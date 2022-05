Y tú ¿de qué te arrepentirás al morir? Tres recetas para celebrar la vida

El sábado fue mi cumpleaños. Pummmm 40 años. Así, sin avisar, sin haberlos visto venir. Te levantas una mañana y la sociedad ya no te considera joven. A mí lo que la peña opine me da bastante igual, pero me molesta mucho que mi DNI diga que tengo una edad que no me representa, con la que no me identifico. Aunque igual por eso la semana pasada hice recetas de lentejas , comida de vieja, si quieres las comes y si no las dejas. El subconsciente es terrible. Pero he de decir que estoy contenta. Ha salido ahora un libro de una enfermera que durante 25 años atendió a enfermos terminales y ha escrito un manual de cosas de las que la gente (pobres, ricos, altos, bajos, blancos, negros...) se arrepiente antes de morir. La primera es vivir la vida que otros querían para ellos y no la que deseaban realmente; la segunda, haber trabajado demasiado; la tercera es no haber mantenido contacto con muchos amigos; la cuarta no haberse atrevido a decir lo que sentían y la quinta no haberse permitido ser más felices. Y yo me puedo morir ahora mismo que no me arrepentiré de ninguna de esas cosas. Quizá de otras, pero de estas no. Y eso da tranquilidad y da gustito y da orgullo, claro que sí.. Ahora soy más tripona y tengo el culo más caído pero soy más segura y apuesto a que un pelín más sabia y más madura. Y es mi cumpleaños y publico las recetas que me da la gana. Chincha. Y pongo macarrones con queso porque me encantan y porque aunque engorden mucho ya no caigo en los estereotipos de los cuerpos que esta sociedad patriarcal me impone. Y me pongo morada y ¡qué felicidad! Y también tarta de galletas untadas en Nesquik y una receta con foie porque lo amo por encima de todas las cosas. Y a este ritmo de dieta no viviré otros 40 años pero que me quiten lo bailado, lo besado, lo leído y lo disfrutado.