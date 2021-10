José Miguel Zalba, el consultor de Google que regresó a Navarra para emprender

José Miguel Zalba Arana, de 36 años, se licenció en ADE y Derecho por la UPNA en 2009 y cursó el máster en gestión de proyectos en la Universidad de California (UCLA) mientras trabajaba en la oficina de turismo del consulado de España en Los Ángeles Durante tres años estuvo en Google en Irlanda asesorando a grandes marcas en sus estrategias digitales. Un trabajo que le valió diferentes reconocimientos por parte de la compañía como el de mejor consultor estratégico en Europa, Oriente Medio y África y que dejó con 28 años para regresar a su tierra y emprender. Ya tenía experiencia. Su primera compañía, especializada en el catering-comida a domicilio, la montó con tan sólo 22 años y de la mano de dos buenos amigos cuando todavía estaba en la universidad. Con los años terminó soñando con poder hacer desde Pamplona lo que hacía en Irlanda. Tener su propio Google navarro. En 2014 puso en marcha Rypples, dedicada a la comunicación, el marketing digital y la producción de cine publicitario. Produce anualmente más de 300 vídeos que son vistos por más de 100 millones de personas al año en 16 países europeos. Entre sus clientes están Lidl España, Florette, Kaiku, Forum Sport, Iberia, Scalextric, Educa-Borras y Chicos. El proyecto adquirirá una nueva dimensión de la mano de La Harinera Studios que además de un nuevo emplazamiento abordará el mercado global con el objetivo de convertir a Rypples en una referencia líder a nivel europeo en comunicación digital en el sector de la alimentación. Anuncia que la nueva sede se estrenará en abril.

Con la pandemia

Qué ha cambiado en su empresa u organización

La pandemia ha sido un punto de inflexión en muchos sentidos que con la perspectiva de los años comprenderemos con claridad. En nuestro ámbito de la comunicación digital, ha contribuido a acelerar aún más la conexión entre las personas y ha disparado el consumo digital de contenidos. Y, sobre todo, la digitalización de procesos ha ayudado a que la ubicación geográfica de una empresa o profesional tenga una menor importancia y, que fuera de las grandes ciudades, puedan surgir proyectos de gran talento.

La tarea pendiente sigue siendo…

Cómo trasladar con éxito procesos de creatividad en grupo a un entorno de colaboración digital.

Hemos perdido una oportunidad para…

No creo que hayamos perdido oportunidades. Prefiero ver todas aquellas que se nos han abierto; mayor facilidad para trabajar desde Navarra al mundo, mayor facilidad para atraer talento a Navarra o sumar al proyecto profesionales de cualquier parte del mundo, etc.

Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más

Creo que estamos y vamos a vivir unos próximos años de mucha velocidad hacia la digitalización de procesos, la sostenibilidad y el desarrollo de competencias digitales. En sí, creo que la dirección es muy buena. ¿Quién no quiere vivir en un mundo más sostenible y equilibrado? Lo que sí que me preocupa es que consigamos que estas transformaciones lleguen a todas las personas y que la velocidad a la que suceden no genere una brecha en la sociedad.

Cómo están trabajando para el cambio desde su organización. Iniciativas que tienen previsto poner en marcha.

Dentro de Rypples estamos trabajando en varios frentes. Por un lado, en abril 2022 estrenaremos La Harinera Studios, nuestros estudios de creatividad digital desde donde queremos seguir ayudando a que crezcan tanto nuestros clientes como nuestro equipo.

Y por otro lado, estamos trabajando en diferentes desarrollos y acciones que nos ayuden a generar mayor valor en las personas de nuestro equipo, que va a ser el centro de nuestra propuesta de valor a futuro.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad.

Creo que ambas tienen que ver con nuestro carácter. Nuestra principal fortaleza es que sabemos producir productos y servicios de gran calidad y valor, capaces de competir en cualquier parte. Pero al mismo tiempo, esa misma fortaleza que hacia dentro nos hace buenos, hace que nos cueste mucho vender y comunicar ese valor hacia afuera.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

Sin parar y a toda velocidad, tanto en plataformas como en posibilidades de conexión con el consumidor. Lo único que permanece invariable es que la creatividad es la herramienta clave.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

Afronta el gran reto, y a la vez el gran riesgo, de seguir el ritmo de las transformaciones sociales que están sucediendo.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

El “complejo” que a veces siento que existe en Navarra de creernos menos por no estar en las grandes capitales. En muchos aspectos somos una región líder y tenemos que saber ponerlo en valor.

