El análisis de la automoción en Navarra: el 2023 visto por 6 directivos clave

El momento de sumarse a la electrificación sin demora

La confirmación de que Volkswagen Navarra tendrá coche eléctrico a partir de 2026 ha puesto el foco en el resto del sector, que ha quedado fuera de las ayudas del PERTE y va a requerir un empujón para no perder el paso. En juego están miles de empleos y las bases para la prosperidad industrial en los próximos decenios.

LAS CUESTIONES

1 ¿Cómo ha sido 2022 para su organización/empresa y sector?

2 Perspectivas para 2023 para su organización/ empresa y sector

3 ¿Qué pediría a los gobiernos nacional y foral que salgan de las próximas elecciones?

Francisco Ceberio, gerente de Frenos Iruña

“Se debe seguir apostando por las medidas de control de los costes energéticos”

1 Frenos Iruña trabaja principalmente para el sector Off Highway , eólica y automoción y en todos ellos nos hemos visto afectados por el incremento de coste de materiales y energéticos. A pesar de las inversiones practicadas en nuevas maquinas, instalación de placas solares, nuevos productos y tecnología que han redundado en una mayor competitividad, no han sido suficientes para mantener los márgenes.

2 La cifra de actividad prevista para 2023, y a pesar de la ralentización de la economía que se anuncia , no se verá acusada. Si no se controlase la cifra de inflación a nivel global y no se resuelve la situación geopolítica, tendremos más presión de los costes muy difíciles de rerpercutir en mercado, pues nuestros clientes principales también están sufriendo márgenes complicados a pesar de tener una gran actividad ( véase ejemplo de mercado eólico en Europa).

3 Seguir con las medidas de control de costes energéticos y ayudas para la descarbonización para no depender del coste del petróleo y carbón. Por otra parte, trabajar medidas activas de empleo que puedan dar con los perfiles necesarios en las empresas y poder reducir de esta forma el desempleo. Otra cuestión para mejorar que impacta en empresa y trabajadores sería reducir las listas de espera en todos los ámbitos (Seguridad Social y salud principalmente).

Michael Hobusch, presidente de Volkswagen Navarra

“La inestabilidad en el suministro de chips seguirá en el primer semestre”

1 Para el sector ha sido un año difícil por la escasez de semiconductores y la consecuente falta de piezas. Pese a que no hemos sido ajenos a esa situación, en Volkswagen Navarra hemos experimentado, gracias a todo el equipo un notable crecimiento productivo hasta superar la barrera de los 290.000 coches Y hemos consolidado el lanzamiento del Taigo con excelentes datos cuantitativos y cualitativos, un modelo que está teniendo una gran acogida de los clientes.

2 Es probable que todo el sector se vea afectado por la inestabilidad en el suministro de semiconductores y, en consecuencia, en el de piezas, al menos durante el primer semestre del año. Pese a ello, Volkswagen Navarra confía en su equipo y afronta 2023 con optimismo y con nuevos proyectos ilusionantes: todavía estamos optimizando nuestra cartera de coches actuales, pero ya estamos preparando los proyectos para los eléctricos.

3 Que pongan en marcha medidas que estimulen la demanda para renovar un parque de vehículos muy antiguo y poco sostenible. Y que creen las condiciones necesarias para que Navarra y España sigan siendo atractivos a las inversiones, en un sector que es fundamental para la generación de riqueza y empleo.

José Antonio Olangua, gerente de Gestamp Navarra

“Las palabras clave de 2023 vas a ser electrificación y sostenibilidad”

1 En 2022 la automoción ha continuado enfrentándose a diversos retos impuestos por el contexto económico, principalmente relacionados con la crisis energética y las tensiones que subsisten en la cadena de producción. A pesar de las incertidumbres del mercado, Gestamp ha demostrado una vez más su solidez financiera.

2 El próximo año las palabras clave del sector serán electrificación y sostenibilidad. En Gestamp trabajamos desde hace años en nuevos elementos, materiales y técnicas que faciliten la transición hacia el coche eléctrico y también para que cada proceso en nuestra cadena de producción sea más sostenible. Ambos aspectos serán significativamente más relevantes en 2023.

