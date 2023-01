La agroalimentación en Navarra: el 2023 analizado por 23 directivos

Aumento de precios y reducción de márgenes

El sector de la alimentación es estrátegico y esencial porque todos comemos. Pero también se ha visto afectado por los altos precios que han repercutido, aunque no siempre en su totalidad, en el producto final. Por eso puede darse un aumento de ventas combinado con una reducción de márgenes. En general, el sector prevé seguir creciendo.

LAS CUESTIONES

1 ¿Cómo ha sido 2022 para su organización/empresa y sector?

2 Perspectivas para 2023 para su organización/ empresa y sector.

3 ¿Qué pediría a los gobiernos nacional y foral que salgan de las próximas elecciones?

Eduardo López Milagro, consejero delegado de Gvtarra-Thereal

“Pedimos apoyo a la creación de empleo, especialmente, en el sector agroalimentario”

1 Un gran reto operativo y de gestión de personas. Trabajar con una inflación desbocada e incertidumbre en disponibilidad de materias primas nos ha hecho ser más resilientes y flexibles. Cerraremos el tercer año consecutivo con crecimientos comparables del entorno de doble dígito gracias a mercados internacionales y a la elevada integración de toda nuestra cadena de valor. Pero lo más importante es que lo hacemos bajo los propósitos de TheReal a largo plazo: potenciando el impacto social-sostenible y combatiendo contra la alimentación perjudicial (fake food)

2 En TheReal esperamos al menos 3 trimestres de continuidad en el incremento de precios de casi todos los recursos, especialmente de materia prima orgánica y de dinero; y en paralelo, cambios en las dinámicas de cestas de consumo. La escasez de producto, el cambio climático y la desglobalización está poniendo al sector agro en el centro del mapa geoestratégico europeo y mundial, y debemos prepararnos para poder afrontar esta enorme oportunidad para Navarra

3 Apoyo decidido a la creación de empleo, especialmente en agroalimentario. En períodos inflacionistas, el gran riesgo es la desigualdad social y ella se combate evitando el paro y su impacto en las familias.

Alejandro Martínez Campo, consejero delegado del Grupo IAN

“Pedimos apoyo para amortiguar los costes energéticos y mejor fiscalidad”

1 El año 2022 se ha caracterizado por los incrementos de costes energéticos y de materias primas, junto con tensiones en la cadena de suministro, lo que ha supuesto un gran esfuerzo para disponer de los aprovisionamientos necesarios para poder fabricar con normalidad. La empresa ha gestionado esta situación con la total entrega, dedicación y profesionalidad por parte de todos sus equipos.

2 El año 2023 va a suponer un cambio en el modelo de oferta y demanda. El crecimiento tendrá que estar sustentado por desarrollos que aporten valor a toda la cadena alimentaria. Esto se podrá conseguir mediante productos de calidad, innovación y compromiso en el servicio a los clientes, dando respuesta a las actuales tendencias como la salud, sostenibilidad y conveniencia.

3 El sector agroalimentario es estratégico para Navarra. Se tendrá que dar apoyo para amortiguar los costes energéticos. También será crucial moderar la fiscalidad tanto para las empresas como para los trabajadores, de manera que se retenga el valor y el talento.

Laura Sandúa Escribano, directora general de Oleosandua

“Para el aceite, habrá que ver cómo evoluciona la guerra de Ucrania”

1 Ha sido un año complicado por la guerra en Ucrania, de donde procede casi el 70 % del crudo de aceite de girasol que llega a Europa; por el parón del tránsito por el Mar Negro, por la huelga de transporte y por la subida de energía y material auxiliar. Así que nos hemos esforzado al máximo hasta conseguir duplicar exportaciones. A nivel nacional, hemos entrado en nuevos canales y nuestra producción es ya 100% ecológica.

2 Hay muchos factores en contra. En los aceites de oliva, la gran sequía ha mermado la cosecha. Para el resto de aceites habrá que ver cómo evoluciona la guerra en Ucrania. Y los precios de las energías harán difícil soportar el coste por parte de empresas y consumidores. Esperemos que la situación mejore porque si no será complicado generar beneficios que conlleven inversión y generación de empleo.

