Naturaleza, pero también patrimonio. Montaña, pero también Ribera. Cuando se analiza a través de las herramientas de búsqueda cuáles son las principales entradas que se realizan en Google relacionadas con el turismo en Navarra, un primer análisis nos acerca a esta conclusión: los valores turísticos de nuestra tierra son especialmente diversos.

Pero, ¿cuáles son los más buscados? Te lo desvelamos en el siguiente ranking:

1. OLITE. Un castillo de ensueño, unas calles de sabor medieval, una tradición vitivinícola de excepción -con museo incluido-, un festival de teatro y otros eventos de gran popularidad, todo ello acompañado de una gastronomía a la altura. ¿Cómo no va a encandilar Olite a aquellos que lo visitan? Esta es la búsqueda top de nuestro ranking. Una localidad ubicada en la Zona Media, desde la que se puede además conocer otros pueblos de indudable belleza, como Ujué o Sangüesa. Si quieres descubrir más sobre Olite, te dejamos este enlace.

2. ELIZONDO. Viajamos a la montaña de Navarra. El valle de Baztan no tiene capital, pero si la tuviera, Elizondo sería la elegida. No dejes de pasear por las calles Jaime Urrutia y Braulio Iriarte para disfrutar de sus bellas casas señoriales y déjate llevar por la imaginación desde el puente del rincón de Txokoto (un lugar especial para aquellos que hayan leído o visto la Trilogía del Baztan). Y por supuesto, no te vayas sin probar su famoso chocolate con frutos secos enteros, el urrakin egina. Si quieres saber más sobre el valle de Baztan y Elizondo clica aquí.

3. SELVA DE IRATI. Turno de la naturaleza en estado puro. Irati es el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa y perderse por sus muchos caminos y rincones una delicia para los amantes del senderismo. Puedes acceder a él desde el valle de Aézkoa o desde el de Roncal (no te pierdas una visita a Ochagavía). En su interior podrás descubrir lugares mágicos como la cascada del Cubo, la Fábrica de Armas de Orbaizeta, el embalse de Irabia, la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, el Paseo de los Sentidos, etc. Te dejamos en este enlace más información sobre qué ver y hacer en la Selva de Irati.

4. ZUGARRAMURDI. A un paso de la frontera con Francia, esta pequeña localidad de bella arquitectura local guarda entre sus calles y rincones muchos secretos. Se le conoce también como el pueblo de las brujas y, aún a día de hoy, la magia sigue siendo una parte importante de su idiosincrasia. Aquellos que quieran saber más sobre el famoso Auto de Fe de la Inquisición que colocó a Zugarramurdi en el mapa de la brujería allá por el año 1610, puede acercarse al Museo de la brujería que hay en el casco urbano. Y, como no, completar la visita conociendo su famosa cueva, aquella en la que la tradición ubica los temidos aquelarres. Un rincón natural de gran belleza.

5. TUDELA. Y detrás de la esta bonita ciudad, en el top 6 de búsquedas, las Bardenas Reales. Porque viajar al sur de Navarra exige conocer estos dos lugares. Tudela es la capital de la Ribera, una ciudad ligada a la gastronomía ‘de la huerta’, famosa por sus verduras, que podrás degustar en restaurantes de reconocido prestigio. Además, cuenta con una espectacular catedral, en la que destaca la famosa Puerta del Juicio, y otros atractivos como la Torre Monreal, el palacio Decanal o la Plaza de Los Fueros. Por su parte, las Bardenas Reales es un Parque Natural y Reserva de la Biosfera de aspecto semidesértico cuyo escultórico relieve le ha convertido en un auténtico plató de cine. Te dejamos en este enlace algunos de los 5 planes para disfutar de las Bardenas.

