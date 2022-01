Elena Erroba Esquíroz, directora de Desarrollo de Negocio, Comunicación y Marketing de 3P Biopharmaceuticals: La bioquímica que sueña con perderse por Italia

Elena Erroba Esquíroz (Pamplona, 1981) regresó a su tierra en 2011 para incorporarse al equipo de la biofarmacéutica 3P y en los diez años que lleva en la compañía ha contribuido a poner el nombre de 3P en el mapa internacional.

Es hija de la enfermera Merche Esquíroz Jauregui y del médico traumatólogo José María Erroba Larraya, recién jubilados. Tiene un hermano dos años más pequeño, José María Erroba Esquíroz, químico en Replasa y está casada con el exjugador de balonmano profesional Pablo Gamboa Gambra, dedicado ahora a temas de logística en Nordex. Se considera “muy navarra y de su familia” y profesa especial amor por Obanos. “Todos los Esquíroz Jauregui son de allí”.

Elena tuvo desde muy pequeña 'hambre' de ciencia e investigación. Cuenta que cuando llegó a la universidad no sabía si estudiar ciencias biológicas, investigación biomédica, o periodismo: “Llegar a la información o llevar el dato hasta su último resquicio es otra manera de investigar”. Se terminó decantando por las ciencias.

En los 15 años de trayectoria profesional que atesora su ritmo ha sido frenético y con un elevado nivel de responsabilidad. Inició su carrera en el ámbito de la investigación biomédica, “conociendo la esencia de cómo somos, funcionamos y los orígenes de la enfermedad”. Pero mirando al futuro, imaginaba un día a día profesional más cercano a las personas y a la sociedad y decidió aprovechar sus conocimientos en biomedicina para aplicarlos al mundo empresarial. Tras cursar un MBA en Madrid trabajó en el ámbito de la consultoría estratégica en Biotecnología y fue directora de proyectos en la Asociación Española de Bioempresas (Asebio).

En 2021 recibió el premio a la directiva del año de la Asociación de Empresarias y Directivas de Navarra (Amedna). Esta bioquímica que sueña con perderse por Italia sin billete de vuelta tiene a Amancio Ortega entre sus referentes. Cuando se le pregunta por el consejo que más le ha ayudado lo tiene claro: “Creer en uno mismo aunque las circunstancias o el entorno no acompañen”.

Con la pandemia

Qué ha cambiado en su empresa u organización.

El adaptarnos a relacionarnos con nuestros clientes de manera virtual, el tener que gestionar dificultades y situaciones complejas con nuestros colaboradores sin la interacción física, el ofrecer nuestros servicios sin poder tener un contacto personal con el mercado, sabiendo que nuestro negocio está basado en la confianza.

La tarea pendiente sigue siendo…

Tomar consciencia de que la vacunación quizás no sea la situación definitiva al menos a corto plazo y debemos mantener la prudencia y la colaboración colectiva en nuestro día a día. El entender que quizás nuestro modelo de vida ya no sea del todo como era antes y saber adaptarnos a ello sin frustración.

Hemos perdido una oportunidad para…

Aún no hemos perdido la oportunidad de nada ya que esta pandemia no ha terminado y la realidad que nos está tocando vivir y seguirá tocándonos vivir terminará por asentar ciertas dinámicas de vida personal, profesional y social.

Cómo están trabajando para el cambio desde su organización. Iniciativas que tienen previsto poner en marcha.

Espacios de trabajo alineados con la normativa sanitaria, mecanismos digitales para la interacción con nuestros clientes, medidas específicas de cuidado de nuestro personal (provisión de mascarillas, elaboración de test antigenos, fabricación y suministro a nuestro personal de gel hidroalcohólico).

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad.

Fortaleza del sector: nivel científico y académico de primer nivel internacional y sector tradicionalmente establecido en Navarra gracias a grandes corporaciones como CINFA. Ahora con la conciencia social y política de apoyar y promover las iniciativas de Salud es un momento idóneo para impulsar con fuerza el sector en Navarra.

Debilidad del sector: falta de tejido empresarial suficiente y formación académica y profesional especifica que acompañe a las necesidades de talento especializado de las empresas del sector.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

En sus inicios las expectativas de desarrollo para el sector eran muy altas si bien está costando generar un tejido empresarial suficiente que consolide al sector en la región.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

Retos del sector: la captación y retención de talento para una industria tan innovadora y especializada como la de la biomedicina y la generación de músculo e infraestructura para generar tamaño y solidez como sector.

Riesgos: apostar por la atracción de alguna multinacional que enriquezca al sector y a la región.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Para el sector de la biomedicina, generaría un parque científico y de innovación donde pudieran alojarse las compañías del sector y se genere un entorno físico de ciencia, emprendimiento, innovación y conocimiento de alto nivel.

En primera persona

Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)

En lo profesional me ha enseñado que es posible sentar confianza y mantener un buen servicio hacia nuestros clientes sin la interacción física.

En lo personal ha cambiado mi concepto del ocio y las relaciones interpersonales y me ha enseñado a valorar más las cosas sencillas.

La decisión de la que se siente más orgullosa y por qué.

Haber cursado un MBA cuando creía que era algo imposible para mi viniendo del mundo académico y de ciencia, porque me abrió los ojos a un ámbito totalmente nuevo y sentó muy buenas bases en mi para el desempeño de mis actuales competencias.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Ha habido momentos malos por supuesto que me han hecho cuestionar mi valía, pero siempre he tenido cerca a quienes han sabido creer en mi cuando yo no lo hacía y me han impulsado a seguir avanzando.

La decepción de la que más he aprendido es la de no esperar la aprobación de los demás, ya que hay veces que por mucho que te esfuerces no la vas a conseguir.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Amancio Ortega, profesional hecho a si mismo de la nada, visionario capaz de montar un imperio internacional con un modelo de negocio realmente innovador.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el usted daría ahora a los más jóvenes.

Creer en uno mismo aunque las circunstancias o el entorno no acompañen.

Perseverar, no abandonar, aunque parezca estar todo en contra, porque siempre se encuentra el camino para avanzar.

Tecnología

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

En tiempos de pandemia se han convertido en fundamentales para poder establecer canales de comunicación e intercambio de información. Microsoft 365 y Teams han sido las grandes herramientas para la supervivencia en tiempos de Covid y han venido para quedarse.

Ahora más que nunca las redes sociales profesionales como Linkedin son fundamentales para dar visibilidad a la actividad de la compañía, captar potenciales clientes y también para difundir procesos de selección y captar talento.

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

Tan solo las utilizo con fines profesionales, creo que Linkedin es una herramienta eficaz para generar buenas redes de contactos profesionales.

Ocio

Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué.

Obanos, Eunate y los campos de Valdizarbe. Porque allí me siento en casa y me encuentro conmigo misma.

Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver.

Poder perderme por Italia sin billete de vuelta es mi viaje soñado. Santorini fue un gran descubrimiento reciente que me alimentó la curiosidad por visitar Islas Griegas.

Una comida que le apasione.

Siempre verdura navarra: cardo, borraja, unos buenos espárragos. Cualquier plato cocinado por mi madre o por mi abuela de León.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

Soy una apasionada de la novela policiaca, diría que con Dolores Redondo para poder saber cuál fue la clave para crear el éxito de la Trilogía del Baztán, desde Navarra a todo el mundo.