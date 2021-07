María José Ballarín, la empresaria que sueña con volver a África

La pamplonesa María José Ballarín Domeque es desde el año 2008 presidenta del Grupo Obercorp, accionista único de Obras Especiales, y consejera delegada de esta última, que nació de la unión de Obenasa, Obearagón, Oberioja, Obegisa y Bikani, además de vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN).

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y máster en Dirección de Empresas y PDG por el IESE, tuvo claro muy pronto que lo suyo era el mundo de la empresa. La constructora que fundó su padre José Ballarín Vivián en 1979 cuando recaló en Pamplona para trabajar en otra empresa le terminó uniendo profesionalmente con su marido Luis Jordán quien ya se había incorporado a Obenasa años atrás y con el que tiene dos hijos.

Durante estos años ha conseguido posicionar la empresa como operador de referencia a pesar de la crisis económica general y particular del sector. Desde 2008 la compañía cuenta con una delegación en Chile especializada en la ejecución de centrales hidroeléctricas y en la construcción para el sector retail. Además de vicepresidenta de la Confederación Empresarial Navarra, es miembro del Club CEO de la UPNA, miembro de la junta territorial del IESE de la Universidad de Navarra y pertenece a la Junta Directiva de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón, AEFA.

María José es una empresaria de raza a la que no le cuesta tomar decisiones. “De una mala decisión se puede aprender, cuando no decides únicamente puedes arrepentirte”, concluye. Desconecta leyendo novela negra, desde Don Winslow a Stieg Larsson, y en la montaña - “he aprendido a disfrutarla y a sufrirla”- y sueña con volver a África “por su luz, atardeceres y esa naturaleza en pleno esplendor”. De la tecnología, lo único que le molesta es que se utilice a destiempo.

CON LA PANDEMIA

- Un aprendizaje tras un año de pandemia

- Este año hemos aprendido a gestionar la incertidumbre. Estábamos acostumbrados a tenerlo todo planificado, controlado y nos ha tocado adaptarnos a una situación desconocida y muy grave a nivel global.

LAS DECISIONES

- La decisión más difícil, arriesgada, o traumática de su carrera profesional. La que más le ha costado tomar.

- En general no me cuesta tomar decisiones, soy una convencida de que siempre es preferible tomar decisiones a no tomarlas. De una mala decisión se puede aprender, cuando no decides únicamente puedes arrepentirte.

- Un error del que es consciente ahora

- Echando la vista atrás, haber antepuesto la vida profesional a la personal y no haber tenido más hijos. El tiempo me ha demostrado que el proyecto familiar es el más bonito de los proyectos, adoro las familias numerosas… seguramente fue fruto de una “no decisión”, error.

-Un descubrimiento

- Un tópico después de un año de confinamiento y de muchos paseos por muchos rincones navarros ¡Qué preciosa es Navarra!

- Una meta por cumplir

- Ojalá logremos contribuir a poner en valor la figura del empresario como motor de la economía y del empleo. En este tema como en tantos, la educación es básica y en esa línea debemos trabajar. Tengo la suerte de poder hacerlo desde la CEN donde este asunto es prioritario, tal y como se ha demostrado en la firma, esta misma semana, del V Plan de Empleo de Navarra, en el que se ha incluido la formación en torno al emprendimiento y la vocación empresarial.

- ¿En qué se fija en una entrevista de trabajo?

- Me importa que las personas sepan escuchar, es una aptitud que no siempre encuentras y, para mí, es clave en un equipo.

IDEAS Y CONSEJOS

- Una idea, un consejo, una frase que le hayan hecho reflexionar como profesional.

- Me gusta recordar esa frase que dice: sueña en décadas, planifica en años, trabaja en meses y vive y disfruta cada día. La intento aplicar en mi vida profesional y en mi vida personal.

-El consejo que daría usted a alguien para empezar o para mejorar en su trabajo.

- Nunca me ha gustado demasiado dar consejos, pero he aprendido con el tiempo que hay que soñar y apasionarse en las primeras etapas y, a partir de ahí, hay ser perseverante, responsable y trabajar mucho; siempre, más que el de enfrente.

LECTURAS

-Un libro profesional para hacer pensar. Una lectura indispensable.

Cualquier historia empresarial contado por sus protagonistas. Siento admiración por esos empresarios que han vivido su proyecto con pasión y esfuerzo, empezando por mi padre, fundador de la empresa.

-Otro que le haga relajarse (uno que le guste, el que este leyendo ahora)

- Aunque, a priori, no suene muy relajante, la novela negra me sirve para desconectar (Don Winslow, Stieg Larsson …)

TECNOLOGÍA

-Sus compañeros tecnológicos preferidos sin los que no se puede desenvolver en la oficina.

- ¿Aceptamos la rueda y el móvil como tecnología punta? En mí día a día, me toca hacer muchos kilómetros y estar conectada de forma permanente tanto, en horario español como chileno, por eso para mí son básicos.

- Y el que odia o no le gusta

- No odio ninguna tecnología, me molesta que se utilicen a destiempo, en una comida o en una conversación entre amigos.

ESPACIOS

- Un lugar ideal para un encuentro de trabajo.

Sin duda, un despacho. El entorno adecuado con los medios adecuados. Los restaurantes son magníficos para celebrar los buenos acuerdos y disfrutar de una estupenda cocina, no para cerrar negocios.

OCIO

- Una serie de TV.

- Un clásico, Fargo. Sus personajes, su fotografía y sus diálogos la hacen absolutamente seductora.

- Y su lugar ideal para desconectar.

- Si puedo elegir, África. Su luz, sus atardeceres y esa naturaleza en pleno esplendor la convierten en un lugar que para mí es mágico. Siempre sueño con volver.

- El hobby que le hace desconectar.

- La montaña, he aprendido a disfrutarla y a sufrirla. El esfuerzo que supone alcanzar la cima se convierte en recompensa y desconexión. Un buen rato con los amigos también ayuda, siempre.