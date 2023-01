El análisis de la hostelería, ocio y turismo de Navarra: el 2023 visto por 5 directivos clave

El fin de las restricciones y vuelta a las vacaciones

La eliminación total de las restricciones por la covid han tenido su efecto en el consumo de los hoteles así como en el gasto turístico y en hostelería. Por el lado negativo, la subida de precios ha llevado a una reducción de márgenes

LAS CUESTIONES

1 ¿Cómo ha sido 2022 para su organización/empresa y sector?

2 Perspectivas para 2023 para su organización/ empresa y sector.

3 ¿Qué pediría a los gobiernos nacional y foral que salgan de las próximas elecciones?

María Ángeles Rodríguez, asociación de pequeños hosteleros (ANAPEH)

“Vemos necesario potenciar el turismo, poniendo en valor nuestro entorno rural”

1 Ha sido un año de transición, de reencuentro y de poner en marcha proyectos importantes. Las restricciones del Covid terminaron en febrero pero tras esa fase hemos entrado en otra también preocupante, con incrementos de costes y una inflación desbocada. Pero somos un sector resilente y sabremos superar esta fase. 2022 ha sido también un año de proyectos y de ilusión. La exposición sobre mujeres hosteleras es un ejemplo.

2 Esperamos que se confirme la recuperación de la rentabilidad en las empresas hosteleras, que pasa por la contención del incremento de costes y de los gastos fijos. Nuestra apuesta es confiar en un crecimiento empresarial progresivo. También va a ser el año de la implantación de Rural Away, una app desarrollada por el sector que quiere competir con plataformas como Booking o Airbnb apostando por un desarrollo integral del entorno rural.

3 Pedimos apoyo y una buena dosis de empatía. Necesitamos que se apoye la formación de los y las profesionales, que se premie la creación de empleo y que se pongan en marcha medidas que incentiven el consumo. La inflación va a marcar 2023 y vamos a necesitar su implicación para evitar situaciones de asfixia empresarial. También vemos necesario potenciar el turismo, poniendo en valor cuestiones como nuestro potencial natural, patrimonial, cultural y gastronómico.

Javier Arístegui, gerente de la cooperativa de hostelería

“Que bajen impuestos y que los gasten en lo importante”

1 El 2022 ha sido un año de recuperación, y eso que en enero y febrero todavía la hostelería sufría restricciones por el Covid. Aunque las cifras han sido buenas en general, son en parte producto del maquillaje de la inflación. La alimentación en general ha subido los precios por encima del IPC: aceite, leche, azúcar, pastas, huevos….

2 El nuevo año sigue siendo una incógnita. Hacer previsiones en entornos tan complicados como el actual es un riesgo, hay muchas variables en juego. El sector hostelero está sufriendo un aumento de costes considerable: la factura eléctrica, la inflación desbocada en alimentación, ahora la devolución de los créditos ICO… La hostelería ha sacrificado márgenes y, si quiere mantener el negocio a flote, deberá subir precios.

3 Al Gobierno de Navarra le pediría que baje impuestos y al de España que baje impuestos. Y de los impuestos que queden, que los gasten en lo importante.

Javier Delgado, asociación de distribuidores de bebidas (ASDIBENA)

“Salimos menos y consumimos menos, estamos lejos de los niveles de 2019”

1 Esperábamos el 2022 con mucha ansiedad y mucha ilusión, pero en general nos hemos quedado cortos, no ha sido el año que esperábamos y como consecuencia de la guerra, los desabastecimiento, roturas de stocks hemos sufrido un alza de precios cuyo resultado es que el consumo medio de las personas ha bajado, salimos menos y consumimos menos. No hemos llegado a los consumos de 2019.

2 Las expectativas no son buenas, no prevemos una normalidad mientras no exista una bajada de precios. Cuando hay problemas económicos lo que se resiente es el consumo en la calle, pensamos que antes del verano no habrá dinero en las personas para dedicarlo al ocio como lo entendíamos antes de la pandemia.

3 Creo que la respuesta es sencilla, necesitamos que baje el precio del dinero y un abaratamiento de impuestos tanto a nivel de los ciudadanos como de las empresas. Es muy complicado pensar en inversiones y creación de empleo con el escenario actual.

Sara Martínez, presidenta de la Asociación de Hoteles de Navarra

“Hemos vuelto a celebrar bodas, eventos, congresos y también los Sanfermines”

1 El 2022 ha sido un año bueno para nuestro sector y para nuestra empresa. Después de dos años de restricciones , hemos podido recuperar la actividad normal. Se han recuperado las ocupaciones del 2019, incluso en algunos casos se ha superado, gracias a que se ha reactivado el turismo, la actividad congresual , de reuniones, cultural, eventos deportivos, hemos vuelto a celebrar bodas, comuniones etc .. y ¡también los Sanfermines!

2 Queremos ser optimistas y pensar que la tendencia de reservas continuará siendo positiva. Seguimos con la amenaza de la recesión económica y tenemos que estar preparados para lo que venga. Después de lo vivido en estos últimos años, hemos demostrado una increíble capacidad de adaptación y hemos sido capaces de reaccionar rápidamente y así continuaremos.

3 Lo que pedimos a los políticos es que cumplan sus promesas electorales. Debería haber una mejor coordinación entre las diferentes administraciones por el interés común. Somos un sector importante para la recuperación económica y cualquier decisión que nos afecte, debería ser consensuada. Tenemos retos importantes por delante como el de convertirnos en referente como destino sostenible y para ello es importante la colaboración público privada.

Ana Beriáin, asociación de empresarios de hostelería (AEHN)

“Ha sido un año excelente a nivel de ventas pero con la rentabilidad muy mermada”

1 A pesar de que el 2022 comenzó con restricciones, tras el verano la ciudadanía ha salido a disfrutar, salir con los amigos, coger vacaciones, consumir en ocio, por lo que podemos calificarlo como un año excelente. Pero la alegría ha durado poco, ya que la rentabilidad de la empresa ha bajado considerablemente a causa de subidas de los precios de los alimentos y suministros, siendo el eléctrico el más dañino con alzas del 200 y 300%.

2 Hacer estimaciones es arriesgado ante la caótica situación. Si pensamos en positivo el otoño del 2022 iba a ser una auténtica catástrofe, y afortunadamente ha sido excelente. Entiendo que durante el 2023 se irán ejecutando proyectos derivados de los fondos Next Generation que previsiblemente mejorarán procesos que reduzcan el impacto medioambiental; se intensifique la digitalización; se desarrollen nuevas iniciativas turísticas.

3 Que impulsen la colaboración público privada para ejecutar los fondos, ya que existe el riesgo que la empresa privada quede fuera de los proyectos. Una de las necesidades más acuciantes en el sector es disponer de trabajadores formados. Es por ello que instamos a trabajar de forma conjunta con el Servicio Navarro de Empleo. En caso contrario iremos viendo como locales se cierran por falta de trabajadores.