Ana Ursúa, directora general de AIN: La directiva que desconecta jugando al golf

16/05/2021 a las 06:00

La trayectoria profesional de Ana Ursúa (Tudela, 20 de junio de 1972) ha estado siempre vinculada a la consultoría estratégica. Economista por la Universidad de Navarra y MBA por el IESE, antes de llegar a la AIN (Asociación de la Industria de Navarra) desarrolló su profesión fuera de la comunidad, en Londres, Bilbao y Madrid, donde trabajó en las empresas Accenture, Booz Allen&Hamilton y la francesa Najeti.

Regresó a Navarra en 2007 para liderar, invitada por un miembro del consejo de AIN, el proyecto del Plan de Diversificación, promovido por esta asociación y CEN y que terminó integrado en el Plan Moderna. Desde 2010 sus esfuerzos han estado centrados en AIN, una entidad privada sin animo de lucro y propiedad de sus empresas asociadas que se autofinancia mediante las cuotas y la prestación de servicios especializados en diferentes áreas para empresas y organizaciones.

Ana fue primero responsable del departamento de estrategia y calidad y, después, de AIN Consulting. Más tarde compartió la dirección colegiada hasta llegar a la dirección general en enero de 2015. Es una directiva segura de sí misma y de lo que quiere para AIN, ahora y en el futuro. Que contesta con las palabras justas, ansía ser “más activa y disciplinada” en las redes sociales y desconecta jugando al golf. Con ella arrancan las confesiones DN Management, una sección para que profesionales y empresarios cuenten desde aprendizajes a decisiones difíciles, pasando por cuestiones más personales como sus lecturas indispensables o los compañeros tecnológicos de los que no son capaces de separarse.

CON LA PANDEMIA

-Un aprendizaje tras un año de pandemia…

No uno, sino muchos aprendizajes… como individuos, familias y espero que, como sociedad. Me quedo con la capacidad de adaptación de las personas, sobre todo, de los mayores y de los niños. Deberíamos seguir aprendiendo de lo poco que se han quejado y de sus grandes ganas de seguir adelante, aunque las circunstancias sean difíciles.



LAS DECISIONES

-La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional.

Probablemente volver a Pamplona después de trabajar muchos años fuera. No es que descartara volver, pero la oportunidad me apareció en un momento en el que todavía no me lo había planteado.

-Un error del que es consciente ahora…

Otra vez, ¡muchos! Pero yo no diría que son errores, sino decisiones que, si las tuviera que volver a tomar, las habría resuelto de otra manera. Pero es fácil decirlo cuando tienes más información… Por concretar uno, pienso que tendría que haber alargado más mis experiencias internacionales. Estuve varios meses en Londres durante mi trabajo como consultora en Accenture y Booz Allen. Tendría que haber intentado quedarme más tiempo en distintos proyectos allí.

-Un descubrimiento…

Que en Pamplona-Navarra se vive muy bien. Pero hay muchos sitios en el mundo en que se puede vivir tan bien como aquí. No deberíamos ser tan autocomplacientes.

-Una meta por cumplir…

Ser mucho más activa y disciplinada en las redes sociales, ya que son una gran oportunidad para compartir y generar opinión con otros profesionales y clientes. Pero en el día a día, es complicado disponer del tiempo que requieren.

-En qué se fija en una entrevista de trabajo…

Una vez, me dijeron una cosa curiosa: que me fijara en como suben las escaleras los candidatos. Sé que no es nada científico, pero una vez contrastado el perfil del candidato, creo que es importante la energía que se transmite en cada cosa que se hace, incluso al subir las escaleras.

IDEAS Y CONSEJOS

-Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional. Explique el por qué

Me quedaría con esta reflexión: a los buenos profesionales no se les mide por decir que van a hacer algo, sino por decir que lo van a hacer y hacerlo. Lo resumo en “haz lo que dices que harás”. Es la forma de generar confianza en los demás y, como nuestro mundo es relacional, la confianza es la base de estas relaciones.

-El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo.

Cuestiónatelo todo, incluso a ti mismo. No tengas miedo ni de cambiar las cosas ni de salir de tu zona de confort. Todo es continuo cambio y hay que estar preparado para adaptarse y seguir avanzando.

LECTURAS

-Un libro profesional para hacer pensar

Recientemente he leído “Como evitar el desastre climático” de Bill Gates. Creo que hace un relato global y sencillo de los grandes retos que tenemos que abordar para cuidar el planeta, pero desde la perspectiva de las posibles soluciones que plantea la tecnología.

-Otro que le haga relajarse.

Estoy volviendo a leer “El olvido que seremos” de Hector Abad… Si alguien no lo leyó en su momento, lo recomendaría de nuevo ahora que se estrena la película. Un retrato de un padre desde la admiración de su hijo.

TECNOLOGÍA

-Sus compañeros tecnológicos preferidos

Más que herramientas concretas yo hablaría de interconexión de herramientas y de la accesibilidad multidispositivo. Creo que el Office 365 es un buen punto de partida, pero hay que estar continuamente alerta de la evolución de muchas otras aplicaciones de gestión, productividad y comunicación que cambian y evolucionan rápidamente.

-Y el que odia o no le gusta.

No me gusta que las soluciones no estén interconectadas. Nos hace multiplicar el trabajo en un momento en el que la agilidad y la disposición actualizada de los datos es fundamental para la toma de decisiones.

ESPACIOS

-Un lugar ideal para un encuentro de trabajo

Depende del tipo de encuentro. A veces es bueno que las cosas pasen en espacios profesionales y otras en espacios más distendidos. Lo mismo que a veces son muy útiles las herramientas digitales y otras son necesarias las relaciones presenciales. Lo bueno es saber elegir el mejor espacio en cada momento. Prefiero espacios tranquilos como Lobbys de Hoteles que más concurridos como bares y restaurantes.

OCIO

-Una serie de TV.

Me fascinó hace muchos años “El ala oeste de la Casa Blanca”. También me decanto por otras clásicas como “Perdidos” o “Los Soprano” y las primeras 4 temporadas de “Juego de Tronos”. Últimamente me cuesta encontrar series tan completas.

-Y su lugar ideal para desconectar (un lugar, un hotel, una ciudad, etc) por qué es su preferido

Me gusta la playa y el mar… puede ser en medio del Mediterráneo o en una cala perdida. Me gusta la sensación de paz que transmite en cualquier época del año. Me encanta la playa de Hendaya y la de la Barrosa.

-El hobby que le hace desconectar…

Probablemente el golf, ¡soy tan mala que me requiere muchísima concentración y desconecto de todo!