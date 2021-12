La receta la he puesto en modo Thermomix que para eso me la pasó mi agente comercial Marijose García. (Gracias, bella, porque he triunfado como la Coca-Cola). Pero es tan fácil de hacer sin este robot de cocina molón como triturar todo junto con la batidora. Luego haces el churro con film y al frigorífico. Y de verdad que todo un descubrimiento... ¡Navidad total!

INGREDIENTES 50 g de azúcar

100 g de almendras tostadas sin sal

200 g de foie mi-cuit de pato (en trozos)

1 cucharadita de curry en polvo

2 pellizcos de sal

2 pellizcos de pimienta molida

80 - 100 g de biscotes con frutas (manzanas, arándanos, pasas...) o bien 36 rebanadas de baguette tostadas

60 - 80 g de mango maduro en rodajas, cortadas en 2-3 trozos o en

dados

2 - 3 cucharadas de cebolla frita crujiente Tiempo de preparación

Tiempo de cocción

Dificultad

Tipo de cocina Preparación Ponga el azúcar en el vaso y pulverice 15 seg/vel 10. Añada las almendras y trocee 15 seg/vel 5. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso y triture 20 seg/vel 7. Después, triture 10 seg/vel 10. Incorpore el foie, el curry, la sal y la pimienta y mezcle 20 seg/vel 3. Coloque sobre la superficie de trabajo un trozo extendido de film transparente y ponga encima la mezcla del vaso formando un cordón de aprox. 30 cm. Envuelva la mezcla como si fuese un caramelo y, cogiendo los extremos del film, hágalo rodar sobre la superficie detrabajo. Reserve en el congelador un mínimo de 3 horas y páselodespués al frigorífico. Corte el turrón de foie en rodajas de 5 mm y póngalas sobre los biscotes o las tostadas. Coloque encima un trozo o dados de mango, espolvoree con cebolla frita y sirva.