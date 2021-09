Juan Miguel Floristán, exdirector general de Florette Ibérica: un 'pseudofuncionario' que se atrevió a dar el salto a emprendedor

Juan Miguel Floristán ( Tras un año de "jubilación activa", Arguedas , 3 de septiembre de 1955), fundador y exdirector general de Vega Mayor ( Florette Ibérica ), va recuperando espacio para su vida personal y familiar tras una intensa trayectoria como empresario y directivo . No se ha desvinculado completamente de su anterior etapa en Florette, donde sigue trabajando a tiempo parcial como asesor, aunque ahora ya puede "comer a diario en casa", algo que hasta hace pocos meses no se podía permitir.

CON LA PANDEMIA

Un aprendizaje tras un año de pandemia.

Cada día cobra más importancia la adaptación a los cambios.

LAS DECISIONES

La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional.

Dejar un sitio cómodo y tranquilo como pseudofuncionario para embarcarme en un proyecto de mucho riesgo.

Un error del que es consciente ahora.

Quizá el haber retrasado algunas decisiones que las tenía claras pero, como eran difíciles, no las tomaba hasta que finalmente se hacía imperativo hacerlo.

Un descubrimiento.

La importancia de las personas y los equipos.

Una meta por cumplir.

He alcanzado metas profesionales y personales que no me esperaba. Me gustaría seguir viendo crecer el sector agroalimentario en Navarra.

En qué se fija al elegir un empleado.

Fundamentalmente en el ánimo e interés por lo que había desarrollado, las ganas de trabajar en la empresa y la facilidad para trabajar en equipo.

IDEAS Y CONSEJOS

Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional.

Ante una decisión equivocada, no hay que dudar en cambiarla lo antes posible.

El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo.

El trabajo absorbe tanto tiempo en nuestras vidas que tiene que hacernos felices. Quien no lo esté, que se busque otro.

LECTURAS

Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.

Me gustan las lecturas sencillas y de mensajes claros. Uno que recomendaría es 'Fish', que habla de los equipos y su motivación, y otro sería '¿Quién se ha llevado mi queso?', que trata sobre la adaptación a los cambios.

Otro que le haga relajarse.

Me encanta Ken Follet, especialmente 'Los pilares de la tierra'.

TECNOLOGÍA

Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina.

El ordenador, la Excel y el móvil.

Y el que odia o no le gusta.

Más que manía, hay dos herramientas que no se usan adecuadamente por abuso, que son el email y el whatsapp. También las redes sociales me producen una cierta inquietud por el exhibicionismo personal que potencian.

ESPACIOS

Un lugar ideal para un encuentro de trabajo.

Para que sea fructífera, la oficina. Aunque, si es productiva, tiene que terminar con una buena comida.

OCIO

Una serie de TV.

Nos soy muy de series y prefiero ver deportes.

Y su lugar ideal para descansar.

Sevilla y Jaca.

El hobby que le hace desconectar.

Pasear por el Pirineo.