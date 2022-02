Ainoa Irurre Pérez, vicepresidenta de Adquisición de Talento y Movilidad de Schneider Electric: El fichaje ideal para la empresa, la cantante Madonna

Flexibilidad, igualdad, teletrabajo… son palabras habituales en su conversación. Forman parte de sus principales preocupaciones profesionales. Ainoa Irurre Pérez (Pamplona, 1975), vicepresidenta de Adquisición de Talento y Movilidad de Schneider Electric, madre de un niño de ocho años y residente en Barcelona, ha centrado su actividad laboral en los recursos humanos y en buscar talento para la empresa de la que es directiva. Dice que es complicado atraer el que se necesita para el futuro y destaca como uno de los principales retos de la compañía combinar el talento senior con el de la nuevas generaciones. Estudió Derecho en la Universidad de Navarra y cuenta con un MBA por la Universidad Pontificia de Comillas y con un máster en dirección de recursos humanos de Esade. A los 22 años comenzó a trabajar en la empresa familiar Mepamsay con 31 pasó a dirigir los recursos humanos de Schneider Electric para la zona norte, inlcuida la planta de Puente la Reina. En 2015 es nombrada vicepresidenta de recursos humanos de la compañía para España y Portugal, hasta que hace tres años accede al actual cargo. Si piensa en su mundo ideal dibuja uno en el que hubiera las mismas oportunidades para hombres y mujeres . Y, puestos a elegir, si estuviera en su mano, ficharía a Madonna porque, dice, siempre ha luchado por lo que cree y por ser un ejemplo de talento diverso.

Con la pandemia

¿Qué ha cambiado en su empresa u organización?

La aceleración de la digitalización ha sido una realidad en todas las empresas. Aunque nuestro equipo ya contaba con un modelo híbrido de teletrabajo y muchas capacidades digitales, estas se han tenido que intensificar en diferentes áreas. Pero quiero destacar el enorme compromiso que han demostrado nuestras personas, que han facilitado al máximo este proceso.

La tarea pendiente sigue siendo…

Cómo combinar el talento senior con las nuevas generaciones. Se trata de un importante reto actualmente para todas las compañías.

Hemos perdido una oportunidad para…

Durante la pandemia nos hemos adaptado y hemos salido adelante. Pero no hemos podido avanzar en las conexiones sociales, en el vínculo que permite la presencialidad.

¿Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad, digital ...) le preocupa más?

La transformación digital es la más urgente, pero lo que más me preocupa (o me ocupa, más bien) es atraer el talento que necesitamos para el futuro. No me cabe duda de que, con el mejor talento, podremos abordar con éxito los otros retos.

¿Cómo están trabajando para el cambio desde su organización? Iniciativas que tienen previsto poner en marcha

Las personas son, más que nunca, el centro de toda nuestra estrategia. Queremos ser la empresa más glocal (global& local) y seguir fomentando la inclusión y el aprendizaje como cultura corporativa. Además, seguimos implementando nuevas medidas de flexibilidad para nuestro equipo.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad de la empresa navarra.

La empresa navarra siempre se ha caracterizado por ser innovadora, valiente, resiliente y exploradora de nuevos mercados. Como puntos a trabajar, señalaría el reto del talento y que este sea realmente diverso.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

Destacaría su evolución positiva en cuanto a inclusión de género e igualdad de oportunidad. Aunque sigue siendo un sector muy masculinizado, se ha tomado mucha consciencia de este punto y muchas empresas ya estamos trabajando desde la base para que el futuro próximo sea igualitario.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos debería asumir?

La empresa, en general, tiene tres grandes retos actuales: la digitalización, la sostenibilidad y el talento. Especialmente la atracción de talento joven, que tiene otras formas de relacionarse de la empresa. Una de ellas es la necesidad de trabajar en empresas con propósito, así que en primer lugar es necesario trabajar desde dentro, para adaptar y transformar la cultura corporativa.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Me gustaría vivir en un mundo en el que hombres y mujeres tuvieran las mismas oportunidades.

En primera persona

¿Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)?

Es muy simple, en realidad: la pandemia me ha hecho apreciar lo afortunada que soy y valorar muchas cosas que, normalmente, damos por sentadas.

La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué.

En general, me siento muy orgullosa de haber seguido siempre mi instinto, tanto a nivel profesional como personal.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Me he sentido insegura cada vez que se me ha planteado un cambio de dirección profesional. También he experimentado la soledad del directivo ante decisiones complicadas y delicadas. Pero de todas estas vivencias he sacado importantes lecciones personales.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Sin duda, mi madre y mi padre. Nunca les he visto quejarse ni perder la sonrisa, incluso en los momentos más difíciles de su vida, y siempre me han animado a ser independiente y valiente.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el que usted daría ahora a los jóvenes

Que disfrutan y que aprendan de todo lo que viven. Nada es definitivo en la vida y hay mucho tiempo para cambiar de rumbo si lo deseas.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Madonna, porque siempre ha luchado por lo que cree, por su activismo y por ser un ejemplo de talento diverso.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó a trabajar? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Creo firmemente en el binomio “tech + human”: La tecnología es extremadamente útil en mi trabajo, pero las personas siguen siendo lo más importante.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿Cuál eliminaría si pudiera?

Son vitales en mi día a día. Desde poder conectarme en cualquier lugar para hablar con las personas que quiero, con mis equipos, hasta poder encontrar profesionales a través de ellas por ejemplo a través de Inteligencia Artificial. No soy nativa digital como pueden ser las generaciones más jóvenes, con lo cual cada día me esfuerzo por aprender de ellas. Considero absolutamente clave la cultura del aprendizaje, la curiosidad, el no esperar que te digan qué tienes que hacer y ser tú mismo el que tenga que tratar de aprender.

¿Qué opina sobre las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, ¿cuál es su preferida?

Creo que son muy útiles si se usan bien, pero no me gusta exponer mi vida personal. Por esto mi red social favorita es Linkedin, que uso profesionalmente.

Ocio

¿Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué?

Pasé buena parte de mi infancia y juventud en el Valle del Roncal, por mis abuelos, rodeada de naturaleza y con mucha libertad, y sigue siendo uno de mis lugares favoritos.

Un viaje soñado que todavía tiene pendiente o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver

Tierra de fuego, en Argentina, y Japón.

Su comida preferida

Igual suena hasta mal, pero podría vivir solo de chocolate, vino y queso

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una conversación?

Kamala Harris