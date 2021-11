Recetas originales con garbanzos

Estuve el fin de semana en mi pueblo. He cogido la costumbre de contarles mi vida y ahora no puedo parar. El caso es que mi tía, apasionada de la historia, se ha ofrecido a ordenar papeles antiguos del ayuntamiento y pasamos la mañana leyendo auténticas joyas. Periódicos viejos, cartas, recibos maravillosos, contratos irreales... Y encontramos una bula papal que dejaba a su dueño comer carne en Cuaresma con la tranquilidad de no ir al infierno. La que era conocida como bula de carne. Una dispensa eclesiástica en la que a cambio de dinero te permitían comer carne y sus derivados en muchos de los días que el calendario católico marcaba como de abstinencia. No había visto nunca una y me pareció tocar con las manos un poquito de la historia de nuestro país. Y me acordé de las vigilias en casa de la Tía Leo. Sin bula papal que nos salvara. Me acordé de sus garbanzos y su pescado obligado. Y sonreí. Porque ojalá volver a esa época aunque fuera con ese menú. Ya les había contado que no me gustan los garbanzos porque tienen cara de pájaro. Por eso y porque la textura me da como rabia. Por eso amo el hummus . ¡Porque el sabor de los garbanzos en realidad me encanta! Pero ah nono, la textura arenosa y los pellejos… puaj. Sé que estoy ahora mismo ganándome muchas enemistades entre los amantes de tan noble legumbre. Lo merezco. Por odiadora profesional. Así que para compensar les voy a chivarcon garbanzos. En la primera combinados con un ligero y maravilloso sabor a mar . La segunda parece llegada directamente de oriente , con sus especias, sus pasas y su sésamo. Recetas para estos fríos que ya se nos han echado encima y que tardaremos en quitarnos. Recetas para las que, además, no necesitamos permiso. Aprovechemos.