3 Que tengan en cuenta a las empresas. Ante tanta incertidumbre y dificultad, las empresas son quienes mueven la economía y generan empleo. Al trabajar, las personas generamos ingresos con los impuestos y con la actividad diaria. De ayudas no se puede vivir. Para que Navarra siga atrayendo nuevas empresas y retenga las que están la subida de impuestos no ayuda. Necesitamos herramientas para seguir invirtiendo.

Jesús Marín Fuentes, director gerente de Aceites Urzante

“Pediría al Gobierno que no interfiera en la marcha de las empresas”

1 El año 2022 ha sido muy atípico. En resumen ha resultado bueno, motivado por subidas de precio en el aceite de girasol y, en menor medida, en el aceite oliva. Acompañado todo por una especie de síndrome de economía de guerra.

2 2023 se presenta también diferente, tenemos una nueva normalidad con una guerra en Europa, pero lejana, y una amenaza de escasez de producto motivada por una sequía que perdura y no sabemos el final. La cosecha de oliva es un 40% menor de otros años. Los precios van a aumentar un 30% superior sobre los del año pasado.

3 Que no interfieran en la marcha de las empresas. El comunismo se está implementando en nuestro día a día y para algunos los empresarios, las empresas y la clase media constituyen el enemigo contra el que luchar. Las normas deben consensuarse y hay que tener presente que, a veces, ostentar la mayoría no implica tener la razón.

Aurelio Antuña Rodríguez, CEO Grupo Monbake (Taberna)

“El incremento de costes ha obligado a subir las tarifas para garantizar la empresa”

1 2022 ha sido un año complicado para el sector de panadería y bollería debido al fuerte incremento de precios en todos los factores básicos de producción: ingredientes, energía, transporte, etc. Los volúmenes han ido paulatinamente recuperando las cifras precovid, en especial a partir del verano, pero el incremento de costes nos ha obligado a subir tarifas para garantizar la viabilidad de las empresas.

2 Será un año marcado por la incertidumbre, tanto debido al impacto de la inflación de los costes como al que la subida de precios puede tener en el consumo. Iniciamos el año a la expectativa pero con la necesidad imperiosa de trasladar a los precios al menos una parte de la subida de costes, confiando en que la situación mejore a lo largo del año.

3 Que reduzcan trámites burocráticos, limiten la actividad legislativa y faciliten la labor de las empresas, agilizando ayudas, clarificando competencias entre ellos y también entre los gobiernos autonómicos y municipales. Por último, que promuevan el diálogo entre empresas y sindicatos para que la inflación histórica que estamos sufriendo se pueda diluir en varios ejercicios y no ponga en riesgo la continuidad de los negocios.

José Antonio Canales, CEO Grupo Viscofan

“Tenemos un plan para invertir 425 millones de euros hasta 2025”

1 En 2022 nos hemos enfrentado a un contexto muy complicado por la guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas, la crisis energética y una fuerte inflación en los inputs productivos. Además, con los efectos de la pandemia aún en el horizonte. A pesar de ello, el desempeño de la compañía y de su equipo humano ha sido extremadamente sólido.

2 Uno de los principales hitos corporativos en 2022 ha sido la presentación del plan estratégico, Beyond25. Con una inversión de 425 millones de euros hasta 2025, el plan prevé seguir creciendo en el negocio tradicional de envolturas y ampliar nuestro ámbito de actuación en nuevos negocios relacionados con la alimentación y el bienestar con ambiciosos objetivos en ingresos, rentabilidad, activos y retorno para los accionistas. En 2023 el contexto de costes seguirá adverso, pero seguiremos apostando por el crecimiento apoyándonos en el equipo humano y en las inversiones que hemos realizado.

3 Facilitar las condiciones para la inversión, la creación y el crecimiento de las empresas. Políticas fiscales que faciliten estos objetivos, moderación impositiva, atracción de talento, mejoras de los servicios a las empresas y, por supuesto, una estabilidad regulatoria que permita afrontar con la mayor certidumbre posible el complicado escenario geopolítico y macroeconómico internacional.

