Tres recetas diferentes de lentejas

Mi primera experiencia con las lentejas fue como agricultora. Recuerdo poner lentejas en algodones con agua para ver cómo crecía una planta que nunca daba frutos porque siempre moría antes. Lo intenté después con aguacates, tomates, incluso con huesos de aceituna porque ayyyyy la ilusión de imaginar mi propio olivo milenario en el balcón. Luego me enteré de que los huesos de las aceitunas que nos comemos no florecen porque durante el proceso de curado se neutraliza su poder de reproducción. Tiene que ser con un fruto cogido directamente del árbol, así que dejé de llenar macetas con huesos del vermú y empecé a usar las papeleras tradicionales. Mi vida como agricultora exitosa pueden ver que duró poco. Mi amor por las lentejas duró todavía menos. Bueno, no estoy siendo justa con este romance. A mi las lentejas me gustan. Nunca me acuerdo pero lo cierto es que me gustan. Lo que pasa es que me dan pereza. Están en el mismo nivel que los garbanzos. ¿Me gustan? Sí. ¿Los como con ilusión? Jamás. Tras años de psicoanálisis he llegado a la conclusión de que es por la textura. Por eso amo el hummus y por eso las lentejas las tomo siempre que puedo en puré. Por eso descongelé el otro día un tupper de las maravillosas lentejas de mi madre y las enriquecí haciéndolas puré y poniendo el sofrito de chorizo, aceite y pimentón por encima. Unas pipas para sentirme gourmet y la vida para mí. La otra opción si tampoco les entusisma la textura de estas legumbres es hacerlas hamburguesas como hizo mi amiga Yeye durante el confinamiento. ¡Cuántas grandes ideas salieron de esa época gris de nuestras vidas! O si no compren lentejas caviar o lentejas beluga que como su nombre indica son puro lujo. Imagino que hacerlas puré será una herejía pero ya saben que siempre fui bastante rebelde.