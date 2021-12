Tres recetas navideñas con foie

La semana pasada cuando les descubrí la receta del turrón de queso les prometí que les iba a chivar también una receta de turrón de foie y yo, que soy chica de palabra, aquí estoy. Eso y que ya están los Reyes Magos mirando con lupa todo lo que hacemos y no me la puedo jugar. Hay que portarse bien que los de Oriente no perdonan. Yo solo espero que esta pandemia nos de una tregua y puedan salir en sus carrozas el día 5 pero ya hemos aprendido a vivir el día a día y de nada sirve adelantar angustias. Al final va a ser verdad que algo hemos aprendido de toda esta locura. No hemos salido mejores, eso ya se lo digo yo. El que era malo saldrá peor y el que era bueno pues habrá tenido la oportunidad de demostrarlo más, pero yo creo que la situaciones extremas lo que hacen es potenciar lo que eres, como las copas con tus amigas. Que si estás triste te da un pedo llorón y si estás feliz te parece el mejor día de tu vida. Reyes Magos, pandemia y juergas para hablar de este turrón de foie que estaba DE-LI-CIO-SO. Es verdad que con un ingrediente estrella como es el hígado hipertrofiado es mucho más fácil que el resultado final sea maravilloso, pero está bien encontrar diferentes versiones para disfrutar de esta delicia. Y este turrón es un must que dicen los influencers cuando te quieren decir que es algo que debes hacer sí o sí. El mango le da un toque exótico genial y le aporta un colorido que visualmente es muy agradecido también. Y, además, les recuerdo otros dos pi nchos festivos y estilosos perfectos para recibir visitas estos días. Un hojaldre con manzana y chocolate y un timbal con salsa cebolla y bacalao ahumado . Tres maneras diferentes de tomar foie micuit, tres pinchitos navideños perfectos para recordar que esta época tan entrañable es triste, melancólica y feliz a partes iguales y que como tal hay que aprender a disfrutarla, si es con la lotería de mañana, mejor. Más tendremos para foie.