Víctor Sánchez González , de 53 años (5 de septiembre de 1968), nació y se crió en Zaragoza. Allí, estudió en la escuela de Turismo de Zaragoza y, según comenta, "fui uno de los últimos españoles en hacer la mili voluntariamente".

En 1992 le surgió la oportunidad de trabajar como recepcionista a Isla Canela , en Ayamonte (Huelva) a un hotel de la cadena Riu. "Aprendí mucho, me ofrecieron seguir pero lo que me planteaban me dificultaba conciliar mi vida familiar".

Volvió a su Zaragoza natal y inició su labor comercial para una empresa con tres hoteles pequeños. "Me recorrí España. Hice más kilómetros que el baúl de La Piquer. Fue instructivo porque, aunque la labor comercial está denostada, las agencias agradecían que se les visitara", detalla.

Su faceta comercial le llevó a Hoteles Hesperia. "Ahí aprendí mucho de los eventos". Posteriormente, trabajó para Silken en Zaragoza, donde acabó como subdirector. Tenía 31 años cuando empezó a trabajar con Abba Hoteles, en la que estuvo 11 años, primero como director del Reyno de Navarra. "Fue mi primea incursión en Navarra. Estuve tres años y también trabajé en Burgos y en Barcelona. El desarrollo profesional fue intenso porque pasamos de 13 a 26 hoteles en toda España, Berlín, Londres".

Con la crisis del ladrillo, en 2011, regresó de nuevo a Zaragoza. Estaba dirigiendo una cadena de seis hoteles pequeños cuando le llamaron del Tres Reyes. "Lo dudé mucho, pero llevo ocho años totalmente realizado profesionalmente. Le hemos dado una vuelta al hotel muy importante. La propiedad muestra total confianza en mi trabajo y en el de mi equipo y eso es importante para desarrollarte y, en este tiempo, nos hemos lanzado a hacer un nuevo hotel en San Sebastián. Es un hito en una empresa con 60 años de historia y con ánimo de seguir creciendo aunque son momentos de gran incertidumbre. Ahora, lo que nos ocupa es poner los dos hoteles en posición alta demanda y rentabilidad correcta", afirma el directivo, que no descarta seguir creciendo "si surge la opción".

Personalmente, se define como una persona que mira con optimismo el futuro y con un ego profesional "resuelto".

"Me muevo con la cabeza y con el corazón, pero sin hacer locuras. Siempre he trabajado mucho y lo he hecho como si el hotel fuera mío", apunta. Hace mención a los "grandes profesionales" con los que se ha encontrado en su camino y a las decenas de ferias a las que ha acudido por toda Europa.

"No soy más listo que los demás pero sí estoy más viajado. Haber ayudado a una cadena a crecer de 13 a 26 hoteles en 7 años me ha hecho viajar y tener una visión más global". Pese a todo, no duda en visitar nuevos hoteles "porque siempre hay algo que aprender" y su frases preferidas son de Dalí - "Que las musas te pillen trabajando"- y del golfista Gary Player - "Cuanto más entreno más suerte tengo"-.

Con la pandemia



¿Qué ha cambiado en su empresa u organización?

Nos ha hecho 'repensar' procesos que, anteriormente, ni nos planteábamos modificar. Ya sabes, “cuando algo funciona, no tocar”…..y hay muchas cosas que funcionaban, pero que hemos cambiado, para mejor. Al estar en un proceso de ERTE, el equipo se abrió, sin ningún problema, a realizar tareas que anteriormente no les correspondían.

La tarea pendiente sigue siendo…

Ahora es la guerra, la inflación, los costes energéticos, la escasez de personal, el incremento y escasez de las materias primas, etc, etc. Cuando en 2014 comenzamos a recuperarnos de la 'crisis del ladrillo' pensé que nunca más, profesionalmente, me iba a tocar vivir algo parecido. Me equivoqué. Así que, siempre tenemos tareas pendientes.

Hemos perdido una oportunidad para…

Seguro que, a nivel general, hemos perdido muchas oportunidades en estos dos años extraños pero, a nivel particular, con toda la modestia; no creo que hayamos dejado de tomar ninguna medida necesaria.

Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más

No podemos quedarnos atrás. Es importante la sostenibilidad, la transformación digital y tecnológica, etc, aunque, en estos momentos de incertidumbre, creo que ninguna empresa estamos dispuestos a 'apuestas fuertes” que conlleven elevadas inversiones.

