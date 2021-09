María Sanz de Galdeano, coordinadora de CEIN: Una economista volcada en el apoyo a los emprendedores

La pamplonesa María Sanz de Galdeano Arocena es desde el año 2013 coordinadora del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEIN), una empresa pública referente en emprendimiento e innovación. Tras licenciarse en económicas y empresariales por la Universidad del País Vasco, amplió sus estudios con programas de alta dirección en escuelas de negocio como el Instituto de Empresa, donde desarrolló el programa AMP, y recibió formación continua sobre digitalización con un PDD en economía digital por ESIC y PDD Big Data for Business en la UNIR. Tras unos años en la industria y la consultoría, su experiencia se focaliza desde hace más de dos décadas en el emprendimiento, la innovación y el desarrollo de nuevos proyectos principalmente de base tecnológica. En 2017 fundó junto a otros tres socios Orbetec360, una empresa dedicada a la consultoría en estrategia digital.

Es mentora homologada en AMEDNA (Asociación de Mujeres Empresarias de Navarra) y de Madrid+d. En el terreno docente, ha sido profesora asociada universitaria en la Universidad Pública de Navarra, en las materias de Dirección Comercial y de Marketing. También ha colaborado con este medio escribiendo artículos sobre emprendimiento, innovación y digitalización y tiene un blog https://www.mariasanzdegaldeano.com

El apoyo de María a todos aquellos que intentan emprender es firme, tanto como su pasión por las nuevas iniciativas. Dice que de los errores, “lo mejor es quedarse con sus aprendizajes”. Desconecta pasando tiempo son sus dos hijos y confiesa que lo que más le importa “es que los más cercanos consigan sus metas y alcancen sus sueños”.

CON LA PANDEMIA

Un aprendizaje tras un año de pandemia.

La tecnología ya estaba ahí, pero ahora ha estallado. Su necesidad y dependencia se ha acelerado y ya es absolutamente imprescindible. Y por supuesto, la complejidad en la que estamos envueltos, principalmente en las empresas, donde se ha disparado.

LAS DECISIONES

La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional. La que más le ha costado tomar.

Las decisiones más tremendas son las relacionadas con las personas. Cuando hay que tomar decisiones independientemente de la valía de la persona pero que, por cuestiones sobre todo legales en lo público, debes asumir.

Un error del que es consciente ahora.

Se me hace difícil imaginar una vida tan parada, simple o poco evolucionada como para no cometer errores. De los errores, lo mejor es quedarse con sus aprendizajes.

Un descubrimiento.

La capacidad de la ciencia para responder como ha respondido ante la pandemia. Ha sido realmente increíble. Y también me quedaría con la solidaridad en esos momentos de las empresas de los viveros de CEIN buscando soluciones cada una en su campo de conocimiento. Fue impresionante cuando elaboramos el catálogo de sus capacidades tecnológicas en ese momento y para ese fin.

Una meta por cumplir.

Me encantan las metas y los proyectos. Tengo muchos en cartera, personales y profesionales. Pero la más importante para mí es que los más cercanos consigan sus metas y alcancen sus sueños.

En qué se fija en una entrevista de trabajo.

Depende del puesto de trabajo, pero en general me fijo a nivel personal en su iniciativa, que sea una persona trabajadora, que tenga energía y su capacidad de trabajar en equipo.

IDEAS Y CONSEJOS

Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional.

“Cualquier negocio que no crea valor a aquellos a los que les afecta, aunque parezca tener éxito, está abocado al fracaso”. Esta frase creo que es de Bezos, el creador de Amazon. Parece lógica y simple, pero no es tan fácil de aplicar porque además requiere una revisión y vigilancia continua de lo que se hace. Todo cambia rápidamente y pueden aparecer en cualquier momento soluciones mejores que aporten más valor, que el que estás ofreciendo tú.

El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo.

No dejes nunca de aprender y superarte. En el momento que dejas de hacerlo, estás fuera o muerto directamente.

LECTURAS

Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.

Good Strategy, Bad Strategy de Richard Rumelt.

Otro que le haga relajarse (uno que le guste, el que este leyendo ahora).

Acabo de terminar Mil soles espléndidos, me ha gustado no porque me haya relajado, es muy duro, sino por la historia que cuenta en Afganistán. Tristemente de actualidad.

Para relajarse y disfrutar cualquier libro de gente cercana y amiga como Idoia Saralegui, Ecequiel Barricart, Manuel Horno, Marta Borruel, Carlos Medrano, Nerea Urcola…

TECNOLOGÍA

Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina.

A nivel profesional bastantes, pero a nivel personal Bizum, Signal, runkeeper..

Y el que odia o no le gusta.

Amo y odio a la vez cualquier herramienta de videollamadas. Odio por las horas que nos ha tocado estar en ellas y las adoro porque nos han permitido seguir trabajando en los peores meses y ahora nos facilitan el trabajo y nos hacen más eficientes en muchos casos.

ESPACIOS

Un lugar ideal para un encuentro de trabajo.

El club Matador de Madrid. De los sitios que conozco fuera de oficina, me parece de los más interesantes.

OCIO

Una serie de TV.

Homeland

Y su lugar ideal para desconectar.

Lisboa y Oporto me encantan. En general me gustan los sitios con luz y con encanto.

El hobby que le hace desconectar.

No es un hobby, pero lo que más me hace desconectar por lo que disfruto, es con diferencia, cuando estoy con mis hijos.