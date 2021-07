Verónica Madrid, directora general de Geiser Pharma: De becaria a CEO en nueve años

Verónica Madrid Angulo (Burgos, 25 de diciembre de 1985) tuvo claro desde muy joven (con 15 años) que se dedicaría a la ciencia. Hace ya 18 años que se trasladó a Pamplona para estudiar Biología y Bioquímica. Lo que no sabía entonces era que terminaría fijando su residencia en la capital navarra. Compaginó sus estudios con diferentes experiencias profesionales y estuvo involucrada en actividades de tiempo libre como catequista y monitora en JMV. “En aquel momento solo necesitaba dinero pero ahora creo que son importantes las habilidades y experiencia que te da el trabajo, aunque no tenga nada que ver con tu formación. De todas las experiencia se aprende y te ayudan a forjarte como persona”. Cuando terminó la carrera, estuvo dos años investigando acerca de una vacuna para la leishmaniasis, una enfermedad parasitaria diseminada por la picadura de un mosquito infectado que afecta sobre todo a población infantil en algunos países de LATAM (aquellos cuya lengua oficial es el español o el portugués). Un trabajo que llevó a cabo en el departamento de desarrollo galénico de la Facultad de Farmacia gracias a una beca tecnólogos del Gobierno de Navarra. Después le tocó elegir entre realizar una tesis doctoral y continuar su vida profesional en el campo de la investigación o dar el salto a la empresa. Se decantó por la segunda opción. “Sentía la necesidad de ver resultados de mi trabajo en más corto plazo”. Fue así como comenzó en el año 2010 su andadura profesional en Geiser Pharma. “Por aquel entonces mi novio de Burgos, actual marido, ya decidió venirse a vivir a Pamplona porque veía claro que yo no tenía mucha pinta de volver a casa”.

beca PIE de la Comenzó como Project Manager con unade la Universidad de Navarra . Fue liderando diferentes proyectos durante cinco años y posteriormente asumió la responsabilidad del equipo de I+D. “Dos años después integramos todo el área técnica bajo dirección de operaciones técnicas”. De ahí pasó hace ya dos años, en 2019, a la dirección general. “He realizado prácticamente toda mi carrera profesional en Geiser Pharma y soy un ejemplo de que se puede pasar de becaria a CEO, ¡en varios pasos claro!”, matiza. Recientemente ha finalizado un EMBA en ESIC.

Verónica, madre de una niña de tres años, se muestra satisfecha de los logros conseguidos, “fruto de mucho esfuerzo, apoyo de mi familia y amigos y confianza de los socios de Geiser”.

Constituida en 2008 y con sede en Mutilva , Geiser es la empresa bandera del grupo Qube Pharma Group que agrupa a otras como Lozys Pharmaceuticals, Proteus y Sejmet. Nació de la mano de dos socios fundadores y aunque en un principio se limitó a desarrollar medicamentos para terceros ha terminado generando sus propias ideas y creciendo e incorporando personal. "Ahora mismo somos 32 personas, un equipo joven, comprometido y con muchas ganas de crecer y de hacer crecer a la compañía". Han generado un nuevo área de mejora continua e innovación en la empresa y han fichado a varias personas para el área técnica. Con presencia en 45 países, la compañía tiene en marcha un ambicioso plan de expansión que les ha llevado a realizar prospección comercial en México, Colombia y Chile donde ya han firmado algún contrato de licencia y suministro. Los próximos territorios a explorar dentro del plan son Rusia y algún país de Asia Pacífico.

CON LA PANDEMIA

- Un aprendizaje tras un año de pandemia

La fragilidad del ser humano desde cualquier ángulo que se mire, la igualdad entre personas, al fin y al cabo, da igual quien seas, lo que tengas, tus planes… Ante situaciones de incertidumbre como las vividas por la pandemia, todos somos iguales, personas.

LAS DECISIONES

-La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional.

Sin duda, la decisión de prescindir de una persona del equipo, a pesar de saber que es lo mejor para el equipo en ese momento, pero siempre hay un momento de duda, de reflexión acerca de si es la decisión correcta.

-Un error del que es consciente ahora.

No dedicar el suficiente tiempo a la familia, a los amigos, a mí misma, en definitiva, a mi vida personal.

- Un descubrimiento.

La libertad que te da no tener miedo. Estar convencida de que estás donde debes estar y haces lo que debes hacer.

- Una meta por cumplir

¿Una? Elegir una es muy complicado… Al final creo que todas mis metas se resumen en cambiar a mejor lo que me rodea, influir positivamente en la vida de las personas que tengo cerca bien sea a nivel personal o a nivel laboral.

- ¿En qué se fija en una entrevista de trabajo?

En la autenticidad de las personas, en la naturalidad, en los intangibles, en definitiva, si me los creo o no.

IDEAS Y CONSEJOS

-Una idea, un consejo, una frase que le haya hecho reflexionar como profesional.

Hace un tiempo una persona muy sabia, ante momentos de frustración, me dijo: “el mar en calma no hace buenos navegantes”. Creo que no hace falta explicarlo, es toda una lección en sí misma.

- El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo.

Vive con pasión, entrégate al 200% en cada cosa que hagas, muchas veces el 100 no vale. Y todo esto no lo hagas por el reconocimiento sino por la satisfacción de ser diferente, de no ser mediocre, de romper esquemas, de cambiar las cosas.

LECTURAS

- Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.

'Dirigir con sensibilidad', de José Luis y Nerea Urcola. Muy directo, sincero, real.

- Otro que le haga relajarse.

Acabo de leerme “Como criar hijos tiranos” de Mark Beyebach y Margarita Herrero de Vega. Habla en clave de humor sobre todos los errores que cometemos los padres con nuestros retoños, muy divertido. De cara a este verano seguramente me lea algún libro de Mónica Carrillo.

TECNOLOGÍA

- Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina.

En mi día a día laboral uso Google calendar, one note y trello, principalmente. En mi vida personal doodle para quedadas de cuadrilla o wunderlist para listas interminables de planes, compras…

- Y el que odia o no le gusta.

Odiar, odiar, tampoco, pero reconozco que SAP no es muy amigable.

ESPACIOS

- Un lugar ideal para un encuentro de trabajo.

El hotel Pamplona Catedral. Por el ambiente, la situación... sobre todo para visitas de fuera de Pamplona.

OCIO

- Una serie de TV

Ahora mismo estoy viendo Lupin en Netflix, aunque reconozco que no soy mucho de tele.

- Y su lugar ideal para desconectar.

Me da igual el lugar, con buena compañía y una cerveza podría ir a cualquier lado, aunque si podemos elegir…preferiblemente con agua, piscina o playa y siempre con verde.

- El hobby que le hace desconectar

Desde hace un par de meses estoy con el pádel. De momento, divertido. Es un juego rápido y enseguida le coges el truquillo.