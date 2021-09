Ainhoa Zabala Versteeg, la directora general que ‘encesta’ en Ardoi

Ainhoa Zabala Versteeg, que en octubre cumplirá 44 años, se incorporó en el año 2000 a la empresa familiar, José María Zabala, en 1986. La compañía que desde 2018 dirige junto a su hermano Erik contaba entonces con una veintena de empleados. Hoy está integrada por un equipo de más de 350 personas y cuenta con trece sedes internacionales tras más de 35 años impulsando la innovación como el factor clave de la competitividad de empresas y organizaciones. , que en octubre cumplirá 44 años, se incorporó en el año 2000 a la empresa familiar, Zabala Innovation , fundada por su padre,, en 1986. La compañía que desde 2018 dirige junto a su hermanocontaba entonces con una veintena de empleados. Hoy está integrada por un equipo de más de 350 personas y cuenta con trece sedes internacionales tras más de 35 años impulsando la innovación como el factor clave de la competitividad de empresas y organizaciones.

Casada con Eduardo Senar Senar con el que tiene tres hijos: Uxue (15), Alain (13) e Izei (10), Ainhoa se declara “apasionada” de la comida japonesa y del baloncesto. Juega de pívot en Ardoi en un equipo de veteranas creado para fomentar el deporte femenino en equipo de mayores de 35.

Asegura que sus padres la educaron en igualdad y dejando que se equivoque y anima a las mujeres a no perder la ambición pese a las cargas familiares que puedan tener: “Tenemos que ser humildes, valientes y orgullosas”.

Esta semana ha sido seleccionada “por su trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador” como la ganadora de la Dirección Territorial Ebro de los Premios Mujer Empresaria CaixaBank 2021 , que reconocen el talento y la excelencia profesional de empresarias en España y fomentan las redes de contactos entre empresarias líderes en el mundo.

Tras la fase territorial, un jurado formado por el comité de Diversidad de CaixaBank, compuesto por miembros del comité de dirección y líderes de los proyectos de diversidad, escogerá, de entre las 14 ganadoras territoriales, a la nacional, que será una de las representantes españolas en los IWEC Awards 2021 de la International Women's Entrepreneurial Challenge, la red mundial de mujeres empresarias líderes que cooperan a nivel global y que se entregarán en noviembre.

Con la pandemia

¿Qué ha cambiado en su empresa u organización?

La crisis ha acelerado tendencias que ya estaban presentes en nuestro diagnóstico de lo que nos esperaba esta próxima década: transformación digital, internacionalización e innovación en nuestros servicios son nuestros tres grandes ejes de cambio.

La tarea pendiente sigue siendo…

Automatizar más procesos internos para crecer en dar servicio basado en el factor humano, es nuestro valor añadido

Hemos perdido una oportunidad para…

Estoy optimista, más que perder hemos ganado oportunidades.

¿Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más?

Creo que no deben ser preocupaciones, sino ocupaciones: La Inteligencia Artificial marca ya nuestro camino a paso de gigante, y en el terreno de la sostenibilidad el cambio es también irreversible.

¿Cómo están trabajando para el cambio desde su organización? Iniciativas que tienen previsto poner en marcha.

Hemos definido las bases en nuestra Visión 2030 y una estrategia 2021-2023, con los grandes retos a los que debemos enfrentarnos. Lo más importante es que apoyamos todos los cambios organizativos con el ojo puesto en nuestra cultura y nuestros valores, que son nuestra mayor fortaleza.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad.

Su principal fortaleza durante años ha sido y debe seguir siendo el nivel de industrialización de la empresa navarra. La mayor debilidad probablemente tenga que ver con el tamaño de empresa y su capacidad para hacer I+D.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

Cada vez cobran más importancia los proyectos colaborativos para llegar a ser más competitivos de forma más rápida. A nivel administrativo, es importante que aprovechemos las ventajas que nos trae la digitalización para simplificar los trámites administrativos, agilizarlos, y poner el foco en lo esencial.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

Retos: Ser capaces de captar y optimizar al máximo los fondos provenientes del Next Generation EU para asegurar la estabilidad y el futuro de las empresas navarras en los próximos años. Riesgos a asumir: Tenemos que apostar por proyectos de I+D ambiciosos.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Apostar más decididamente por políticas de fomento de la I+D+i y apostar por una educación pública que dé respuesta a la demanda social y mire al futuro y a las necesidades del tejido empresarial.

En primera persona

¿Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia, en lo personal y en su forma de trabajar?

La verdad es que lo pasé bastante mal en los inicios de la pandemia a la hora gestionar la parte familiar y la empresa. Fue muy estresante. Lo que he aprendido es que somos capaces de adaptarnos rápido al cambio. Ya era importante antes, pero ahora lo es incluso más: es necesario poner a las personar en primer lugar.

La decisión de la que se siente más orgullosa y por qué.

Me siento muy orgullosa haber tenido tres hijos con todo lo que implica, habiendo sido capaz de desarrollar una carrera profesional.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años.

He pasado por momentos difíciles o meteduras de pata pero he aprendido que, apoyándote en las personas, si no te rindes siempre sales a flote.

¿Alguna vez pensó en abandonar?

De momento no, nunca he pensado en abandonar.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Como sabe Zabala Innovation es una empresa familiar y tanto mi padre como mi madre siempre han sido mis principales referentes, pero también aprendo en el día a día, y me ayudan a ser mejor, mis compañeros y compañeras de la empresa ya que tenemos auténticos cracks.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el usted daría ahora a los más jóvenes.

“Cuanto más estudio más suerte tengo”. Este era un cartel que lo he tenido siempre en la pared de mi cuarto al lado de mi mesa de estudio.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Tenemos grandísimos profesiones en la empresa, principalmente apostamos por la promoción interna y sobre todo estamos abiertos a colaborar.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Me acuerdo de mí misma utilizando Hotmail y enviando o recibiendo faxes en la oficina. Internet era impensable. No cuesta adaptarse pero miras atrás y te parece increíble el cambio que hemos dado.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo?

Juegan un papel muy importante. Siempre hemos contado con socios tecnológicos para disponer de medios informáticos avanzados para facilitar la gestión del conocimiento y mejorar la eficiencia.

¿Alguna que se le resista?

En principio no, aunque debería usar más las redes sociales

¿La que eliminaría si pudiera?

No sobra ninguna, todas tienes su función y lo importante es saber usarlas adecuadamente.

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

No soy usuaria activa de las redes. Si que estoy conectada pero no de forma asidua. A nivel personal la que más uso es Instagram.

Ocio

¿Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué?

No podría elegir un lugar en concreto, eso sí, en general prefiero el norte de Navarra ya que me gustan los paisajes verdes.

Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver

A la hora de viajar, me gusta coger el avión e ir a países que hablen otro idioma y con culturas diferentes. Tras la pandemia y un par de años sin salir, me daría igual cualquier sitio fuera de España.

Una comida que le apasione.

La comida japonesa.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

Me gusta divertirme, siendo así, creo que Karlos Arguiñano sería una buena compañía.

-> ESCUCHA A CONTINUACIÓN EL AUDIO EN EL QUE AINHOA ZABALA EXPLICA SU TRAYECTORIA