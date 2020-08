5 rutas en coche para descubrir Navarra

Actualizada 07/08/2020 a las 13:42

Viajar en coche nos permite descubrir en pocos días toda la diversidad de Navarra, desde los valles verdes del norte hasta el paisaje semidesértico de Las Bardenas. En este artículo propones cinco rutas motorizadas con punto de partida en la capital navarra. Desde allí nos vamos a dirigir a todas las direcciones, para disfrutar de cinco navarras muy diferentes.

1. PAMPLONA-RONCESVALLES. Vamos a disfrutar de parte del Camino de Santiago, aunque siguiendo la ruta en dirección inversa a los peregrinos. Casi antes de iniciar la partida, podemos parar en la muga entre Arre y Villava para disfrutar del paraje de la Trinidad de Arre, con su puente, el salto de agua, la basílica y el caserío ubicado en la margen derecha del río Ulzama. Seguimos la ruta. Tomamos ya la N-135 que nos llevará por una sinuosa carretera a la par del río Arga. Una buena idea, tras pasar Zubiri, es desviarnos unos kilómetros para ver Eugi y su pantano. De vuelta a la N-135, ascendemos el puerto de Erro y llegamos primero a Espinal y más tarde a Burguete. Son dos localidades que se pueden ver rápidamente y que nos dan una buena muestra de la arquitectura popular típica de esta zona pirenáica. Por último, llegamos a Roncesvalles, donde podremos conocer este espacio clave de la ruta jacobea. Visitar la iglesia, el claustro con la tumba de Sancho el Fuerte y las demás dependencias del conjunto es una delicia.

2. PAMPLONA-BERTIZ-BAZTAN. En este caso, desde Pamplona, tomaremos la N-121-A hasta Oieregi. Allí podremos visitar el Parque Natural Señorío de Bertiz, con su jardín romántico y un gran abanico de paseos por su bosque. De regreso al coche, nos desviamos a la derecha por la N-121-B dirección a Elizondo. Allí podemos pasear por sus calles, en la que nos esperan bellos palacios y casas blasonadas o rincones muy cinematográficos, como el conocido como ‘de Txokoto’, con el puente y la presa que ha inmortalizado la Trilogía del Baztan. Seguimos nuestro recorrido hasta Amaiur, donde podemos descubrir, además de un precioso pueblo, rincones como su molino, el crucero y la iglesa, el arco de entrada (que salvaguarda de las enfermedades) o los restos de su histórico castillo. Si hemos madrugado y somos rápidos, podemos incluso llegar a la frontera para visitar Zugarramurdi, su famosa cueva y su museo de de las brujas.

3. PAMPLONA-ARTAJONA-OLITE-UJUÉ. Esta tercera excursión nos permite conocer la Zona Media de Navarra y sus principales hitos. Salimos dirección Tafalla por la AP-15. Nos desviamos en la salida que indica Artajona y disfrutamos del entorno amurallado de El Cerco, una de las fortificaciones medievales más importantes de Navarra. Por la pequeña carretera NA-6030 llegamos a Tafalla, donde podemos callejear por sus calles donde podemos ver palacios centenarios como el del Marqués de Feria o el Palacio de los Mencos. Salimos hacia Olite, donde nos dejaremos sorprender por su castillo de estilo francés y sus bellas iglesias y rincones. Y, por último, conoceremos el más característico de los pueblos atalaya de Navarra, Ujué, con su iglesia fortaleza de Santa María. Aquí, para retomar fuerzas tras un día de trasiego, podemos degustar sus famosas migas de pastor.

4. PAMPLONA-BARDENAS-TUDELA-FITERO. Desde Pamplona tomamos la AP-15 dirección a Tudela. Tomamos la salida 15 dirección a Castejón para llegar hasta Arguedas, la puerta más habitual para conocer este parque natural con una extensión de 42.000 hectáreas. Un paisaje que no te dejará indiferente, de gran belleza, fruto de la erosión de sus arcillas, yesos y areniscas. No dejes de fotografiar el famoso Castildetierra. Para comer –y preferentemente sus excepcionales verduras- nos acercamos a Tudela, capital de la Ribera. Allí no debes dejar de visitar su catedral. Por último, a la tarde, acércate hasta Fitero (NA-160) para disfrutar del monumental Monasterio, el primero que la Orden del Císter construyó en la Península Ibérica. E incluso, si deseas descansar, de un baño en las aguas de su antiquísimo balneario.

5. PAMPLONA-ESTELLA-VIANA. Recorremos el otro extremo del Camino de Santiago. Desde Pamplona salimos en dirección suroeste hacia Estella (A-12). Primera parada en Puente la Reina, lugar en el que se unen dos ramales de la ruta jacobea. Callejeo entre sus iglesias y parada imprescindible en su fotogénico puente. Seguimos hacia Estella, una ciudad de gran riqueza patrimonial. Pasea entre sus calles medievales y, sin tienes tiempo, descubre la iglesia de San Pedro de la Rúa y su precioso claustro. Seguimos por la A-12 hasta la salida a la localidad de Los Arcos, de aroma jacobeo e inmensa iglesia. Y, por último, nos acercamos a Viana, una preciosa localidad en la que, además, podrás descubrir la historia de César Borgia.