Cómo están trabajando para el cambio desde su organización. Iniciativas que tienen previsto poner en marcha

Antes de la pandemia iniciamos procesos de eliminación de plásticos, mayor reciclaje, trabajar con productos más ecológicos y sostenibles, implantación de más tecnología, etc. Seguimos en ello, pero más lentamente. En enero de 2022, inauguramos nuestro nuevo Hotel Tres Reyes San Sebastián, un precioso 4 estrellas, de 80 habitaciones, situado en el barrio de Miramón. Eso nos ha supuesto mucho tiempo y dedicación y ralentizar otras iniciativas, que pondremos en marcha en 2023 si los clientes siguen confiando en nosotros.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad

La fortaleza es la gran industrialización de Navarra, aunque yo destacaría como más importante la iniciativa, el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación y el espíritu emprendedor de los empresarios y empresarias navarros. Me parecen ejemplares.

La debilidad, quizás por la cercanía con el País Vasco y su fuerte industrialización, es que nos hace destacar menos.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

La tecnología ha hecho que cambie mucho la forma de trabajar ( yo empecé trabajando en una recepción, con telex, fax, sin mail, sin móviles, etc ) pero nuestro negocio sigue siendo el mismo: personas trabajando para personas, siempre con empatía y con una sonrisa.

Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

Tras dos años tenebrosos y con cierta incertidumbre en el futuro próximo, tenemos que mantener nuestro posicionamiento en el mercado en Pamplona y, poner en velocidad de crucero nuestro hotel de San Sebastián. Este es nuestro reto más importante que, de momento, no nos permitirá asumir demasiados riesgos.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Reducir la burocracia y una mayor coordinación total entre administraciones. ¿Ven ustedes normal que un hotel de Sevilla deba cumplir diferentes normas que un hotel en Pamplona?

En primera persona

Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar) La decisión de la que se siente más orgullos@ y por qué.

Desde el minuto cero ( antes de que nos encerraran en casa ) nos reunimos con todo el personal del hotel para explicarles la situación, el ERTE al que nos íbamos a someter y no hubo ni un solo 'pero' entre los más de 60 trabajadores que tenemos en Pamplona. Y aún más orgulloso, que todo mi equipo, incluida la dirección, redujesen su salario voluntariamente durante meses, adaptándolo a la situación real de nuestro negocio en ese momento.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Nunca considero algo como un fracaso, sino como prueba-error y, si es necesario, rectificar. Decepciones, siempre hay, generalmente son de personas de las que esperas más de ellas. ¿Abandonar? Como dijo Churchill: "Nunca rendirse, nunca, nunca, nunca”.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Mi padre. Murió joven. ¡Cuánto trabajó para sacar a cinco hijos adelante!

El consejo que más le ayudó en su carrera y el usted daría ahora a los más jóvenes

Nadie regala nada a nadie. Todo se consigue con esfuerzo, dedicación, sacrificio, y constancia. Y que no dejen de formarse nunca.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Tengo un equipo maravilloso, de buenos profesionales y buenas personas, totalmente implicados. Todos ellos saben más de sus funciones que yo. Estoy encantado de estar rodeado de los mejores.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó?

Ja, ja...casi ninguna

¿Le costó adaptarse a los cambios?

No. Hay que estar en constante evolución, si no, te quedas atrás.¿Con qué apoyos contó? Siempre he sido inquieto para seguir formándome y aprendiendo de los mejores

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo?

Todo. Sin mail, móvil y whatsapp, estoy perdido. El día que se cae la red no puedo trabajar.

¿Alguna que se le resista?

No soy un gurú de la tecnología ni un nativo digital, pero me defiendo.

¿La que eliminaría si pudiera?

Las redes sociales. Están consiguiendo que nos hablemos cada vez menos. No me gustan pero, evidentemente, las tengo que utilizar. Linkedin a nivel profesional;

Twitter para estar informado del sector turístico, de política, de economía, etc

e Instagram a nivel particular. Hace un par de años estuve 4 días sin móvil por una avería que hizo que se me desinstalaran todas las aplicaciones. ¡Qué descanso!

Ocio

Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué.

Mi familia es azagresa y zaragozana, así que reparto mi poco tiempo libre, entre ambos sitios.

Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver.

El soñado, lo realicé el año pasado en mis bodas de plata. Estuve en el paraíso.

Tengo muchos pendientes Asia (Japón, China, Vietnam, Thailandia, etc ), Egipto...pero creo que no me llegará ni el tiempo, ni el dinero; así que tendré que ir seleccionando.

Una comida que le apasione

Infinitas. Los arroces, el marisco, la comida oriental..aunque me sabe todo mucho mejor, disfrutándolo con mis amigos o con mi familia.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

Es la respuesta que más he tenido que pensar, ya que no soy de 'ídolos' pero si hablamos de persona viva, quizás Rafael Nadal o Tom Hanks. Me caen bien.