3 En un momento de inflexión en la automoción de la mano de la electrificación y con la industria viviendo una transformación histórica, los proyectos de colaboración público-privada y la apuesta decidida por esta industria, así como por la innovación y la formación, son elementos imprescindibles para que Navarra continúe siendo una región de referencia, tanto en España como a nivel internacional. Pediría más delegación del gobierno central a las comunidades de los fondos Next Generation y más agilidad en el reparto de las ayudas.

Miguel Ugalde, director gerente de Fagor Ederlan en Tafalla

“No son tiempos para posiciones dogmáticas y estereotipadas”

1 Ha sido un año verdaderamente difícil. Por una parte, la indefinición de los mercados respecto al sector en general y de nuestros clientes en particular, y por otra, la evolución de los mercados de materias primas y energías. Afortunadamente, en medio de todo este caos, hemos conseguido mantener nuestro nivel de actividad, aunque éste no se haya traducido en mejora de la rentabilidad. Puertas adentro, redoblar esfuerzos.

2 Desde el punto de vista de cartera, hemos sido adjudicatarios de nuevos proyectos y conservado la totalidad de los presentes lo que, en situación normal, se debería traducir en fuerte crecimiento. La realidad del año la marcará la evolución de la crisis generalizada en que vivimos. La clave para nosotros es ser suficientemente flexibles para adaptarnos a esta evolución. En este sentido, todo el colectivo de nuestra cooperativa es plenamente consciente de su necesidad.

3 Que continúen trabajando junto a las empresas y su gente, más y mejor aún, si cabe, atendiendo a las necesidades reales que surgen en este entorno impredecible. Es fundamental que sepan aplicar a sus políticas, a sus acciones y a sus decisiones, los mismos criterios de adaptación y flexibilidad que nos aplicamos a nosotros mismos las empresas. No son tiempos para posiciones dogmáticas y estereotipadas.

Roberto Lanaspa, presidente de ACAN y vicepresidente de KWD Automotive

“Los fondos europeos tienen que llegar a todo el tejido empresarial”

1 Muy complicado en todo el sector, tanto en primer equipo y como en los recambios, particularmente en Europa. La mayor estabilidad del segundo semestre no ha permitido recuperar todavía los niveles prepandemia. Las empresas acumulan ya tres años de resultados económicos escasos, lo que condiciona su actividad y capacidad de inversión.

2 De nuevo volverá a ponerse a prueba la capacidad de adaptación y resistencia de las empresas. Se mantienen las incertidumbres sobre la evolución económica en Europa y en particular en España, unido a los efectos de la guerra, la crisis de la energía y de las materias primas. ANFAC ya anticipa que en 2023 se venderán aún menos coches en España que en 2022 y traslada la recuperación sostenida del mercado a 2025.

3 Un mayor apoyo para la transformación del sector hacia la economía digital, electrificada y circular. Es necesaria una actualización fiscal que vuelva a situar a Navarra como referente en la acogida y la inversión empresarial. Los fondos europeos son una gran oportunidad que requieren de una gestión autonómica y nacional ágil y efectiva para que lleguen a la economía productiva y a todo el tejido empresarial.

Jon Angulo, gerente de Hidrorubber

“Hemos tenido que adaptarnos a lo inimaginable hace unos pocos años”

1 Para el sector de automoción ha sido un año complicado (otro más), fundamentalmente por la invasión de Rusia a Ucrania afectando a las ventas de coches en Europa, y por seguir china con los confinamientos. No obstante, para Hidro Rubber ha sido un año muy bueno, con un crecimiento en ventas del 30% gracias a haber ganado nuevos proyectos en Estados Unidos.

2 Tal y como está el mundo, a saber. Hace poco era inimaginable que sucediera algo como el coronavirus, una invasión a las puertas de Europa, que los fabricantes de automóviles pudieran parar… Vayamos y disfrutemos día a día y con la esperanza de que ninguno de los locos que tiene acceso al botón rojo lo presione en un descuido.

3 Llevamos años convulsos en los que ningún Gobierno, sea del signo que sea, lo ha tenido fácil. En mi opinión, esto seguirá siendo así. Lo que les pido es adaptabilidad, cohesión entre partidos y priorización en momentos de crisis.