El 2023 para los centros de estudio y consultoría, analizado por 8 voces autorizadas

Un entorno complejo que obliga a adaptarse

El regreso de una inflación a dos dígitos después de 40 años terminó complicando un 2022 que finaliza sin haber resuelto las grandes incertidumbres en los mercados.

LAS CUESTIONES

1 ¿Cómo ha sido 2022 para su organización/empresa y sector?

2 Perspectivas para 2023 para su organización/ empresa y sector.

3 ¿Qué pediría a los gobiernos nacional y foral que salgan de las próximas elecciones?

Emilio Huerta, catedrático de la Universidad Pública de Navarra

“Los Next Generation no han llevado a una recuperación de la inversión privada”

1 Los datos de Contabilidad Nacional sobre la economía señalan el desigual comportamiento de la actividad entre los sectores institucionales, con el sector público aumentando el gasto y creciendo su deuda, y el sector empresarial no financiero, sin haber recuperado los niveles de producción previos a la pandemia. La fragilidad de la inversión tiene su origen en una decreciente rentabilidad empresarial y unas expectativas modestas.

2 Las empresas españolas afrontan un futuro inmediato de incertidumbres en los mercados de recursos (seguridad energética, recuperación del poder adquisitivo de salarios, aumento de los tipos de interés) y en los mercados de bienes y servicios (debilidad de la demanda y aumento de costes energéticos). Esto tendrá un impacto en el crecimiento futuro en función de la capacidad de respuesta de las empresas para adaptarse a ese entorno complejo.

3 Parece necesario recuperar la inversión privada y cambiar la tendencia de evolución de la productividad como dos objetivos estratégicos de la economía española y navarra. Será imprescindible aprovechar bien los fondos Next Generation que ya son visibles en la inversión de la administración pública, pero no lo son en la recuperación de la inversión privada.

Antonio Moreno Ibáñez, profesor de Economía de la Universidad de Navarra

“Podremos evitar la recesión técnica, pero será un hecho la desaceleración”

1 Inesperadamente negativo: la inflación de dos dígitos regresó después de 40 años a nuestro país y a Navarra: por factores de oferta (precios energéticos elevados -problema agudizado por la guerra de Ucrania-, cadenas de distribución globales todavía sin estar a pleno rendimiento tras la covid) y factores de demanda (estímulos monetarios y fiscales excesivos).

2 Es posible que la inflación caiga con cierta rapidez por la mejora en las condiciones de oferta. El nuevo ciclo de políticas de tipos más altos también contribuirá a esto, pero el coste será una desaceleración económica. Es posible que evitemos la recesión técnica, pero la desaceleración será un hecho (crecimiento esperado para España en 2023 es 1% frente al 4.5% de este año).

3 Más colaboración público-privada, lo que fomentaría el dinamismo empresarial y sería coherente con una moderación fiscal. Habría que abordar el fomento de la natalidad (un ejemplo es Francia), para cuidar el estado de bienestar, y hacer así sostenible un mayor cuidado de las personas más vulnerables.

Guillermo Barrios, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos

“Se espera una nueva avalancha de reformas en materia social”

1 Desde el punto de vista jurídico laboral este ha sido, sobre todo, un año de puesta en práctica de la reforma laboral llevada a cabo en diciembre de 2021. Muy especialmente, en materia de contratación (contratación indefinida frente a temporal) y negociación colectiva (negociación sectorial frente a empresarial).

2 Además de la consolidación de regímenes jurídicos en las citadas materias, para el año 2023 es de esperar una nueva avalancha de reformas legislativas en materia social de muy diverso alcance y contenido. Reformas que, por descontado, afectarán también a nuestro sistema público de Seguridad Social.

3 En el ámbito foral, parece obligado seguir con el proceso de estabilización del personal interino al servicio de las Administraciones Públicas navarras. En el ámbito nacional, resulta imperativo resolver la crisis institucional del Consejo General del Poder Judicial. A modo de ejemplo, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo lleva camino de quedar totalmente colapsada en el cortísimo plazo.

José María Aracama, presidente del Think Tank Institución Futuro

“Las políticas relacionadas con la creación de empleo son las que deben apoyarse”

1 En 2022 han convivido un estancamiento económico con una elevadísima inflación. Como es obvio, la guerra de Ucrania no ha favorecido el crecimiento. Después de 3 años no vamos a recuperar los niveles previos a la pandemia. Estamos perdiendo la gran oportunidad que nos podía haber dado la correcta utilización de los Fondos Europeos Next Generation.

2 2023 va a ser un año todavía marcado por la incertidumbre: guerra de Ucrania, altas tasas de inflación, conflicto China-EEUU y nuevo estancamiento de nuestra economía. Por desgracia, los presupuestos de Navarra resultan continuistas con los de esta legislatura más aún en año electoral y dudo mucho que vayan a favorecer el crecimiento. Eso sí, cada vez más gasto, lo que no significa un mejor servicio público.

3 A ambos gobiernos, que hay que cuadrar las cuentas públicas. No podemos seguir con déficits estructurales y aumentando la alta deuda. Animo a la Administración a que en lugar de incrementar los impuestos se priorice el reducir los gastos, muchos innecesarios. Las principales políticas que deberían apoyarse son las relacionadas con la creación de empleo. Los fondos del Plan de Recuperación deben llegar a las pymes navarras para ayudarles a reparar los daños derivados de la pandemia.