Santiago Sala, director general Grupo Apex

“Confíamos en que se normalicen los precios de la materias primas”

1 El año se ha visto tremendamente afectado por enormes subidas de precio de materias primas y energía, agravadas por la guerra en Ucrania primero, y por las malas cosechas después. Como consecuencia de ello, el sector alimentario ha visto muy dañada su rentabilidad. En Apex hemos logrado un gran crecimiento, de más del 25% de nuestras ventas, pero hemos visto reducida la rentabilidad a la mitad.

2 La primera parte del año continuará muy afectada por los altísimos precios de las materias primas. Sin embargo esperamos una moderación de los costes energéticos y confiamos en una normalización de los precios de las materias primas para el segundo semestre.

3 Lo principal es que aplacen cualquier medida que continúe cargando los costes de las empresas (no es el momento) y se centren en contener la inflación. Ligar los incrementos salariales a IPC, el incremento de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social, una nueva subida del salario mínimo o el impuesto al plástico son costes que las empresas no vamos a poder trasladar a nuestros precios de venta.

Ramón San Martín, director general El Caserío

“La inflación y los costes de materias primas condicionarán la recuperación”

1 Ha sido un año muy complejo. Empezó todavía con restricciones por la pandemia, pasamos por una huelga de transporte, se inició una guerra y las materias primas y la energía se dispararon. Esto ha hecho que a pesar del crecimiento en ventas y llegar casi a la facturación del año 2019, los márgenes se hayan visto muy afectados por todas estas circunstancias. El sector continua muy tocado con casi un 17% de cierres de comercios pequeños.

2 2023 continuará siendo muy incierto. Todo dependerá de cómo se comporte el consumidor, que, por el momento, sigue destinando su poca o mucha capacidad de renta a otras cosas que no son la alimentación. Los números indican que solo el 15% de la capacidad de renta se dedica a alimentación, el resto se dedica a la vivienda, al transporte y al ocio, principalmente. La inflación y los costes de materias primas condicionarán la recuperación, las empresas no tenemos ya mucho más margen de maniobra.

3 A los gobernantes solo les diría que nos aporten coherencia, que no sigan considerando a las empresas como sus adversarios sino los cooperadores de una recuperación que se tiene que basar en el respeto y en la claridad de las normas. Tenemos todos que controlar los gastos y asignar prioridades, ahora la cohesión social debe abarcar a todos.

José Pedro Salcedo, director general El Navarrico

“Pediría a las administraciones facilidad para tramitar las ayudas”

1 El año 2022 ha sido muy complicado. A pesar de que el nivel de ventas se ha mantenido e incluso ha subido, el incremento de las materias primas, auxiliares y sobre todo energéticas, nos ha colocado en una posición más desfavorable de cara a la cuenta de resultados. El traslado de estas subidas a nuestros clientes está siendo muy difícil y nunca en su totalidad.

2 Las expectativas para 2023 arrancan con muchas incertidumbres. Por un lado, tenemos la duda sobre si la situación de precios energéticos, etc. es un problema coyuntural o si, por el contrario, se va a mantener en el tiempo. Estas alteraciones hacen muy difícil planificar a corto plazo cómo se va a desarrollar el próximo año.

3 A las administraciones públicas, tanto autonómica como general, les pediría más empatía con las empresas, sobre todo a la hora de legislar. Les pediría también más planes de colaboración para obtener financiación en las empresas, más facilidad para tramitar las posible ayudas a las que nos podamos acoger. En síntesis, les pediría ser más ágiles.

Antonio Sánchez Sánchez, presidente de Uvesa

“Sin repercutir los costes al cliente se puede destrozar la estructura alimentaria”

1 Para nuestra empresa ha sido muy complicado por la enorme subida de costes en materia prima (cereales, oleaginosas, energía y mano de obra) y la dificultad para trasladar los precios de venta al cliente. Resulta prioritario y urgente para el futuro del sector alimentario ser capaces de realizar nuevas subidas de precios que compensen las subidas de costes.

2 La expectativa es de mejora de costes, pero aún insuficiente para poder recuperar los márgenes y que el sector vuelva a la normalidad. De hecho, otro año como este, sin ser capaces de repercutir los costes al cliente, podría destrozar la estructura alimentaria de este país, que, como se ha demostrado, abastece de bienes esenciales al conjunto de la población.

