Javier Santafé, el director de orquesta de los vinos Navarra. Su consejo: "Sigue tu propia intuición"

Javier Santafé llegó a principios de 2020 a la gerencia del Valtierra, en aquella primera entrevista, casi en vísperas del confinamiento de marzo, este licenciado en Farmacia por la Universidad de Navarra no quiso dar ni su segundo apellido ni su edad. Santafé contó que se acercó al mundo del vino a través de un Máster de Viticultura, Enología y Gestión de la Empresa Vitivinícola de la Universidad de Valencia. Completó sus estudios con el reconocido Master of Science in Wine Management de la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV) y la Universidad de París Nanterre. Santafé, casado y padre de dos hijos, lleva casi 27 años en el sector vitivinícola. Su trayectoria profesional se inició en la bodega Viñas del Vero en Barbastro (Huesca) como director comercial y de marketing durante 17 años. Tras su paso por el Grupo Faustino en Oyón (Álava), desarrolló su trabajo en el Grupo Paternina en Haro (La Rioja) para después continuar esta labor en el Grupo Roqueta Origen en Manresa (Barcelona) desde 2014 hasta enero de 2020.

CON LA PANDEMIA

Un aprendizaje tras un año de pandemia

La inmensa vulnerabilidad del ser humano (o la insoportable levedad del ser). La pandemia ha hecho florecer nuestros miedos más primarios: el miedo a la realidad, al fracaso, al futuro ... a la muerte. Pero también hemos aprendido un poco más a convivir con estos miedos, y en mi opinión, esto es lo más positivo que vamos a sacar de esta pandemia.

LAS DECISIONES

La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional. La que más le ha costado tomar.

La decisión más difícil y arriesgada la tomé hace ya muchos años, cuando decidí dejar el mundo de la farmacia para dedicarme al mundo del vino. A estas alturas de mi vida ya no se si fue un acierto, un error o una mezcla de los dos.

Un error del que es consciente ahora.

De los errores, se aprende de ellos y luego se olvidan. Así que no me acuerdo de ninguno.

Un descubrimiento.

Navarra, en este caso un redescubrimiento. Después de mucho tiempo viviendo y trabajando fuera de la Comunidad Foral, la vuelta a Navarra el año pasado me ha mostrado una Navarra muy diferente a la que dejé hace 25 años. Para lo bueno y para lo malo.

Una meta por cumplir.

Aportar mi granito de arena para que la D.O. Navarra sea una de las más prestigiosas zonas vitivinícolas del mundo.

¿En qué se fija en una entrevista de trabajo?

Depende el lado de la mesa en el que estoy. Si soy el entrevistador, mi objetivo consiste es detectar la profesionalidad, sinceridad y honestidad del entrevistado. Si soy el entrevistado, mi objetivo consiste en detectar la profesionalidad, sinceridad y honestidad del entrevistador.

IDEAS Y CONSEJOS

Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional. Explique el por qué.

“Your body travels the world, but your head stays at home” (Tu cuerpo viaja por el mundo, pero tu cabeza se queda en casa). Esta frase me la repetía un cliente californiano cuando iba a visitarlo a San Francisco en mis inicios en el sector del vino. Y me dolía. Así que tuve que aprender a llevar mi cabeza conmigo cuando salía de viaje por el mundo.

El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo. Explíquelo.

“Sigue tu propia intuición”. El mundo profesional está lleno de distracciones y ‘distractores’, de los que a veces es muy complicado zafarse. Solo haciendo caso a tu intuición evitarás salirte de tu camino y perderte en el laberinto de los otros.

LECTURAS

Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.

'Steve Jobs', de Walter Isaacson.

Otro que le haga relajarse (uno que le guste, el que este leyendo ahora).

Ahora estoy leyendo 'No digas nada' de Patrick Radden Keefe, magnífico libro sobre el conflicto de Irlanda del Norte.

TECNOLOGÍA

Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina. Por qué. (app, trello, ofimática, etc..)

PC, smartphone, Outlook, RRSS, ... pero sobre todo Zoom, Meet, Teams, ... La pandemia ha traído una nueva forma de relacionarnos profesionalmente través de estas plataformas online (incluso hacemos catas online), y nos ha llevado a potenciar nuestras habilidades comunicativas en RRSS. El resultado es que cada vez pasamos más tiempo con la tecnología. Y esto no creo que sea bueno.

Y el que odia o no le gusta.

A nivel personal no me gusta casi ninguno, y los utilizo muy poco.

ESPACIOS

Un lugar ideal para un encuentro de trabajo (un restaurante, un bar, un hotel). Por qué.

La terraza del Hotel Standard en Nueva York. Es un lugar muy inspirador para una reunión de trabajo, con espectaculares vistas sobre el Lower Manhattan.

OCIO

Una serie de TV

Ninguna, no veo series de TV.

Y su lugar ideal para desconectar (un lugar, un hotel, una ciudad, etc) por qué es su preferido.

La desconexión es un estado mental, no un lugar físico. Así que mi casa y mi familia son lo mejor para desconectar.

El hobby que le hace desconectar.

La música. Mientras escribo estoy escuchando 'Triadic Memories', de Morton Feldman.