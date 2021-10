Antonio Rodríguez, director de CITI Navarra: un ingeniero apasionado de la buena cocina

Antonio Rodríguez Fernández es graduado en Ingeniería eléctrica por la Universidad Alfonso X El Sabio, Ingeniero Técnico Industrial por la UPNA y técnico en Formación Profesional por IES Virgen del Camino, con máster en dirección financiera por Colegio de Graduados en Ingeniería Ramas Industriales e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra (CITI Navarra) entidad que agrupa a más de 2.400 profesionales, y es además gerente de ANAIT, la Asociación Navarra de Empresas de Ingeniería, Oficinas Técnicas y Servicios Tecnológicos que cuenta, desde su puesta en marcha hace dos años, con más de 155 entidades socias. Anteriormente trabajó en el sector industrial en varias empresas de automatización industrial. Es un firme defensor de que en toda relación profesional todas las partes tengan su beneficio. Asegura que nunca ha pensado en abandonar sino en seguir adelante con lo aprendido. “Lo más difícil no es llegar, sino marcharse. Un buen ejemplo es es graduado en Ingeniería eléctrica por la Universidad Alfonso X El Sabio, Ingeniero Técnico Industrial por lay técnico en Formación Profesional por IES Virgen del Camino, con máster en dirección financiera por ESIC . Desde el año 2005 dirige elentidad que agrupa a más de 2.400 profesionales, y es además gerente de, laque cuenta, desde su puesta en marcha hace dos años, con más de 155 entidades socias. Anteriormente trabajó en el sector industrial en varias empresas de automatización industrial. Es un firme defensor de que en toda relación profesional todas las partes tengan su beneficio. Asegura que nunca ha pensado en abandonar sino en seguir adelante con lo aprendido. “Lo más difícil no es llegar, sino marcharse. Un buen ejemplo es Pau Gasol ”, razona.

CON LA PANDEMIA

- ¿Qué ha cambiado en su empresa u organización?

- Ha aumentado la flexibilidad laboral y todo el equipo ha adquirido de forma exprés capacidades para teletrabajar (en remoto, presencial o de manera híbrida) con éxito. Nos hemos adaptado al nuevo escenario digital realizando una apuesta muy importante por las nuevas tecnologías.

- La tarea pendiente sigue siendo…

- La colaboración real, no solo entre empresas sino sobre todo la público-privada y entre instituciones. Navarra es una comunidad pequeña y colaborar es una obligación para poder ser competitivos.

- Hemos perdido una oportunidad para…

- Nada. Yo siempre he creído que las crisis son grandes oportunidades y ésta también. Nos ha obligado a adaptarnos a una nueva realidad con muchas posibilidades que han venido para quedarse. En nuestro caso seguiremos trabajando para no dejar a nadie atrás. Además, esta crisis, a diferencia de otras, nos va a aportar importantes fondos europeos, y ésta es la parte más positiva. Medios para ejecutar esas oportunidades, que debemos ser capaces de aprovechar.

- ¿Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más?

- Sin duda la ecológica. Es el gran reto, el cambio climático y medioambiental. Tenemos que ser sostenibles en todos los ámbitos de nuestra vida.

- ¿Cómo están trabajando para el cambio desde su organización? ¿Iniciativas que tienen previsto poner en marcha?

- Son varias. Apoyo a la digitalización, innovación en la formación y generación de espacios físicos y virtuales para la promover las sinergias entre las empresas navarras, con especial atención a las pymes, micropymes y autónomos. Somos un colectivo técnico y muy transversal, vamos a ser catalizadores del cambio en todo lo que requiera la sociedad.

LA EMPRESA NAVARRA

- ¿Principal fortaleza y principal debilidad?

- La principal fortaleza es el gran peso del sector industrial y el gran talento de los profesionales que hay en Navarra que debemos cuidar y mantener.

La debilidad es el pequeño tamaño de las empresas y el miedo que sigue habiendo en muchas ocasiones a colaborar.

- ¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

- Antes de 2007, cuando estalló la anterior crisis, las empresas eran más grandes, ahora son más pequeñas y están más especializadas. Hoy los equipos son más multidisciplinares gracias a los cambios normativos y tecnológicos…Nuestros técnicos alternan la polivalencia con la especialización.

- ¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

- El cambio en la forma de trabajar en las organizaciones con herramientas para poder desempeñar las funciones desde cualquier lado, confiando de forma absoluta en el equipo. El nuevo escenario es para la Competencia, la Confianza y el Compromiso.