3 Que tomen todas las medidas posibles para mitigar la subida de precios energéticos y de materias primas. También son necesarias ayudas financieras para las empresas ante el escenario inflacionista, de subida de tipos y con una mayor presión de las entidades financieras, factores todos que si no se revierten, pueden ahogar definitivamente a las empresas de nuestro sector.

Imanol Vidal, director de Europa y Australia General Mills

“Prevemos seguir con dificultades en la cadena de suministros”

1 2022 ha sido un año extremadamente complicado con muchísimas tensiones en la cadena de suministro. Estas tensiones nos han obligado a ser extremadamente imaginativos a la hora de asegurar el suministro de ingredientes y packaging a nuestras plantas de producción.

2 Para 2023 esperamos seguir con dificultades en la cadena de suministro, siendo nuestra prioridad amortiguar las subidas de precios derivadas de la alta inflación y escasez de algunas materias primas, así como garantizar un alto nivel de servicio a nuestros mercados

3 Las empresas necesitamos y seguiremos necesitando ser flexibles para adecuarnos a cambios bruscos de la demanda o tensiones en la cadena de suministro. Por otro lado, debemos trabajar para ser más resilientes en todos los aspectos. Todo lo que se pueda hacer en ese sentido será bienvenido.

Michael Brinkmann, CEO de Planasa

“Confíamos en que el sector y Planasa sigan la tendencia actual de crecimiento”

1 Muy positivo, tanto para el sector como para Planasa. Tenemos resultados que invitan a ser optimistas como superar el máximo histórico de ventas a nivel global de nuestra frambuesa Adelita, así como la expansión continua de nuestras seis variedades de arándano por todo el mundo. Mención especial merece nuestra endibia, que tras el incendio sufrido hemos vuelto a la actividad en tiempo récord.

2 Confiamos en que tanto el sector como Planasa sigan la tendencia actual de crecimiento. Asimismo, continuaremos con nuestra firme apuesta por el I+D, lanzando nuevas variedades de frutos rojos con menores requerimientos de agua o productos fitosanitarios buscando siempre la rentabilidad de los agricultores y la contribución a la mejora del medio ambiente.

3 Dado que nuestro principal objetivo es dar soluciones innovadoras al sector agroalimentario, solicitamos a los gobiernos que trabajen en pro del desarrollo sostenible y favorezcan que el sector pueda adoptar soluciones tecnológicas que permitan la consolidación de la agricultura 4.0 y que apuesten por una alimentación saludable basada en productos de calidad.

Jorge Moreno Virto, director general de Florette Ibérica

“Pediría acelerar las obas del Canal de Navarra y reducir la presión fiscal”

1 2022 ha sido un año complicado para el sector agroalimentario, con una inflación sin precedentes que ha disparado el precio de todos nuestros insumos, agravado por una climatología muy adversa desde el punto de vista agroclimático. Esto ha supuesto un incremento de costes desproporcionado que, sin duda, repercutirá, negativamente en la rentabilidad de nuestras empresas. Buen año a nivel de la actividad, recuperando volúmenes y ventas de la etapa pre-covid.

2 La evolución del sector agroalimentario está condicionada por factores macroeconómicos como son la contención de la inflación, los tipos de interés y la recuperación del poder adquisitivo de las familias. Todo esto será fundamental para dinamizar el consumo tanto dentro como fuera del hogar. La innovación en productos, formatos y procesos seguirá siendo nuestra apuesta para seguir impulsando el crecimiento de la manera más sostenible posible.

3 Al Gobierno de Navarra le pediría acelerar las obras del Canal de Navarra y reducir la presión fiscal a empresas y población en general. Y al Gobierno de España, retrasar la puesta en funcionamiento del nuevo impuesto al plástico y mejorar la gestión y accesibilidad del PERTE Agroalimentario.

