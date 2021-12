Manu Martínez Rada, fundador y director de la firma My Online Fair: el economista que virtualizó las ferias de vino

Manu Martínez Rada cogía una media anual de 150 vuelos. De 34 años y licenciado en Economía Internacional por la My Online Fair desde la que organiza ferias en torno al vino pero con carácter virtual. Hace dos meses lanzaron una aplicación, OnVinum, que conecta a compradores con bodegas de todo el mundo. Ya cuenta con más de 1.200 vinos en la plataforma disponibles para los compradores y 300 bodegas de 14 países diferentes se han inscrito. “Estamos creciendo a ritmos superiores a un 10% semanal. Cualquier comprador profesional puede acceder a esta plataforma y utilizarla a modo de catálogo”. Antes de que estallara la pandemia de la covid, el navarrocogía una media anual de 150 vuelos. De 34 años y licenciado en Economía Internacional por la Universidad Pública de Navarra , fue durante siete años responsable de exportación de un grupo bodeguero de La Rioja. En septiembre de 2020 sus ganas de emprender y la imposibilidad de viajar generada por la pandemia le llevaron a regresar a su ciudad natal y poner en marcha de la mano del que hoy es su equipo la firmadesde la que organiza ferias en torno al vino pero con carácter virtual. Hace dos meses lanzaron una aplicación,, que conecta a compradores con bodegas de todo el mundo. Ya cuenta con más de 1.200 vinos en la plataforma disponibles para los compradores y 300 bodegas de 14 países diferentes se han inscrito. “Estamos creciendo a ritmos superiores a un 10% semanal. Cualquier comprador profesional puede acceder a esta plataforma y utilizarla a modo de catálogo”.

Cuenta que en esos encuentros profesionales virtuales también hay oportunidad de catar los vinos que se presentan ya que la organización de una feria virtual conlleva la programación del envío previo de muestras de los vinos para que puedan catar los importadores, una cata que, en estos casos, permite ser compartida con todo el equipo comercial, algo que no está al alcance generalmente en las ferias presenciales. Ya han organizado seis con compradores de 49 países diferentes y ha trabajado con cerca de 500 bodegas de 14 países diferentes.

Con la pandemia

Qué ha cambiado en su empresa u organización

My Online Fair nació con la pandemia. De hecho, nos dio la oportunidad de crear una nueva manera de hacer negocios entre bodegas e importadores de cualquier parte del mundo, en un sector muy tradicional. Nos dedicamos a la organización de ferias virtuales internacionales de vino.

La tarea pendiente sigue siendo…

Cambiar la mentalidad de aquellas bodegas que se siguen resistiendo a lo virtual.

Hemos perdido una oportunidad para…

Nosotros hemos aprovechado la oportunidad. No obstante, quizá nos hayamos centrado demasiado en las bodegas españolas y menos en las ubicadas en el exterior. Aunque ya trabajamos con bodegas de 14 países, las bodegas de fuera representan para nosotros menos de un 25% actualmente.

Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más.

A nosotros nos preocupa mucho la conciliación entre la vida profesional y la personal: en exportación se pasa mucho tiempo fuera de casa y creemos tener una solución a esto reduciendo costes y mejorando las ventas.

¿Cómo están trabajando para el cambio desde su organización? Iniciativas que tienen previsto poner en marcha...

Además de desarrollar ferias virtuales con compradores de interés, hemos implementado una herramienta, una web, que conecta a bodegas con compradores profesionales de cualquier parte del mundo. Se llama www.onvinum.com. No sólo reduce los viajes que comentábamos, si no que mejora el intercambio de información entre las partes y da la oportunidad a pequeñas bodegas de acceder a mercados internacionales a un bajo coste.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad

En Navarra hay mucho apoyo entre navarros. Desde el principio, las bodegas de la comunidad fueron las primeras que quisieron trabajar con nosotros. Con www.onvinum.com también están respondiendo genial. Respecto a la debilidad... hay que apoyar más a las startups desde las instituciones.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

Nuestro sector es muy nuevo, cuando empezamos fuimos de los primeros en lanzar este tipo de ferias -ferias virtuales-. Las herramientas han evolucionado mucho en un año y debemos estar muy actualizados en este sentido.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

Consideramos que el reto principal es una transformación digital a gran escala. El riesgo principal que debemos asumir es el de cambiar la mentalidad, sin olvidarnos del pasado, utilizándolo para aprender y aplicándolo al nuevo futuro digital.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Invertiría más en las startups. No necesariamente en subvenciones. Podría ser muy útil una reducción en la fiscalidad, que suele agobiar bastante en las fases iniciales de una actividad.

En primera persona

Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)

A mí la pandemia me cambió la vida. Trabajaba como director internacional en una bodega en Rioja. La pandemia me permitió volver a casa, iniciar un proyecto cerca de mi familia y dar la vuelta a un sector.

La decisión de la que se siente más orgullosa y por qué.

La decisión mas difícil fue dejar un trabajo en el cual estaba cómodo y bien valorado por iniciar un proyecto desde "0". También me siento muy orgulloso del equipo que hemos creado y de todo el trabajo realizado para llegar hasta donde estamos ahora.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Llevamos poco tiempo, pero nunca he pensado en abandonar. Como mucho, en cambiar la estrategia si alguno de los proyectos que estamos desarrollando no funciona.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Mi referente es cualquier persona que salga de su zona de confort para luchar por sus sueños... cuanto más difícil le sea dar ese paso, más lo admiro.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el usted daría ahora a los más jóvenes.

La vida cambia en un segundo. Lucha por lo que quieres ahora.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Cualquiera con ganas de aprender, trabajar y aportar.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

En nuestro caso todo es nuevo y sentimos que somos parte del cambio tecnológico que estamos viviendo. Nuestro negocio se basa en la tecnología. Tanto la parte dedicada a la celebración de ferias de vino online como el área dedicada al desarrollo de la plataforma OnVinum tienen como base procesos de digitalización y virtualización.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

La tecnología es fundamental en nuestro trabajo, sin ella sería imposible hacer lo que hacemos y funcionar. Nuestro producto es tecnología. Sobre tecnologías que se me resistan, yo no soy técnico, por lo que, aunque no puedo decir que haya una concreta que me cueste, sí que hay muchas de las que me gustaría saber mucho mas.

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

Las redes sociales son interesantes, pero hay que saber cuáles de ellas son adecuadas para nuestro perfil de empresa. LinkedIn es la mejor red para nosotros porque es la más profesional y, al fin y al cabo, conectamos a profesionales del sector. La utilizamos mucho.

Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué.

Nada como tomar algo con alguien querido en la Plaza del Castillo o en cualquier bar de San Nicolas.

Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver

Tengo muchas ganas de visitar Egipto y sin duda volvería a Nueva York. Viví ahí un tiempo gracias a una beca del Gobierno de Navarra y sin duda le guardo un cariño especial.

Una comida que le apasione.

Huevos fritos con patatas.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

Si pudiera elegir a varias personas, organizaría una cena en mi casa con los líderes de los diferentes partidos políticos. Les daría vino, hasta que se abrazaran todos.