A nivel general el reto es la apertura de mercados a nivel telemático. Todo está mucho más cerca que antes. Pensar en otros mercados, con el consiguiente reto también de los idiomas.

El riesgo es el de siempre, dar el paso. Si abrimos nuestra mentalidad a nuevos mercados y productos hay más riesgos que hay que medir y controlar.

Otro de nuestros retos es posibilitar la capacidad de adaptación permanente de nuestros profesionales. Hacerles ver que el cambio es parte del recorrido.

- ¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

- Apuesta decidida por el I+D y conseguir que el sistema sea estable y no dependa tanto de cambios políticos cada 4 años, porque eso da estabilidad a nuestras empresas.

También, buscaría sinergias para que nadie se quede atrás en los modelos de trabajo y relación hacia los que nos dirigimos.

EN PRIMERA PERSONA

- ¿Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia, en lo personal y en su forma de trabajar?

- Como a la mayoría nos ha servido para valorar aún más lo que tenemos y nuestra forma de vida: La familia, amistad, buen ambiente laboral. Estar encerrados nos ha recordado además la importancia de cuidar el medioambiente para poder disfrutar de él. La gran pérdida de esta crisis es la humana, las vidas que se han perdido y el tiempo que hemos tenido que dejar de disfrutar de nuestras familias y amigos.

Me ha hecho ser más consciente de la suerte que tenemos y de que en cualquier momento nos puede cambiar la vida. Así que hay que relativizar los problemas porque lo más importante es tener salud.

- ¿La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué?

- De mi familia

- El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

- Yo siempre he pecado de ser muy positivo en todo, de sacar la parte buena de cualquier problema. Pero en el camino siempre se sufren decepciones. (Para mí es importante que en toda relación profesional todas las partes tengan su beneficio, pero todavía nos encontramos gente que no entiende esta filosofía). Hay que seguir confiando. Nunca he pensado en abandonar, sino en seguir adelante con lo aprendido.

- ¿Tuvo (o tiene) algún referente?

- Mi padre, que fue un gran emprendedor, y mi madre, que me ha inculcado importantes valores personales.

- ?El consejo que más le ayudó en su carrera y el usted daría ahora a los más jóvenes?

- Saber cuándo hay que irse, tanto de un puesto como de un proyecto en concreto. Lo más difícil no es llegar, sino marcharse. Un buen ejemplo de ello es Pau Gasol.

- ¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

- Si de algo puedo estar orgulloso es del equipo que tenemos en la actualidad. Durante muchos años se ha trabajado para que todos seamos lo más autónomos posible y capaces de responsabilizarnos de nuestro trabajo. El confinamiento nos demostró que esto era real y se había logrado.

TECNOLOGÍA

- ¿Cuál era la más habitual cuando empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

- He de reconocer que soy una persona abierta a cualquier cambio, tanto organizativo como tecnológico. Las herramientas tecnológicas no son los objetivos, sino los medios, y siempre he sido consciente de ello.

- ¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

- Es una de las herramientas más importantes de la que disponemos para poder lograr nuestros objetivos.

El papel de un gestor tiene que ser evaluar las necesidades de la organización, las capacidades del equipo y a partir de ahí decidir qué herramientas son las más óptimas para el desarrollo del trabajo. Cuando algo se resiste es porque no se ha explicado bien, no se ven sus resultados o falta formación.

El objetivo es que todo el equipo las sepa utilizar y valorar y también que el cliente la sepa manejar. Los avances nunca hay que eliminarlos ni obviarlos.

- ¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, ¿cuál es su preferida?

- A día de hoy se han convertido en imprescindibles para difundir la actividad de las empresas y para comunicarnos y relacionarnos con el otro.

Sin embargo, a nivel personal en ocasiones se nos está yendo de las manos. Eliminaría las redes que no obliguen a la identificación de los usuarios. En mi caso las uso sólo de forma profesional y únicamente utilizo Linkedin.

OCIO

- ¿Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué?

Con el norte de Navarra porque me encanta el monte y la naturaleza.

- ¿Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver?

- Japón. Estuve hace dos años por motivos profesionales y quiero volver en cuanto pueda porque es un país por descubrir.

- Una comida que le apasione.

- Soy un apasionado de la buena cocina y por eso me gusta probar todo tipo de comida, pero reconozco que cada vez me gusta más lo sencillo y con producto navarro si puede ser.

- ¿Con quién -persona de la vida pública- le gustaría compartir una velada?

- Nadal o Gasol son dos referentes a nivel profesional y personal y me encantaría poder compartir una buena cena con cualquiera de ellos.