Cárlos Álvarez Fernández, director general de Intermalta

“Nos preocupa los precios de cadena de suministros de cereales y de la energía”

1 Había muchas expectativas puestas en 2022 en el sector cervecero y, por tanto, para Intermalta como principal productor y proveedor de malta para la elaboración de cerveza. 2022 debía ser, y ha sido, un buen año de recuperación de la demanda, con la hostelería y el turismo como motores del sector. Sin embargo los incrementos de costes, notablemente la energía y los cereales, han deteriorado muy significativamente la rentabilidad.

2 Hay bastante consenso en que en 2023 debemos recuperar los niveles de producción de cerveza y demanda de malta previos a la pandemia. Pero sobre el mercado se cierne la sombra de la inflación y el deterioro de la economía familiar que pueden frenar la recuperación experimentada en 2022. La cadena de suministros de cereales, sus precios, así como los de la energía siguen constituyendo nuestra principal preocupación.

3 A todos pediría que gobiernen para el bien común, con actuaciones inmediatas para ayudar a las familias que peor lo están pasando. Pero sin dejar de tomar medidas que permitan nuestro desarrollo a medio y largo plazo. Un buen ejemplo sería el apoyo decidido y simple en lo regulatorio, para permitir el desarrollo de iniciativas de generación de energía que contribuyan a la autonomía de suministro y a la reducción de nuestra huella de carbono.

Imanol Mijimolle, director general de Frisa

“Pediría a los gobiernos que no se guíen por el corto plazo ni por su reelección”

1 Ha sido un año muy agitado y lleno de incertidumbres en el sector, pero a la vez muy positivo para Frisa. Hemos modernizado y aumentado la producción, incrementado la plantilla y conseguido una mayor penetración tanto en foodservice como en retail. De hecho, nuestra marca de consumidor, La Culinaria, ha logrado en un año estar presente en más de 2.000 puntos de venta.

2 Seguiremos en un contexto inestable y puede que el sector note un frenazo. Nosotros nos hemos armado bien para poder, no solo minimizarlo, sino también para seguir con nuestra evolución. Aspiramos a afianzar y a acompañar a nuestros clientes en el ámbito profesional y a seguir creciendo en retail a través de nuevas propuestas innovadoras.

3 Que favorezcan la empleabilidad. Que no se guíen por el corto plazo y por su reelección. Les pediría que promuevan políticas estables, con visión de futuro, y que sean consecuencia de conversaciones con los actores principales de cada sector. Como sociedad necesitamos un gobierno fuerte y sólido. Pero sobre todo que gestione adecuadamente, tomando medidas útiles, aunque estas medidas fuesen impopulares en el corto plazo.

Juanma Garro, presidente de Lacturale

“Las marcas blancas destruyen la calidad en el empleo y en el producto”

1 Para Lacturale ha sido un año lleno de incertidumbre donde nos ha tocado tomar decisiones obligadas que no ha sido de nuestro gusto, como ha sido la subida de precio de la leche al consumidor, que no ha sido una elección sino una obligación para no tener que sacrificar vacas y cerrar nuestras granjas. Para el sector, es sabido que se están sacrificando vacas y cerrando granjas debido a los altos costes de producción, que no paran de subir. Esto lleva implícito que al consumidor le falte leche.

2 La previsión es poder vender la leche a un precio digno y así poder seguir siendo ganaderos y ofrecerle al consumidor leche de calidad y de aquí. La alimentación es uno de los sectores que tendría que considerarse patrimonio de la humanidad, es decir, debemos cuidarlo entre todos, por ello pido políticas de apoyo para el consumo de producto local y de calidad.

3 A los políticos les pediría que estén a pie de calle, que expliquen cuáles son las empresas y productos que debemos consumir, los que creen puestos de trabajo de calidad, que cuiden de tu salud y de nuestra tierra y estén comprometidos con sus vecinos. Que expliquen que las marcas blancas son las que destruyen el empleo de calidad y la calidad de sus productos y no ayudan a que prospere nuestra comunidad.

Michael Ramette, director general de Lacteos Goshua

“El gobierno debe hacer crecer el tejido industrial con ayudas y fiscalidad”

1 2022 ha sido un año complejo y cambiante para el sector lácteo en general y para Goshua en particular. La coyuntura internacional y el incremento del precio de la leche, de las materias primas y de los costes energéticos, han provocado un efecto dominó, con roturas de cadenas de suministros, subidas insoportables de todos los costes y unos cambios significativos en los comportamientos de consumo.

