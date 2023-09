Me gusta septiembre. Me gustan los nuevos comienzos, las nuevas rutinas, me gusta que este mes sea un lienzo en blanco donde poder plasmar nuevas metas y propósitos. Sobre todo me encanta creérmelos, sentir que todo es posible. Adoro estar convencida de que este curso sí o sí, me volveré organizada, ordenada, sana y ejemplar. Hasta estoy asustada porque estos primeros días las Nahum hemos ido al cole en bici. ¡En bici! ¿No seré yo una madre deportista, modernísima y estilosísima? ¡vamos a ver, qué locura! Y eso que ayer llegué a casa completamente calada porque fue dejar a mi hija en clase y ponerse a llover estilo bíblico. Rayos, trueno... y yo sonriendo como una idiota con la cara chirriada porque estaba haciendo frente a las adversidades con tal de cumplir lo que me había propuesto. ¡La nueva Nahum había nacido! Claro que la cosa se empezó a torcer cuando llegué a casa muerta de hambre por el ejercicio excesivo, vi un donuts olvidado en la encimera y... el resto se lo pueden imaginar... Lo típico que haces sin querer una salsa holandesa, unos huevos escalfados, rescatas un poco de salmón ahumado y un aguacate pocho y… ¡socorro! cuando me quise dar cuenta estaba desayunando como si fuera un Rolling Stone. ¡Y ojo, que ni un poquito de mala conciencia! Mi Pepito Grillo estaba inconsciente por exceso de grasas. Esto lo hago en realidad porque está bien ver a nuestros ídolos caer de vez en cuando. Comprobar que las personas a las que admiramos también flaquean y se equivocan, y tardan exactamente dos días en echar por tierra todo lo que se habían firmemente propuesto. Pero una cosa les voy a decir. Vale que la receta del donuts es una cerdada de proporciones pantagruélicas y no tengo perdón de Dios, pero las otras dos recetas sí son dignas de esta nueva vida sana que me he empeñado en experimentar en mis propias carnes (amplias carnes). Poco a poco, camaradas.