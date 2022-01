Aguacates rellenos de huevo y jamón al horno

Llevaba mucho tiempo queriendo hacer esta receta que había visto varias veces en internet y el otro día se alinearon los astros y tenía tiempo y todos los ingredientes y ganas para meterme un almuerzo potente et voilá... Sencilla de hacer y queda preciosa. Eso sí, a mí el aguacate caliente al horno de sabor no me gusta tanto como fresquito. Pero prueben y comentamos.

INGREDIENTES 1 aguacate

2 huevos

jamón serrano o beicon

aceite de oliva

Tipo de cocina Preparación Preparamos los aguacates abriéndolos por la mitad y retiramos los huesos. Necesitaremos seguramente hacer un poco más de agujero porque el que deja el hueso no será suficiente para meter el huevo. Cuando ya los tengamos colocamos los aguacates sobre una bandeja de horno, y dentro del agujero del aguacate rompemos cada uno de los huevos. Podemos retirar si queremos un poco de la clara si vemos que es demasiada. Salpimentamos teniendo en cuanta que el jamón del próximo paso salará el resultado final. Colocamos encima del huevo unos taquitos de jamón serrano y horneamos durante 10 minutos a 180 grados en el horno. Hasta que veamos que el huevo está cuajado que es para lo único que lo metemos al horno.