Erik Zabala, CEO de Zabala Innovation

“Se deben aprovechar los fondos Next para reforzar convocatorias existentes”

1 2022 ha sido de mucho trabajo. A los programas habituales se han sumado las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y hemos tenido mucha demanda asociada a proyectos europeos (Horizonte Europa, Life, Innovation Fund, etc), incentivos fiscales y servicios de consultoría en innovación. Hemos crecido en 58 personas en 2022 y cerrado el año con más de 430 en 12 sedes y 4 países.

2 2023 se presenta muy intenso. La asignación de los fondos Next debe realizarse antes de diciembre y se espera que se publiquen muchísimas convocatorias. Las relacionadas con sostenibilidad serán estratégicas. En 2023 nos implantamos en Lisboa y celebramos el 20 aniversario de nuestra llegada a Bruselas, donde trabajan 18 profesionales.

3 Entramos en un año decisivo para la ejecución de los fondos NextGen. Pediría a los dos gobiernos que dispongan los recursos necesarios para su correcta gestión y aprovechen los fondos para reforzar las convocatorias ya existentes con más presupuesto. También, que se trabaje para simplificar los procesos administrativos tanto para la solicitud como para la justificación de expedientes de ayuda. Visión a largo plazo, cuidar a nuestra industria y apretar el pedal de la innovación y la sostenibilidad, sin despistarnos.

Jorge Martínez Apesteguí, socio de Grant Thornton

“Hemos cerrado un año récord con un aumento de la facturación superior al 13%”

1 La invasión de Rusia a Ucrania ha tensionado todas las previsiones, en especial el recrudecimiento de la inflación a nivel nacional. Pese a todo, Grant Thornton ha podido firmar un año de récord, con un incremento de su facturación global del 13,7% y el sector de la auditoría también ha conseguido alcanzar también un récord en la emisión de informes, con más de 70.000 firmados.

2 La mayor parte de organismos internacionales y nacionales prevén un enfriamiento de la economía, al menos en el primer semestre. Unas estimaciones que concuerdan con los últimos datos de nuestro estudio Pulso de la Mediana Empresa Española, que mide la salud del middle-market a través de un índice ha bajado de 1,8 puntos que alcanzó en el primer semestre de 2022 a -4,9 en diciembre. En ese contexto prevemos una corrección del índice, pero siempre atentos a los posibles factores externos que puedan ralentizarlo.

3 El panorama internacional es complejo y todo lo que en nuestro país otorgue certidumbre será bienvenido. Lo ideal es que los Gobiernos electos tengan la capacidad de ser proclamados pronto para que se continúe trabajando con planes y políticas que favorezcan el dinamismo empresarial navarro y nacional, apostando siempre por esquemas diálogo, entendimiento y pacto.

José Ignacio Pérez de Albéniz, socio-director general Arpa Abogados

“Hace falta un marco estable, seguro y competitivo y atraer a personas que emprendan”

1 Ha sido un año muy intenso, especialmente por los vaivenes económicos (inflación, costes energía, tipos de interés) que afectan a todas las empresas y especialmente a algunas, y que provocan tensiones en clientes. Como viene siendo habitual últimamente, mucha incertidumbre, mucha velocidad en los acontecimientos, y un esfuerzo importante en adaptación.

2 Esperamos que, siendo un año de menor crecimiento, algunas variables económicas que en 2022 se han disparado se moderen. Seguiremos asesorando a nuestros clientes en las necesidades que continuamente se plantean, en un mercado en el que cada vez será más importante estar atentos a esas necesidades y evidenciar el valor creado.

3 Pediría que hagan todo lo posible por facilitar la creación de empresas y que surjan empresarios. Crear un marco estable, seguro y competitivo para atraer a personas que emprendan, que generen valor, empleo, inversión e impuestos. Van a hacer falta empresarios para crear empresas y valor que redunde en beneficio de toda la sociedad.

Javier Pueyo Belzuz, director Foro Europeo Escuela de Negocios

“La educación necesita un gran pacto de estabilidad orientado a la excelencia”

1 Este año ha sido especialmente ilusionante para nuestra Escuela de Negocios gracias a la integración en nuestro centro de la oferta formativa de CTL Imagen y Sonido que nos ha permitido crear sinergias entre el alumnado de las distintas formaciones que contribuyen a su mayor aprendizaje y capacitación.

2 De cara a 2023, nuestros esfuerzos están orientados a mantener la calidad de los grados superiores de FP y de los Certificados de Profesionalidad que venimos impartiendo en materia de seguridad privada y a ofrecer nuevos programas, innovadores y con un importante componente tecnológico. Asimismo, estamos trabajando en nuevas oportunidades de acceso a estudios universitarios al finalizar la etapa en nuestro centro, a nivel nacional e internacional, y en proyectos B2B (de empresa a empresa) que nos mantengan cerca del tejido empresarial.

3 La educación, como factor clave para el desarrollo de cualquier país, necesita un gran pacto de estabilidad, orientado a la excelencia y la equidad, tomando como modelo otros sistemas educativos basados en el liderazgo del conocimiento, la alta cualificación del profesorado y los recursos destinados a la misma.