2 En este entorno inestable e imprevisible, la sostenibilidad económica de la cadena láctea (del campo a la mesa) es el principal reto para 2023, respetando el valor y la aportación de cada eslabón. Nuestro equipo es muy resiliente y ágil. Goshua se va adaptando año tras año y produciendo lácteos de alta calidad en Navarra desde hace más de 60 años. Nuestras expectativas son mantenernos sólidamente en el mercado local e incrementar nuestra presencia en los mercados exteriores.

3 Las empresas necesitamos estabilidad, claridad de objetivos, buena gestión y colaboración fluida con las administraciones. Vivimos una realidad muy exigente para todos y las administraciones deben contribuir de manera eficaz a proteger, primero, y también a hacer crecer con ayudas y fiscalidad adecuada nuestro tejido industrial y productivo. Tenemos importantes desafíos, como garantizar el abastecimiento, la sostenibilidad , la innovación, y la digitalización.

Francisco Arrarás, presidente del Grupo AN

“Creemos que podremos seguir creciendo aunque con márgenes muy ajustados”

1 Ha sido un año muy complicado, sobre todo desde febrero, cuando comenzó la guerra en Ucrania. En ese momento se disparó el precio de los cereales y el de los suministros, y eso provocó una enorme incertidumbre en el sector. Los costes de producción aumentaron en gran medida, principalmente para las actividades industriales, y ha sido muy difícil repercutir esos incrementos.

2 Esperamos que cambien las circunstancias y que se produzca una moderación de los costes de la energía y de las materias primas, aunque va a depender en gran medida de cuánto tiempo dure la guerra, que está provocando una tremenda inestabilidad en los mercados. Aun así, creemos que podemos seguir creciendo en 2023, aunque con unos márgenes muy ajustados.

3 Que haya estabilidad institucional y que los gobiernos se comprometan de verdad con el sector y nos apoyen de manera decidida: es imprescindible que cuenten con nosotros a la hora de diseñar y desarrollar las normativas que nos afectan. Y, por otro lado, la aplicación correcta y temprana de los fondos Next Generation y del PERTE agroalimentario, como vía para el desarrollo y la modernización del sector.

Iosu Barberena Olagüe, director de Almameat

“Los clientes cada vez demandan más productos saludables y locales”

1 Ha sido un año duro. Todas las fases de nuestro sector se han visto afectadas por los incrementos de los costes (gasóleo, piensos, electricidad, gas). Hemos tenido que ir manejando la situación día a día y trabajar codo con codo, tanto con nuestros clientes como con proveedores para ir gestionando las variaciones de precio y amortiguando en la medida de lo posible esos incrementos de cara al consumidor final.

2 En nuestro caso y por la estructura de nuestra compañía tenemos que escuchar a los clientes. Cada vez más demandan productos saludables, locales, con unos estándares de calidad de alto nivel. Trabajaremos desde la alimentación y cuidado en las granjas hasta la eficiencia y sostenibilidad de todos nuestros procesos industriales. Ser capaces de producir y entregar a cada uno de nuestros clientes lo mejor es nuestro propósito.

3 Dirigir empresas no es fácil y en estos tiempos de tantos cambios, menos. Tenemos la obligación y la necesidad de ser más sostenibles y más circulares para conseguir ser más eficientes. Los gobiernos, navarro y del estado, tienen que hacer llegar los recursos necesarios a las empresas para favorecer la inversión y, en consecuencia, el crecimiento, tanto de las propias empresas como del empleo.

Benito Jiménez, CEO Congelados de Navarra

“Vivimos un tsunami lesgislativo y normativo que dificulta el emprendimiento”

1 En más de 30 años de profesión, nunca en un periodo tan corto habían ocurrido tantas cosas. Ha sido un año atípico, de adaptarnos con rapidez a diferentes escenarios provocados por situaciones impredecibles. Y con la sensación de ir siempre por detrás de los acontecimientos: la climatología, la guerra de Ucrania, la escalada de costes energéticos y de las materias primas y auxiliares.