En primera persona

Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)

Me ha permitido parar un poco, bajar el ritmo de viajes, conectar conmigo mismo un poco más y, sobre todo, darme mucha cuenta que a veces nos empeñamos en viajar lejos o ambicionar grande cuando la felicidad o el bienestar está en saber disfrutar mucho más de todo aquello que tenemos cerca.

La decisión de la que se siente más orgullosa y por qué.

La decisión de dejar el trabajo y la comodidad que tenía en Google por perseguir mi sueño de emprender. Y, sobre todo, de no haber dudado de que se podía desarrollar un proyecto digital global como Rypples desde Navarra, pese a que muchas personas me aconsejaron que no era la ubicación correcta.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Fracaso o decepción son palabras en las que no creo. Considero que es mejor aceptar que las cosas no salen siempre bien o que es imposible acertar siempre, y enfocarse rápidamente en el aprendizaje y en la mejora que se puede obtener de las situaciones que no han ido bien. La vida es caer y pelear por levantarse.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Sí, y no hay que irse a Silicon Valley para encontrarlos. En Navarra tenemos grandes referentes como Esteban Morrás, Juan Miguel Floristán, Benito Jiménez y tantos otros. Personas que han demostrado que desde Navarra se pueden construir proyectos empresariales referentes a nivel mundial, contribuyendo al mismo tiempo a generar valor, talento y riqueza en nuestra comunidad.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el usted daría ahora a los más jóvenes.

Que se permitan atreverse a perseguir sus sueños, sean los que sean. Y que si combinan el suficiente sacrificio, esfuerzo y desarrollan su talento, seguro que tienen posibilidades de alcanzarlos.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

A las personas con actitud de superación, visión global, ambición de ser cada día mejor y mentalidad de equipo las queremos siempre. Valoramos mucho más las actitudes que las aptitudes.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Desde niño siempre he sentido mucho interés por la tecnología y las posibilidades que esta ofrece. Desde el inicio de Rypples nos ha diferenciado mucho frente a nuestros competidores el apostar por tecnología punta en todos nuestros procesos productivos. A la hora de utilizarla en nuestros proyectos audiovisuales he contado con el apoyo y la experiencia de Javier y Maria Cabanas, las personas que me han ayudado a crecer el proyecto desde el comienzo.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

En Rypples las nuevas tecnologías están presentes en todo momento, tanto a la hora de producir nuestros proyectos audiovisuales como a la hora de ayudar a nuestros clientes a conectar con sus consumidores. En este sentido, en La Harinera Studios vamos a seguir apostando por ellas, incorporando en nuestros procesos productivos varias unidades de robótica 4.0.

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

Dedicándome a la comunicación digital, soy muy consciente del gran valor de las redes sociales a la hora de conectar la información y las personas.

A nivel personal, mi preferida es YouTube. Es la más visual y en la que puedes entretenerte, informarte o inspirarte sobre cualquier tema que quieras. Y la única que te ordena el contenido en función de su valor al usuario.

Ocio

Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué.

Sin ninguna duda me quedo con una buena ruta por Irati, Baztán o el entorno de Arantza. Me recarga las pilas.

Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver

Viajar es una de mis pasiones y a lo largo de mi vida he tenido la suerte de poder descubrir diferentes países y culturas. Me encantaría poder cumplir el sueño de perderme varias semanas en la Polinesia Francesa, y, sin duda, recomendaría a todo el mundo Costa Rica. Que maravilla.

Una comida que le apasione

Me pones entre la espada y la pared. Comer me encanta, pero si solo pudiese elegir una, me quedaría con la comida japonesa. Es la mejor manera de celebrar que es viernes.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

Jajaja, esta es una de las preguntas que hacemos en las entrevistas en Rypples. Creo que diría una cena y unas copas con Rafa Nadal, una persona que admiro por sus valores, talento y capacidad de esfuerzo. Combinados le han llevado a logros increíbles. Desde luego, sería un “puntazo”!