Tostada de aguacate, plátano y miel

La idea era haber hecho unas empanadillas de morcilla y plátano pero no me salió la masa así que tuve que abortar misión e improvisar esta tostada que también tenía ganas de hacer. Os doy la idea de las empanadillas porque si compráis la masa hecha que venden en todos lados no tiene más misterio. Y, de paso, os lleváis esta receta de tostada perfecta para desayunar y empezar el día con energía.

INGREDIENTES Tosta de avena y sésamo (o la que más os guste)

aguacate maduro

plátano

la miel que más os guste

semillas de chía Tiempo de preparación

Tipo de cocina exótica Preparación Es tan sencillo como elegir la tostada que más os guste, ponerle una base de aguacate, extendido o en ruedas, como queráis, yo lo machaqué porque quería que el plátano resaltara más, por esto de que hoy es el prota. Ponemos encima el plátano cortado en ruedas, que quede mono que siempre es importante la presentación. Añadimos un chorretazo de miel de la que más nos guste por encima, que le aporta mucha gracia al plato final. Terminamos con las semillas de chía que transforma la tostada en un plato muy instagrameable.