros. Al ser muchos los clientes internacionales que tenemos, la tecnología nos ayuda a poder hacer un seguimiento de sus intenciones e intereses e incluso poder cerrar acuerdos en la distancia. Todas ellas son importantes para nosotros y no ponemos barreras a ninguna. Nuestra máxima es adaptarse o morir y hablar, como he dicho, el mismo idioma tecnológico que el cliente, que nunca debe notar barreras ni impedimentos a cumplir su sueño con nosotros.

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? ¿Preferida?

Mi idea era estar presente en las redes sociales con una estrategia clara y diferenciarnos de los compañeros de nuestra competencia con un discurso o storytelling claro: las redes de Balearhouse deben transmitir su esencia, no ser un puesto de venta directa con referencias o precios. Poco a poco vamos creciendo mucho en ese apartado, combinando las propiedades que gestionamos con la idea de las Islas Baleares que queremos vender: el mejor destino para vivir y olvidarse de los problemas cotidianos del día a día.

Ocio

¿Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre?

Cómo no…como buen lesakarra que soy me quedo con mi pueblo natal, Lesaka, y con todo su entorno natural, montes a los que me escapo y de los que disfruto siempre que estoy allí.

¿Un viaje soñado que todavía no ha realizado?

Japón. Es un destino que tenemos pendiente en nuestra familia y es el gran reto común tras la dura pandemia que hemos sufrido. De hecho tenemos varios amigos y clientes japoneses con los que hemos quedado en vernos en tierras niponas.

Una comida que le apasione

No tengo dudas: la cuajada de la Ulzama. Sólo de pensarla en la distancia se me hace la boca agua y es de las recomendaciones gastronómicas que más hago a todos los que me piden consejo cuando viajan a Navarra.

¿Con quién le gustaría compartir una velada?

No quiero destacar a nadie en especial y sí al prototipo de empresario al que admiro: todos aquellos que han empezado con una idea clara de negocio y han insistido en ella, con todos sus tropiezos y aprendizajes, para llegar a liderar a sus empresas y colocarlas en lo más alto. Sin duda, compartiría una velada y horas de conversación con este tipo de empresarios que son a la vez líderes.