2 Partimos de una situación delicada y con muchas incertidumbres todavía no despejadas que hacen prever un año complicado e imprevisible. Considero que nuestro sector, al ser de primera necesidad, no va sufrir como otros. Además, las verduras congeladas, debido a la calidad y a las ventajas cada vez más demandadas por el consumidor actual, vienen mostrando en los últimos años una tendencia positiva que creo se mantendrá.

3 Responsabilidad, sentido por el bien común. Vivimos un tsunami legislativo/normativo que en muchas ocasiones dificulta la iniciativa y el emprendimiento empresarial. En estos momentos con tanta incertidumbre la agilidad en la toma de decisiones es básica para todos, incluida para la administración.

Joseba Marticorena, director general de Martiko

“No podemos tener un 20% de paro juvenil cuando a las empresas nos falta personal”

1 Ha sido un año muy complicado por el fuerte aumento de todos los costes de la cadena de valor: los cereales, el pescado, la gripe aviar, la energía, el transporte, los salarios. Trasladar el aumento de costes al cliente no ha sido posible en su totalidad. Se ha reducido drásticamente la disponibilidad de pato y no podemos cubrir la demanda de nuestros clientes. Aun así esperamos unos buenos resultados en Navidad.

2 2023 va a ser un año difícil y lleno de incertidumbres por la situación de la economía en general, por la subida de costes y porque la gripe aviar seguirá dando guerra. Hay que buscar equilibrio en los convenios… El consumidor tiene menos renta disponible lo que repercutirá negativamente en el consumo. Hay que buscar nuevos clientes y mercados.

3 Las empresas estamos obligadas a ganar en eficiencia y productividad para subsistir y no subir el endeudamiento, a la administración le pediría lo mismo. El futuro está en las jóvenes generaciones y en ellas tenemos que invertir, en educación, formación y acercamiento al trabajo. No podemos tener un paro juvenil del 20%, cuando las empresas estamos faltos de personal.

Sixto Jiménez, presidente de Tutti Pasta

“El alto nivel de empleo y la recuperación del turismo favorecerán al sector”

1 Después del retorno a beneficios en 2021, el actual prometía ser un año excelente, pero va a dar modestos beneficios debido a la enorme subida de precios de las materias primas. Lograremos un crecimiento en ventas superior al 20% y hemos invertido, entre otras cosas, en una planta solar y en una nueva línea de envases de cartón para eliminar consumo de plásticos.

2 En Tuttipasta esperamos continuar aumentando notablemente las ventas, especialmente en exportación, y volver a los niveles de rentabilidad habituales. El alto nivel de empleo y la recuperación del turismo creemos que favorecerán un buen año para el sector. Un turno adicional de trabajo nos permitirá crear más empleo.

3 Al Gobierno de Madrid le pediría una mayor eficacia y agilidad en la utilización de los fondos europeos y no olvidar en su distribución a las pymes. Al Gobierno de Navarra le pediría que obtenga del central el acceso por tren de alta velocidad al aeropuerto de Barajas y que priorice la conexión a la Y vasca por Ezkio que dejará a Navarra mejor situada estratégicamente

Ricardo Llatser, director general Timacagro España

“Los gobiernos deberían gestionar mucho mejor los recursos públicos”

1 Ha sido un año complicado, tanto para el sector como para nuestra empresa, debido al fuerte incremento de los precios en materias primas y energía. En cultivos extensivos, como el de cereal o maíz, el agricultor ha podido afrontar la subida del precio de los fertilizantes y del resto de insumos gracias al buen nivel de precio del producto final. En cultivos intensivos, como el de hortícolas o frutales, no ha sido así.

2 Existe una gran incertidumbre debido a la posible evolución de las dos variables clave: la materia prima y la energía. Si se confirman las expectativas de reducción de estos costes y la meteorología acompaña más que en 2022, será un buen año.

3 Parece muy difícil, pero deberían centrarse en los problemas reales de las empresas y de los ciudadanos, la mejora significativa de la gestión de los recursos públicos y en practicar mucho más diálogo entre los principales partidos que representan a la mayoría de los ciudadanos.